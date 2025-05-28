智能舒适全面提升 岚图FREE+首搭鸿蒙座舱5

【2025年5月28日，武汉】5月28日，岚图FREE+“智慧生活 越享自由”座舱深度沟通会以线上直播形式举行，会上正式发布了岚图FREE+“逍遥座舱2.0”。逍遥座舱2.0将首先搭载华为鸿蒙座舱HarmonySpace 5，同时在“五感”舒适体验上也进行了全面升级。此次升级让岚图FREE+在30万级新能源家用SUV市场上极富竞争力，有望冲击同级市场销量TOP3。

岚图FREE+“智慧生活 越享自由”座舱深度沟通会

岚图汽车有限公司CEO卢放在座舱发布深度沟通会上表示：“在过去的四年里，岚图FREE与超过10万用户携手共进，书写了无数关于信任与陪伴的故事，这些故事是岚图成长的基石，更是岚图不断前行的动力。这一次，全新升级的智慧座舱希望以更舒适、更智能的体验，继续和用户一起，创造更优质的出行方式。”

作为岚图品牌“四年磨一剑”的诚意之作，岚图FREE+的全面焕新不仅是对于传统意义上“年型款”边界的全面突破，更是以“听劝”姿态全面进化为集尖端智能和舒适体验于一身的“极智驾享大五座SUV”。

焕新设计 岚图FREE+“浮光岛屿”座舱开启新风尚

岚图FREE+的座舱相对于岚图FREE 318采用了全新的设计语言，整体风格既有科技感，又具有温馨的氛围感。其采用了“浮光岛屿”的视觉风格和沉浸式五感的体验设计，整体采用上下分层的浮岛式布局;中控台上层集成功能区域，尽显数字科技魅力;下层模拟天鹅展翅带来舒适的包裹感和横向的宽适体量感;无界式风口设计摒弃传统机械割裂感让体验更顺畅。

岚图FREE+“浮光岛屿”内饰焕新设计

在内饰颜色上，全新设计的琥珀棕、深海蓝和极光紫三种不同内饰颜色也让人耳目一新，在科技与豪华之间取得了很好的平衡。

岚图FREE+的空间实力同样出众，整车是大五座布局，拥有长3.3米，宽近1.5米的内部空间，远超同级的81.5%的超高得房率让整车化身温馨的移动起居室，无论前排还是后排都能舒展自如，即使是身高180cm的乘客坐在后排，也能轻松翘起二郎腿。同时，宽敞的后备箱在满载5人时也能轻松放下6个24寸行李箱+6个双肩包，无论是露营还是远行探亲度假，都能轻松搞定。全车拥有同级最多的33处储物空间，让用户的出行更加便利。

岚图FREE+ 81.5%得房率同级领先

极致舒适 岚图FREE+打造五感沉浸座舱

为了追求极致的驾乘舒适体验，岚图FREE+创新融合了“触、体、听、视、嗅”五大感官，打造了沉浸式的五感座舱。

岚图FREE+ 打造沉浸式五感座舱

在细节触感上，岚图FREE+内饰里高达 95%的面积都采用了软质包裹，让上车后的旅程变得细腻与柔软;亲肤仿麂皮材质配合门板上仿生金丝白桃木点缀，不仅是岚图FREE+对于家人的关爱，更彰显出了FREE+车主们别具一格的高雅品味。

岚图FREE+ 亲肤仿麂皮材质关爱更贴心

在乘坐体感上，岚图FREE+在具有近乎奢侈的空间尺寸的基础上，结合前后排乘员的不同需求，打造出了同级最舒适的云朵座椅2.0。主驾采用定制高回弹发泡和腰部强化支撑，通过优化座椅厚度与软硬度，不仅确保了驾驶员视线良好，也提供了足够的腰部支撑，做到久驾不累;岚图FREE+此次还新增了女王副驾，163°舒躺设计，柔软材质和四向电动腿托调节功能提供了头等舱般的出行体验;而云感舒享后排则更懂老人和孩子的需求，独有39°超大靠背角度电调让空间更自由，加热和同级唯一的后排吸风通风功能更是能让全家每个人无论在炎炎夏日还是寒冷冬天都能保持愉悦清爽。

岚图FREE+ 云朵座椅2.0舒享再进化

不仅如此，岚图FREE+还提供了行业领先的超大7L冷暖一体箱，轻松放下6瓶矿泉水或者三层饭盒;从-6℃到50℃的超宽温度调节，无论奶瓶、冰激凌、药品、便当还是化妆品，都能够保持最合适的温度;同级第一的降温速度，可10分钟内从常温降低至0°，让每次旅途都能更加惬意。

岚图FREE+ 超大7L冷暖一体箱

在听感上，岚图FREE+ Voyah Sound剧院级音响系统能给人带来无与伦比的天籁享受：全车22点声场空间硬实力远超同级，在杜比7.1.4环绕声场功能的基础上加入同级独有的主副驾头枕音响，相比普通的杜比7.1.4的环绕声更加饱满;同时，主副驾头枕音响不仅让一人出行时拥有更强的沉浸感，也能在双人出行时能各得其乐互不打扰。更为值得一提的是岚擎模式下独有的超跑声浪及驾驶体感模拟系统，可真实模拟超跑在赛道中的换挡感受，带来畅爽的驾驶体验。

岚图FREE+ Voyah Sound剧院级音响系统

在视感方面，除了温馨的设计布局，岚图FREE+在细节之处也下足了功夫：256色氛围灯沉浸感十足，同级唯一呼吸模式、多色模式、音乐律动模式等让独处更惬意;更有同级唯一时光模式，可以让车内氛围光线随自然光线同步变化，让人、车、自然和谐共生。

在嗅感方面，岚图FREE+始终致力于为每一位乘客提供绿色无忧的出行体验。岚图FREE+采用满足Oeko-Tex® Standard 100标准认证的座椅面料，精心呵护家人健康安全;超高效CN95标准空调滤芯含有东南亚高规格椰壳活性炭，可高效过滤防护花粉及各类过敏原、细菌粉尘颗粒、气溶胶、有害气体和其他异味气体;对PM2.5精细颗粒拦截率可≥95%;同时，岚图FREE+全车内饰采用水性油漆、水性胶水、水性助剂及低气味低VOC工艺胶，杜绝有害挥发性物质影响家人健康。

岚图FREE+始终致力于提供绿色无忧的出行体验

科技顶流 岚图FREE+首搭华为鸿蒙座舱HarmonySpace 5

全新的岚图FREE+逍遥座舱2.0首搭最新鸿蒙座舱HarmonySpace 5和华为乾智驾ADS4，全方位满足用户对于智能出行的切实需求。

鸿蒙座舱HarmonySpace 5拥有出色的自然交互能力：全能智慧车载语音助手唤醒词为“你好，岚图”，可实现一句话多意图，自定义唤醒词，连续对话，上下文理解，音区锁定，应用内和系统内可见可说等多项高级语音交互功能;随车影视空间内有超全的最新影视内容聚合，想看什么都能一键直达，先进山海画质算法和15.6英寸的2K智慧屏更带来时刻出色的视觉体验。同时，华为鸿蒙座舱HarmonySpace 5还原生支持鸿蒙生态，诸多手机应用一键上车，实现全场景无缝互联;HSpace-Link更是实现了行业首个智能座舱外设开放协议，支持平板电脑上车和无感配对，让你更自由的打造专属的私享鸿蒙座舱。

岚图FREE+全球首搭HarmonySpace鸿蒙座舱5

不仅如此，岚图FREE+鸿蒙座舱HarmonySpace 5还能支持多种情景模式，满足特定场景的舒适用车体验。当打开小憩模式时，前排主副驾可自动调节全车天窗、遮阳帘、空调、香氛、氛围灯，让你轻松“满电回血”;当洗车模式开启时，岚图FREE+将自动关闭车门窗、机舱盖、充电口盖等易进水位置，并将空调设置为内循环模式，让你放心清洗爱车。离车不下电模式可通过禁用语音助手、开启空调让“毛孩子”在车内安全独处;而打开露营模式时则可选择车窗和遮阳帘状态，屏蔽迎宾模式和自动解闭锁等干扰。

作为岚图品牌旗下重要的战略车型，岚图FREE+逍遥座舱2.0的发布为岚图FREE+奠定了市场爆款的重要产品基础，同时逍遥座舱2.0与鸿蒙座舱HarmonySpace 5的深化融合也标志着岚图品牌和华为等业内一线战略合作伙伴之间战略生态协同正持续深化。

岚图FREE+将在 6月开启预售

从上海车展的惊艳亮相，到近期持续的“C位刷屏”，岚图FREE+有望成为岚图品牌继岚图梦想家之后的又一个爆款车型，同时也为更多渴望美好出行生活的人们带去了新的期待。