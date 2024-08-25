¶þ´ú¹þ¸¥H9¿ªÆôÔ¤ÊÛ£¬ÕâÐ©È¨ÒæºÍ¼Û¸ñÄãÐÄ¶¯Âð£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
ÔÚÒ»Æð£¬¾ÍÊÇÒ»¼ÒÈË¡£8ÔÂ25ÈÕ£¬¹þ¸¥Æ·ÅÆÔÚÐÂ½®¿¦Ê²¾Ù°ìÁË¶þ´ú¹þ¸¥H9ÍòÀï³¤²âÐÐ¶¯ÊÕ¹ÙÒÇÊ½ôßÔ¤ÊÛ·¢²¼»á¡£Õâ³¡¡°»°Í²½»¸øÓÃ»§¡±µÄ·ÖÏí»áÉÏ£¬¼Î±ö´ú±í½²ÊöÁËÀúÊ±°ë¸öÔÂµÄ³¤Í¾ÌôÕ½ÖÐµÄËù¸ÐËùÏë£¬¹þ¸¥Æ·ÅÆ¹«²¼ÁË¶þ´ú¹þ¸¥H9Ô¤ÊÛÈ¨Òæ£¬¸üÊÇ½«ÇéÐ÷ÍÆÖÁ¶¥·å¡£
¶þ´ú¹þ¸¥H9¹²Ìá¹©Èý¸ö°æ±¾£¬°üÀ¨Ì½¾³°æ¡¢ÍØ¾³°æºÍ¼«¾³°æ£¬Ô¤ÊÛ¼Û¸ñ·Ö±ðÎª20.59ÍòÔª¡¢22.19ÍòÔª¡¢23.59ÍòÔª¡£ÏÖÔÚÏÂ¶©»¹¿ÉÏíÏÞÊ±¹º³µÈ¨Òæ£¬·Ö±ðÊÇ2000ÔªÏÂ¶©¿ÉµÖ15000Ôª¹º³µ¿îµÄÏÖ½ðÀñ£¬ÒÔ¼°H9ÀÏ³µÖ÷ÖÃ»»²¹Ìù20000Ôª¡¢ÆäËû±¾Æ·»òÍâÆ·ÖÃ»»²¹Ìù15000ÔªµÄÖÃ»»Àñ(È¨ÒæÓÐÐ§ÆÚ£º2024Äê8ÔÂ25ÈÕ-ÉÏÊÐµ±ÌìÏÂ¶©£¬²¢ÓÚ2024Äê10ÔÂ31ÈÕÇ°ºËÏú)£¬ÂúÂú³ÏÒâÖúÁ¦ÄÇÐ©ÓÂ¸ÒµÄÒ»¼ÒÈË£¬ÏÈÏíÊÀ½ç¡£
ÍòÀï³¤²âË³ÀûÊÕ¹Ù£¬¶þ´ú¹þ¸¥H9½»³öÍêÃÀ´ð¾í
´Ë´ÎÍòÀï³¤²âÐÐ¶¯ÖÐ£¬À´×ÔÈ«¹ú¸÷µØ£¬ÓµÓÐ²»Í¬Éú»î¹ì¼£¡¢ÍêÈ«Ä°ÉúµÄ100¶à×é¼Î±ö¼¯¾Û£¬ÒÔ¡°Ò»¼ÒÈË¡±µÄÏàÍ¬Éí·Ý£¬¼ÝÊ»70Ì¨¶þ´ú¹þ¸¥H9£¬·Ö±ð´ÓÀÈø¡¢¶Ø»Í¡¢Î÷°²ÈýµØ³ö·¢£¬ÑØ×ÅÈýÌõÂ·Ïß¹²¸°Ç§Äê¹Å³Ç¿¦Ê²£¬ÀÛ¼ÆÐÐÊ»Àï³Ì½ü30Íò¹«Àï£¬Í¾¾25×ù³ÇÊÐ£¬¾Àú 30ÖÖ×ÔÈ»µØÃ²ÑéÖ¤£¬³É¹¦Íê³É¸÷ÏîÌôÕ½£¬Îª¸÷×ÔÈËÉúÌíÉÏÒ»µÀ¶ÀÌØµÄ×¢½Å¡£
¡°´ø×Åº¢×ÓÒ»ÆðÂÃÐÐ£¬ÊÇÒòÎªÎÒÃÇÏàÐÅ£¬º¢×ÓµÄ³É³¤×ÜÒª¾Àú·çÓê¡£ÔÚÕâ¸ö¹ý³ÌÖÐ£¬×ÔÈ»¾Í»á¶®µÃ£¬ÓÂÆø¡¢ÒãÁ¦Óë¾öÐÄ£¬²ÅÊÇÉú¶øÎªÈË×îÕä¹óµÄÆ·ÖÊ¡£¡±Ò»Î»³µÖ÷·ÖÏíÁË²ÎÓëµÄ³õÖÔ£¬Óë¶þ´ú¹þ¸¥H9¿´¹ýÊÀ½çµÄº¢×Ó¸üÇ¿´óµÄÀíÄî²»Ä±¶øºÏ¡£Ò»¼ÒÈËÒ»ÆðÌ¤ÉÏÌ½Ë÷Ö®ÂÃ£¬º¢×ÓÔÚ¿Ë·þÀ§ÄÑµÄ¹ý³ÌÖÐÏ°µÃÓÂÆø£¬½¨Á¢¶ÀÁ¢¡¢¹ãÀ«µÄÊÀ½ç¹Û£¬¼ÒÈËÖ®¼äÒ²Òò¹²Í¬¾Àú¶øÓú·¢ÐÒ¸£¡£
ÑØÍ¾µÄ¾Àú£¬ÈÃÕâ´Î»î¶¯ÓÐ×Å¸üÉîÔ¶µÄÒâÒå£º¹²Í¬Ãæ¶ÔÂÃÍ¾ÖÐµÄÌôÕ½ºÍÀ§ÄÑÊ±£¬º¢×ÓÃÇÔÚ¼ÒÈËµÄÅã°éÏÂ£¬Ñ§»áÁËÓÂ¸ÒÓë¼á³Ö¡£ËûÃÇÃæ¶ÔÆéá«µÄÉ½Â·²»ÔÙÎ·¾å£¬¶øÊÇÓÂ¸ÒµØÓ½ÓÃ¿Ò»¸öÌôÕ½¡£ËûÃÇÑ§»áÁËÔÚÀ§ÄÑÖÐÑ°ÕÒÀÖÈ¤£¬ÔÚÌ½Ë÷ÖÐÔö³¤¼ûÊ¶¡£ËûÃÇÓÂ¸ÒµØ×ß³ö×Ô¼ºµÄÊæÊÊÇø£¬È¥¼ûÊ¶¸ü¹ãÀ«µÄÊÀ½ç£¬È¥ÅàÑø¸üÈ«ÃæµÄÈËÉú¹ÛºÍ¼ÛÖµ¹Û¡¡
Õâ²»½ö½öÊÇÒ»³¡³¤Í¾¼ÝÊ»µÄ¿¼Ñé£¬¸üÊÇÒ»´ÎÊôÓÚ¡°¼Ò¡±µÄ·Ç·²Ö®ÂÃ¡£ÎÞÂÛÊÇ¸¸Ä¸Óëº¢×Ó¹¹ÖþµÄ¡°Ð¡¼Ò¡±£¬ÒÖ»òÊÇÖ¾Í¬µÀºÏ¡¢ÎÞ¹«Òæ²»Ô½Ò°µÄ¡°´ó¼Ò¡±£¬Ò»¼ÒÈËÔÚ¹²¸°ÀíÏëÓëÔ¶·½µÄÂ·ÉÏ£¬Ñ§»áÓÂ¸Ò¡¢¼á³Ö£¬»¥°ï»¥Öú£¬³É¾Í±Ë´Ë£¬ÅÀÆÂ¹ý¿²¿´ÊÀ½ç¡£
Ò»¼ÒÈËµÄÔ½Ò°³µ£¬°ÑÐ¡ÖÚÔ½Ò°×ö³É´óÖÚÉú»î
Ïà±È¸öÈËÓÃ»§£¬¼ÒÍ¥ÓÃ»§¶Ô³µµÄÒªÇóÍùÍù¸ü¿Á¿Ì£¬ÒòÎª³µÁ¾²»½öÒªÂú×ã¼ÝÊ»Õß¶ÔÓÚ¼ÝÊ»ÀÖÈ¤µÄ×·Çó£¬»¹ÒªÂú×ã¼ÒÍ¥ÆäËû³ÉÔ±¶ÔÊæÊÊµÄÐèÇó¡£×÷ÎªÒ»¼ÒÈËµÄÔ½Ò°³µ£¬¶þ´ú¹þ¸¥H9ÔÚÊæÊÊ·½Ãæ½øÐÐÁËÈ«·½Î»µÄÉý¼¶£¬ÈÃÔ½Ò°´ÓÐ¡ÖÚµÄ¹ÂÓÂÕßÊ½ÓÎÏ·±ä³É´óÖÚÉú»î¡£
ÊæÊÊÐÔÊ×ÏÈÌåÏÖÔÚ¿íÊÊµÄ¿Õ¼äÉÏ¡£¶þ´ú¹þ¸¥H9³µÉí³ß´çÎª5070*1976*1930mm£¬Öá¾à2850mm£¬ÕâÑùµÄ¿Õ¼ä±íÏÖ£¬ÒâÎ¶×ÅÇ°ºóÅÅ¶¼ÓÐ³ä×ãµÄÍ·²¿ºÍÍÈ²¿¿Õ¼ä¡£³¤²âÆÚ¼ä£¬²»ÉÙ³µÉÏµÄºóÅÅ¶¼×øÂúÁË³Ë¿Í£¬ÈËÃÇÒ²Ë¿ºÁ²»»á¾õµÃÓµ¼·¡£³ýÁË¿í³¨µÄ³Ë×ø¿Õ¼ä£¬¶þ´ú¹þ¸¥H9»¹ÒÔ1814LµÄ¾ªÈË´¢ÎïÄÜÁ¦£¬ÔÚ´óÄ®Ìð¹ÏÈü»î¶¯ÖÐÄÃÏÂÍ·Ãû!Æä´ÎÔÚ×ùÒÎÊæÊÊ¶È²ãÃæ£¬¶þ´ú¹þ¸¥H9²ÉÓÃÁËÈËÌå¹¤³ÌÑ§Éè¼Æ£¬¸üÌùºÏ¹úÈËÌåÐÍ¡£×ùÒÎ¿¿±³²ÉÓÃ9²ãÉè¼Æ£¬×øµæ8²ãÉè¼Æ£¬Ê¹ÓÃÇ×·ô»·±£²ÄÖÊ£¬²»½öÌá¹©ÁËÈáÈíÊæÊÊµÄ´¥¸Ð£¬ÆäÎÞÎÛÈ¾µÄÌØÐÔ¸üÊÇ¶Ô¼ÒÖÐº¢×ÓµÄÎÂÈáºÇ»¤¡£
³ý´ËÖ®Íâ£¬ºÜ¶à²Î¼ÓÍòÀï³¤²âÐÐ¶¯µÄÓÃ»§±íÊ¾£¬¶þ´ú¹þ¸¥H9µÄ¾²Ú×±íÏÖÄÜÔ½¼¶ÌôÕ½ºÏ×Ê°ÙÍò¼¶ºÀ³µ¡£µÃÒæÓÚ½á¹¹Éè¼Æ½µÔë¡¢Õæ²ÄÊµÁÏ¸ôÔë¡¢ÖØµã²¿Î»ÎüÔë¼°Íâ¹ÛÉè¼Æ½µ·çÔëµÈÏ¸½Ú´òÄ¥£¬³¤²âÆÚ¼ä³Û³ÒÔÚÏ¿¹ÈÉ°Ê¯Â·Ãæ£¬¼´Ê¹·çÉ³¼ÐÔÓ×ÅÊ¯×ÓÇÃ»÷ÔÚ³µÉí£¬³µÄÚÒÀÈ»ÄÜ¹»±£³ÖÏà¶Ô°²¾²£¬º¢×Ó¿ÉÒÔ°²È»ÈëÃß¡£
ÔÚÖÇÄÜ·½Ãæ£¬¶þ´ú¹þ¸¥H9Í¬ÑùÓÐ×ÅÁîÈË¾ªÏ²µÄ±íÏÖ¡£´îÔØµÄ8155Ð¾Æ¬£¬Ê¹ÖÇÄÜÓïÒô½»»¥¸üÁéÃôÇÒ¸üÈËÐÔ»¯£¬ÓïÒô»½ÐÑ½öÐè250ms£¬ÊµÏÖ¿É¼û¼´¿ÉËµ¡¢Ò»ÓïÊ®ÒâµÈ¶àÖØ¿ÚÓïÖ¸Áî£¬ÄÜ¹»ÓÐÐ§±ÜÃâ¼ÝÊ»Ô±·ÖÐÄ£¬ÈÃ¼ÝÊ»¸ü´ÓÈÝ¡£¶Ôº¢×ÓÀ´Ëµ£¬ÕâÒâÎ¶×ÅÂÃÍ¾ÓÐ¸ü¶àµÄ¿ÉÍæÐÔ£¬·É»¨Áî¡¢³ÉÓï½ÓÁúµÈÈÃËûÃÇÔÚÓéÀÖµÄÍ¬Ê±Ôö½øÑ§Ê¶¡£
Èç¹ûËµÊæÊÊÐÔÊÇ³¤²â¹ý³ÌÖÐÊØ»¤Ò»¼ÒÈËÐÄ¾³ÓäÔÃ¡¢×´Ì¬Âú¸ñµÄÎÂÜ°¸ÛÍå£¬ÄÇÃ´¿É¿¿ÐÔÔòÊÇÈ·±£ËûÃÇÏíÊÜ¼«ÏÞÌôÕ½²¢Æ½°²¹éÀ´µÄ¼áÊµºó¶Ü¡£
ÔÚÕâ´ÎÍòÀï³¤²âÐÐ¶¯ÖÐ£¬Òª´©Ô½ÎÞÈËÇø£¬´³¹ýÂûÑÓÊý°Ù¹«ÀïµÄÏ¿¹ÈÉ°Ê¯Â·¡¢¸ê±Ú·ÇÆÌ×°Â·µÈ£¬¼«Îª¿¼Ñé¶þ´ú¹þ¸¥H9µÄÔ½Ò°ÄÜÁ¦¡£¸Ã³µÈ«Ïµ±êÅäTODÖÇÄÜËÄÇý£¬ÄÜÊµÏÖÇ°ºóÂÖµÄÅ¤¾Ø0-100%µÄÖÇÄÜ·ÖÅä¡£ÔÚÇ°ºóÇÅµç¿ØÊ½²îËÙËøÓëMlock»úÐµËøÖ¹×é³ÉµÄ¡°ÕæÕýÈý°ÑËø¡±¼Ó³ÖÏÂ£¬¼´Ê¹Óöµ½Èý¸ö³µÂÖ´ò»¬µÄÇé¿öÒ²ÄÜÇáËÉÍÑÀ§¡£¶ø2.0TÆûÓÍ+8ATµÄ¶¯Á¦×éºÏ£¬¼ÈÄÜ¹»ÎªÅÀÆÂ¡¢ÍÑÀ§Ìá¹©Ç¿´óµÄ¶¯Á¦Ö§³Ö£¬Ò²ÄÜ¹»±£Ö¤¶¯Á¦Êä³öµÄÆ½Ë³ÐÔºÍ¾¼ÃÐÔ¡£
ÔÚ³¤Í¾Ô½Ò°ÖÐ£¬°²È«ÊÇÖÁ¹ØÖØÒªµÄ¿¼Á¿¡£ÎªÁË´øÀ´¸ü°²ÐÄµÄÊØ»¤£¬¶þ´ú¹þ¸¥H9²ÉÓÃ·Ç³ÐÔØÊ½³µÉíÉè¼Æ£¬³µ¼ÜÎªÁ½×Ý¾ÅºáÌÝÐÎ½á¹¹£¬¸ßÇ¿¸Ö²ÄÖÊÕ¼±È´ï99%£¬³µÉí¸ßÇ¿¶È¸ÖÓ¦ÓÃ±ÈÀý83%£¬ÄÜ³ÐÊÜ5.45±¶³¬´ó³µ¶¥¾²Ñ¹£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´ÂúÂú°²È«¸Ð¡£ÔÚÖ÷¶¯°²È«·½Ãæ£¬¸Ã³µ»¹´îÔØÁËL2¼¶¼ÝÊ»¸¨ÖúÏµÍ³£¬¿ÉÔÚ¹Ø¼üÊ±¿Ì×Ô¶¯½éÈë½µµÍÊÂ¹Ê·çÏÕ£¬ÔÙ¼ÓÉÏ360¡ãÈ«¾°Ó°Ïñ+Í¸Ã÷µ×ÅÌ£¬ÕæÕýÊµÏÖÁËÎÞËÀ½Ç¼à²â£¬ÈÃÃ¿¶ÎÂÃ³Ì¶¼°²ÐÄÎÞÓÇ¡£
Ð´ÔÚ×îºó
²»Ö¹ÓÚÔ½Ò°£¬»ÀÐÂÉý¼¶µÄ¶þ´ú¹þ¸¥H9£¬ÎªÒ»¼ÒÈËµÄÔ½Ò°ÐèÇó¶øÀ´£¬²»½öÊÇ¼ÒÍ¥×·ÇóÊ«ºÍÔ¶·½µÄÔ½Ò°×ù¼Ý£¬¸ü³ÐÔØ×ÅÒ»´ú´úÖ®¼äµÄ´«³ÐºÍÆÚÅÎ¡£Ëæ×ÅÔ¤ÊÛ¿ªÆô£¬¶þ´ú¹þ¸¥H9½«ÏÆÆðÒ»¹É¼ÒÍ¥Ô½Ò°µÄ³±Á÷£¬ÈÃÎÒÃÇÊÃÄ¿ÒÔ´ý¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â