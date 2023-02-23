FlymeAuto车机界面曝光，首要解决系统流畅问题

随着魅族20系列旗舰手机的即将发售，FlymeAuto也正式现身。据悉，领克D11有望成为搭载FlymeAuto的首款车型。

从曝光的图片来看，魅族有一页专为手机适配的页面，联结车机与手机。根据已有信息看，负一屏被命名为Flyme Link，颇有些Flyme与Link结合的意味。针对高频使用的功能，魅族做了专门的优先显示，该博主猜测Flyme Link会像鸿蒙座舱一样支持应用流转。

而在QQ音乐界面，魅族也是针对车机进行了专门的展示和交互优化，相较此前生硬的车机交互，在整个布局上更显人性化。这次FlymeAuto还展示了分屏操作，音乐与地图双开，同时可以自主调整窗口大小。从此前曝光的视频看来，如此操作的延迟非常低，在适配性上十分出色。

同时FlymeAuto还有一个十分有趣的“小憩模式”，能够通过车上的显示屏与氛围灯配合，营造出舒适静谧的车内环境。同时在开关门时，萤火虫也会与现实产生交互，带来被吹散的质感，配合音效仿佛身临其境。

在此前的宣传期间，魅族就声称将要改变车机系统上顽固的Dock栏问题，并且暗示将会带来车机系统上的Smart Bar。Smart Bar是魅族在魅族MX2机型所搭载的Flyme系统中首次推出的一种交互解决方案，主要是为了让魅族手机挣脱安卓生态三大金刚按键的泥潭。

早在安卓生态羽翼渐丰之前，三大金刚按键就成为困扰安卓手机的顽疾，也导致一众安卓机型无法做到如同iPhone一般简洁的正面设计，碍眼的虚拟按键或是实体按键不仅削弱了整机前面板的颜值，也让本就不富余的屏幕空间遭到挤压。

之后FlymeAuto车机系统有关Smart Bar的部分，魅族提到：在传统Dock栏基础上，增加动态自适应交互，智能匹配不同场景需求，直观呈现关键信息且不遮挡主屏画面。其实这种方式从设计理念上虽然延续了手机上的Smart Bar，却又延续的不够彻底。魅族并没有完全重做Dock栏，而是把Dock栏左边一小部分区域做了一层自适应效果，FlymeAuto可以根据适配的App和使用场景在这块区域直接展示关键信息，是一种比较讨巧的方式。

FlymeAuto作为Flyme在车机系统中的延伸，自然Flyme最核心的设计理念“以人为本”同样被FlyemAuto所继承。FlymeAuto为了解决用户大量临时性交互需求，将手机上那套小窗模式一并带到车机上。车主可以在不干扰当前操作的情况下，轻量打开应用，临时介入，能够减少应用切换之间的割裂感。

此外，魅族内部人员表示，FlymeAuto最主要的就是解决车机不够流畅稳定的问题，这次FlymeAuto在系统的稳定性和流畅程度上下了不小的功夫。同时在之前有关魅族20系列新机的预热中，魅族也提到魅族20系列所搭载的Flyme10着重提升了系统流畅度和稳定性，因此也十分令人期待Flyme与FlymeAuto的正式联动。