【2025年11月21日 广州】11月21日，广州车展盛大启幕，“新时代旗舰四座MPV”岚图梦想家山河正式上市，售价70.99万元。同步推出山河专属四重礼，包含皓月紫云/拂晓金辉尊属双色车身、20英寸高定星漩轮毂(带岚图悬浮徽标)，及殿堂级丹拿品质音响;华为乾智驾ADS 4高阶功能包现金抵扣;超级置换补贴;专属定制VIN码权益;三电系统终身质保、车机流量终身免费、道路救援终身免费等权益。

以山河之名，与时代中坚一起领略山峰之高，江河之远。岚图梦想家山河深度融合安全智能、舒适私享与中式美学，为满足新时代行业领军者、企业家与高净值精英的期待而来。“山河”更寓意乘坐岚图梦想家阅遍山河、开创山河、坐拥山河，实现志在四方的抱负，展现决胜千里的胸怀，迎来人生更多的高光时刻，共同见证中国汽车产业走向更辉煌的未来。

山河壮阔远，山高人为峰。发布会上，岚图汽车董事长、总经理卢放回顾了岚图梦想家代代领先的傲人成绩：今年前10个月，岚图梦想家累计销量增速第一，单车均价突破40万元，持续蝉联高端MPV销量冠军，每卖出3台高端MPV，就有1台是岚图梦想家。在权威第三方调研中，岚图梦想家更获评“最受用户推荐新能源MPV”，实现销量与口碑双丰收。

今天，岚图梦想家山河上市，将引领四座旗舰MPV革新，进入智能豪华的全新时代!作为更懂中国人需求的四座旗舰MPV，岚图梦想家山河不只是“代步工具”，更是帮助商务精英“提升效率、守护隐私、彰显品味”的“移动空间”。

全维保障“山河”永固，安全是检验豪华的第一标准

对于商界精英而言，安全从来不是“选择题”，是关乎家庭圆满、事业长青的头等大事。为解决传统四座MPV不够安全的痛点，岚图梦想家山河联合合作伙伴华为，以超一流的整车制造标准，打造全球最安全的四座MPV。新车搭载华为乾智驾ADS 4，硬件、架构和算法全面升级，集顶尖主动安全、被动安全、隐私安全、健康安全于一身，全面匹配商务精英的安全刚需，为用户带来“山河”永固般的安心保障。

首先，新车配备21项智能安全辅助功能，构建全天候、全场景、全方向的主动安全保障能力。不论面对雨雪雾尘等极端天气，亦或盲区横穿、车道加塞、路口斜穿的突发状况，均能从容应对，主动避险，全程护航时代精英的每一次出行。目前，华为乾智驾已经为岚图用户避免超4万次可能的碰撞风险，真正做到化风险于无形。

其次，作为全球最安全的四座MPV，岚图梦想家山河率先采用了2000MPa铝硅涂层车门防撞梁以及一体式热成型激光拼焊门环，搭配独创的超高强度笼式车身和“七+五”前后舱安全设计，四面八方都能固若金汤。不仅如此，新车还搭载了岚图自研的琥珀电池2.0，以全球最高规格的电池安全标准制造，并拥有1500MPa超强钢底护板，是行业首个通过6倍国标托底冲击测试的电池包，再次树立了新能源时代MPV安全的新标杆。

不止在智能安全和传统安全做到极致，新车在隐私安全上同样引领时代。对于四座豪华MPV来说，隐私安全是全维度安全的“重要一环”。岚图梦想家山河打造全隔断智能云幕，一键启动隐私模式，配合全车自动隐私帘，加厚绒布设计可实现100%全车遮蔽，车辆前后舱随时双向对话，兼顾隐私与沟通效率。在车上有重要商务洽谈或接听电话时，可秒变“私人会客厅”，重要的商业文件，亦可妥善放置于密码保险箱内。这样的黑科技加持，让岚图梦想家山河成为隐私安全的绝对标杆。

追求安全无上限，岚图梦想家山河对健康安全同样精益求精。新车座舱采用OEKO-TEX®母婴级亲肤面料，打造最高标准健康环保座舱，配合负离子空气管理系统，即使密闭座舱里，也能享受大自然般的洁净空气。

顶尖科技重塑性能巅峰，全球首搭800V智能超混的四座MPV

作为全球首款搭载800V智能超混技术的四座MPV，岚图梦想家山河凭借跨代领先的三电技术，实现了高效补能与从容续航的完美结合。它不仅配备62.5度大容量电池，更融合5C超充技术，支持全温域快充，从20%至80%电量补充仅需12分钟。无论是在城市接待还是跨城通勤中，皆可轻松胜任，让四座MPV也能拥有“日行千里”的高效出行体验，时刻保持巅峰电感，提高出行效率。

东方美学铸就旗舰气韵，打造极致舒适和仪式感的“私享”空间

打破传统范式，成就顶奢格局。岚图梦想家山河臻选「皓月紫云」与「拂晓金晖」两款专属车色，包含尊崇圆满与前途光明的不同寓意;20寸高定星漩轮毂搭配悬浮徽标，在一动一静间彰显从容气度;全球唯一支持VIN码定制的车型，更将这种专属尊崇感拉满，为一辆车赋予“独一无二”的尊属身份。

岚图梦想家山河汲取东方美学之妙，凝练于方寸之间，铸就温润内敛的典藏级空间。甄选天然影木镶嵌于车门与中控，每一道纹理都是自然生成，彰显独一无二未经修饰的天然之美，天然木纹中镌刻着大自然的山水脉络，水木相生，根繁叶茂，助力基业长青。新车更以“鎏光跃金”为理念，内嵌66处鎏金饰件，暗指“六六大顺”吉兆，以金守土，山河永固，寓意家业稳固、万事顺意。

座舱之内，极致安享。岚图梦想家山河首创“山河云榻”模式，配合同级独有的中岛式电动鞋履仓，可一键展开，与166°躺角的零重力座椅无缝衔接，形成超2米舒享大床，满足商务人士躺平休憩之需，谈事有排场，休息够舒畅。首搭脚托加热功能，联动按摩与通风，营造全身心的奢适放松。

基于“细节之间见豪华”的极致追求，岚图梦想家山河更以全感官奢适配置，营造浑然天成的感官共鸣，让豪华可见、可听、可感。新车搭载50英寸IMAX巨幕，让后舱变身具备极致视效的豪华影院，会议不掉线、观影更沉浸，真正做到娱乐办公两不误。22扬声器丹拿音响，采用8.1.6沉浸声场，打造顶级歌剧院级别的视听盛宴。同级唯一主副双冷暖箱，冷暖分区，奢享加倍，细节之处尽显国宾级礼遇。同时更有隐藏式高定雨伞，打造顶奢独有的优雅体验，更添一份“御伞定山河”的东方仪式感。

作为献礼商务精英的旗舰座驾，岚图梦想家山河深度融合安全科技、私享舒适与中式美学，引领四座旗舰MPV革新，进入智能豪华的全新时代!12月起，岚图梦想家山河将在全国各大城市开启巡展，欢迎亲临现场体验。

“三旗舰”集结，岚图汽车全面展示高端实力与自信

本届广州车展，岚图“三旗舰”矩阵集体亮相，引爆全场。“新时代旗舰MPV”岚图梦想家，稳居高端MPV销冠地位，产品体验、技术实力持续领跑高端市场;“新时代旗舰SUV”岚图泰山，重新定义豪华SUV的价值标尺，上市即巅峰，上市21分钟全系车型锁单量突破10000台，彰显了用户对岚图泰山旗舰实力的高度认可;12月，备受瞩目的“新时代旗舰轿车”岚图追光L将正式上市。

岚图泰山与岚图梦想家、岚图追光L，形成“三旗舰”布局，以美学的升华、技术的突破和体验的极致，不仅加速开启由中国品牌主导豪华标准的新时代，也标志着岚图汽车在MPV、SUV、轿车三大高端品类同时达到旗舰水准，具备和全球豪华品牌同台竞争的强大体系能力。

与山河同朝晖，与梦想共峥嵘。岚图梦想家山河不止是一件移动的鎏金艺术品，更是一次关于身份、格局与吉祥的东方表达，定将成为岚图汽车吸引精英用户、实现价值跃迁、构筑全维度豪华出行生态的关键落子之一。

向着顶峰攀登的雄心，源于滴水石穿的韧劲。作为最懂中国商务精英的超豪华四座MPV，岚图梦想家山河的上市，是中国汽车在超豪华领域的再一次突破，也是中国汽车品牌高质量发展的生动注脚。作为中国“造车新实力”，岚图汽车未来将与更多自主豪华车型一起，携手对西方豪华霸权发起冲击，开启属于中国汽车品牌闪耀高端市场的全新篇章。