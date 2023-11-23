广州车展好戏不断上演，新能源SUV细分领域成兵家必争之地

作为今年汽车市场的收官之战，广州车展新车扎堆现身，各家车企神仙打架，尤其新能源SUV市场竞争更加激烈，就连细分领域都成为车企的兵家必争之地，足以说明当下新能源市场内卷之严重。

今年新能源市场涌现了不少产品力拉满的SUV车型，无论是问界新M7的逆风翻盘还是小鹏G6的绝地反击，都给外界留下了深刻的印象。这次广州车展，也有不少人期待，是否还有潜力无限的SUV车型能够给新能源市场带来一点小小的震撼。

零跑C10：年轻家庭SUV

作为今年新势力品牌中的黑马，零跑完全跑出了自己的节奏，新车零跑C10早前在德国慕尼黑车展就受到不少关注，这次亮相广州车展，也带来不少话题。

一直贯彻全栈自研的零跑，在今年7月份发布了LEAP3.0技术，就是四叶草架构，而零跑C10也成为首款基于该架构打造的车型。但是在外观上，零跑C10还是引起了一些争议，不少人认为即使将其改名为「理想C10」也完全不违和。

与理想L7几乎如出一辙的外观设计，加上全面升级的简约内饰，也更像是理想的风格。在官方宣传中，更是提到零跑C10致力于为年轻家庭提供更理想的家，可见就是一款理想L7的亲民版本。

尺寸上，零跑C10并不占优，三围4739/1900/1680mm，轴距为2825mm，比自家的零跑C11都要小一点，定位紧凑型SUV。不过得益于四叶草架构的全面上车，零跑C10的产品力还是相当能打。

不仅搭载8295芯片，还可选装激光雷达、目摄像头、翼子板摄像头、外后视镜座摄像头和尾部摄像头等智驾硬件。这也说明零跑C10支持包括城区智能辅助驾驶在内的高阶智能辅助驾驶功能，甚至在语音识别、多模态交互上也带来了革新的用户体验。

据官方所言，零跑C10将聚焦15-20万元市场，正好是年轻人的甜品价位区间，加上已经被理想验证的家庭场景，零跑能否继续将价格屠夫的身份贯彻到底，赢得年轻用户，就看零跑C10上市之后的表现了。

比亚迪宋L：猎装轿跑SUV

继腾势N7上市销量不佳之后，素有腾势N7青春版之称的比亚迪宋L也正式亮相，外观的巨大变化甚至让外界将其称为「最美比亚迪」。

新车采用比亚迪王朝网新一代「先锋龙颜美学」设计语言，整体造型与比亚迪汉略有相似。前脸部分延续了家族化的封闭式格栅设计，引擎盖两侧用多条隆起筋线，更具肌肉感。为了让宋L的动感更突出，还采用了少见于比亚迪的悬浮车顶，以及无框车门，实际上，宋L是比亚迪有史以来首款采用无框车门的量产车型。

作为一款猎装轿跑，宋L的三围达到了4840/1950/1560mm，轴距为2930mm，车长比Model Y多出100mm，而轴距也比自己的老大哥比亚迪唐EV长出110mm。

宋L拥有三个动力版本，其中550km版本配备150kW的后置电机;662km版本配备230kW后置电机;602km四驱版本配备前交流异步电机+后永磁同步电机，总功率达到380kW，最大扭矩670N・m，零百成绩4.3s。

除此之外，宋L全系标配前双叉臂和后五连杆的悬架，配合比亚迪汉同款的云辇-C智能阻尼车身控制系统，通过控制减振器电磁阀调节阻尼，可以实现悬架阻尼的无级自适应调节。

宋L外观的改变确实让外界眼前一亮，不过22-28万元的预售价格却引起了不小的争议。纵观这几年，比亚迪在十几万元的市场获得了巨大的成功，但是高端车型的声量却寥寥无几，先发者腾势N7销量不佳，后来的宋L能否凭借颜值与实力打开市场，仍有待商榷。

问界M9：高端豪华SUV

自从问界新M7创下上市50天收获80000大定单的销量神话之后，外界对于华为技术赋能的质疑就已经烟消云散，转而将目光瞄向被余承东称为1000万元以内最好的SUV问界M9，此前问界官方公布了新车预售价为50-60万元。

作为问界首款全尺寸SUV，问界M9的三围达到5230/1999/1800mm，轴距为3110mm，俨然一台巨兽，尺寸比起理想L9都要大上一圈，同样价格也要更贵。

问界M9可谓是华为最新技术的一次集中展示，尤其是首发的智能交互数码大灯，率先在网络上引起巨量讨论。这套灯组除了能够投影文字、图案以及动画效果之外，还能通过其投射出来的灯影判断与前车距离，甚至转向时也能投射到旁边车道提升照明范围。

这次问界M9将拥有增程以及纯电两种动力版本，均为双电机四驱，其中增程版搭载1.5T发动机，最大功率为112kW，前电机最大功率为165kW，后电机为200kW。纯电版本前电机最大功率为160kW，后电机最大功率为230kW。底盘采用大量的铝合金材质以降低簧下质量，同时配备空气悬架+CDC。

智能化方面，在华为技术加持下，问界M9自然搭载了鸿蒙4.0智能座舱，以及HUAWEI ADS 2.0高价智能辅助驾驶，能够在不依赖高精地图的情况下实现高速领航辅助驾驶以及城区智能辅助驾驶功能。根据华为的规划，年底将会开放全国范围内的全场景智能辅助驾驶，遥遥领先于行业。

作为问界与华为的最强产品，问界M9可谓是集两家顶尖技术的产物，问界新M7的爆火使得问界能够起死回生，问界M9能否成功意味着品牌是否能够安全停留在牌桌上，并且上探高端市场。而这场决战，即将上演。

坦克700 Hi4-T：硬派越野SUV

今年硬派越野SUV市场迎来一波小高峰，前有坦克500 Hi4-T，后有比亚迪方程豹5和身价百万的仰望U8，各家车企开始在SUV细分领域打响战争。广州车展上，长城全新的硬派越野旗舰车型坦克700 Hi4-T限定版正式亮相，70万元的售价同样给外界带来了不小的震撼。

越野车型，最重要的就是动力系统，长城不同于比亚迪以新能源为底去打造越野车型，而是在越野的基础上加入新能源动力系统，至于哪家的越野味道更醇厚，就看消费者如何理解了。坦克700 Hi4-T首发限定版搭载3.0T纵置六缸发动机+9HAT混动专用变速箱+P2电机构型油电并联混动的动力系统组合，综合功率达到385kW，最大扭矩850N・m，零百加速时间仅为5s。

除了动力之外，坦克700 Hi4-T限定版还全面提升了智能四驱+Mlock机械锁止系统的结构强度与安全系数，并且前后驱动轴总成升级为博格华纳6行星齿轮机构，提升16%的扭矩输出。

设计上，坦克700 Hi4-T限定版前后保险杠、引擎盖、轮眉和尾翼部分都进行了官方改装，三围5113/2061/1952mm，轴距达到3000mm。不同于家族式的方盒子造型，坦克700 Hi4-T限定版拥有不少斜面，在硬朗之余增添了一些时尚与运动气息。同时运动风格的前杠造型相当夸张，让霸气的前脸看上去更具攻击性，气势完全不输奔驰大G。

坦克700 Hi4-T限定版的定价，让外界争议不断，但对于早就在硬派越野领域站稳脚跟的坦克而言，上探更高端的市场是必然趋势。尤其坦克自始至终都不是硬派越野市场的跟风者，而是将智能化、新能源融合基因的全新开拓者，坦克700 Hi4-T限定版就是坦克的先锋军，至于价格争议，首批限量70台仅用55秒就全数售罄，就足以证明新车的号召力。

总结

这次广州车展的SUV车型有着鲜明的特点，自主品牌开始在细分领域开始发力，提前抢滩或是强势入局，进行激烈拼杀。相比合资车企的落寞，这届广州车展，自主品牌显然成为当之无愧的主角，这也让人更加期待明年的新能源SUV市场。