08 EM-P接过销量大棒，领克下个七年「机遇」和「危机」并存

作为领克第二代全新车型，领克08 EM-P首个完整月交出8038辆的好成绩，为领克全面迈向新能源时代奠定了基础，在自主新能源SUV战场成功突围，成为当之无愧的「爆款」。

整个10月，领克品牌累计销量达到24707辆，同比增长18%，领克08占比超过30%，成功接棒其他车型成为领克销量主力。

从大定订单突破10000台，到量产线下突破10000台，领克08 EM-P上市后只用了11天和32天，对于正处转型期的领克而言，这样的成绩甚至让一些新势力品牌都感到望尘莫及。

2016年品牌正式成立，到今年短短七年时间，领克的产品线从01到09，从产品力到品牌力的打造，都为自主品牌开创了先河，领克08 EM-P的成功，绝非偶然。

精准洞悉用户痛点

回溯领克的七年造车路，可以明显发现三个显著特征：「专属架构」、「智能生态|以及「个性外观」。它们共同构成领克科技、潮流、硬核的品牌标签。

吉利收购沃尔沃后，双方合作研发了CMA模块架构，领克不仅整合全球资源，更借助这一架构的高度灵活性，兼顾多种动力形式和技术组成，领克08所搭载的CMA Evo就是基于CMA架构进化而来。

优秀底盘之上，领克08带来全新的EM-P超级增程电动解决方案，凭借1.5T四缸专用电混引擎，加上P1+P3+P4 三台电机的极致硬件堆料，能够实现包括纯电、增程、混动、直驱等多达数十种行驶工况，从技术层面实现了动力和性能的最优解。

同时通过设置合理的发动机「临界点」，将各个模式需要呈现出来的状态做到最佳，借助对电驱系统的优化，进一步提高动力输出和动能回收效率，带来950N.m的最大扭矩和436kW综合功率。

配合39.8kWh大电池，实现245km的CLTC纯电续航里程，足以媲美30-40万元的增程车型。除此之外，领克08还将舒适性配置拉满，不仅全系标配全系标配NAPPA真皮和哈曼卡顿23扬声器豪华音响包，还标配全车座椅按摩以及前排座椅加热通风，设身处地考虑用户需求。

掌握智能化话语权

在燃油时代，领克凭借性能受到年轻人喜爱，但在新能源时代，领克的智能化远远落后于新势力品牌。但事实上领克却是最早出发的品牌之一，只是混乱的硬件与研发路线导致了智能化逐渐掉队，因此领克08着重对智能化进行了大刀阔斧的升级。

在硬件层面，领克08搭载由亿咖通自研的安托拉1000Pro平台，拥有两颗龙鹰一号芯片，该芯片是吉利自研的7nm芯片，更是国内首款车规级7nm量产自研芯片，NPU算力能高达16TOPS，GPU算力达1800G FLOPS，这个性能相当于市面上主流的两颗高通8155芯片。

这也意味着领克08拥有极高的性能冗余度，能够为用户带来更持久的智能化体验。

软件上，领克08的另一个核心优势正是领克与星纪魅族深度融合打造的智能座舱车机系统――LYNK Flyme Auto。

这套车机系统的诞生，不仅一扫过去领克智能化短板的阴霾，更让领克08的车机水准一跃成为国内Top级别的存在。系统层面，Flyme Auto引入多项Flyme上已经被市场验正并拥有良好口碑的功能，例如小窗分屏、车机系统的SmartBar等等。

并且在底层优化上，Flyme Auto一改过去卡顿、延迟的状况，深度优化动效和流畅度，革新人机交互与系统动效，配合领克08那块15.6英寸2K分辨率的中控屏，带来丝般顺滑的触控体验，实现平板级别的流畅体验。

但更重要，也是领克未来发展的核心功能就是Flyme Auto的手车互联功能。这项功能不仅出现在搭载Flyme Auto的领克08上，下一款领克06 EM-P搭载的LYNK OS N也将支持该功能。

可见在领克之后对于智能化的规划路线中，手车互联是发展重心。这项技术的出现，不仅只是拓展用户的应用场景和软件生态，更深层次的意义是，解决车机硬件迭代导致的用户体验下降问题。

不同于手机、笔记本等传统消费硬件，硬件能力落后，三五年一换不会影响用户的钱包。但车机不同，如果三五年后车机硬件无法支持用户获得良好体验，就只能通过整车迭代来更新体验，但有多少用户能做到三五年换一辆车？

通过手机成为车机运算中枢的形式，让手机芯片代替车机芯片，完美解决车机硬件迭代问题。因此，手车互联所带来的算力共享，更多是保障车辆在七八年甚至十年以上生命周期内，用户能够获得跟得上时代且足够优秀的智能化体验。这也是领克与星纪魅族始终坚持「无界」的主要原因，这样的技术路线，「方向对了」。

比起车机上的跨越式进步，领克08在智驾上也做出了自己的尝试。领克08基于黑芝麻A1000行泊一体平台，使用两颗A1000自动驾驶芯片，算力达到106TOPS。但限量版本也仅支持高速NOA，无缘城区NOA，这在城区智能辅助驾驶逐渐成为主流的当下，稍显不足。

产品够顶，渠道也得跟上

领克08能够取得如此成绩，另一个重要因素就是渠道体系。

在9月8日的领克08上市发布会上，领克公布最终价格，权益后19.98万元-27.9万元，引爆了市场。但不同于燃油车的传统渠道，新能源车型要承接如此庞大的客流量，就需要对传统渠道体系进行变革。

领克针对领克08为代表的新能源车型，对原先渠道进行了改革，推行「混合制」渠道模式，既有直营店，也有空间店，同时还有手机店，多渠道共同发力。并且通过优化过后的管理来平衡线上线下渠道的利益。

截止第三季度，领克已经新建20家之影网点，计划于年内开设40家。

更重要的是，领克与星纪魅族的深度合作，也打通了两个品牌，在这种模式下，领克08可以像华为与问界一样，直接在魅族手机终端门店进行展示，并且扩大受众人群。

对于领克而言，全面迈入新能源时代，不仅只是产品跟上，而是牵一发而动全身的事，包括销售渠道、营销体系等等都要迎来变化。从目前的结果来看，领克已经取得了阶段性胜利。

机遇与危机并存

领克08的成功，无疑为领克注入了一针强心剂，但领克目前的问题依然十分明显。

即使领克08销量出色，可是放在20-30万元价位内，其产品力实际上还是稍微欠缺。虽然智能化的部分短板已经被补齐，但随着智驾大战一触即发，始终没有给用户交出满意答卷的领克却打不出有效的牌，这是领克下一个阶段需要重点解决的问题。

在领克08之后，领克也安排了全新产品快速迭代，领克06 EM-P即将上市。在领克计划中，明年将会亮相全新纯电产品，并且每年至少出推两款车型。到2025年，领克的全线产品都将搭载智能电混技术，实现全新产品电气化。

智能化方面，随着Flyme Auto正式上车，将与LYNK OS N在智能座舱系统双线并行，针对不同产品，不断迭代成更适应时代需求的产品形态，从而全面提升用户对于领克智能化的感知，重构新能源汽车时代的手车关系，并始终将手车互联作为智能化核心技术方向。

总结

当下新能源市场绝对不缺好产品，但未必所有好的车型都能在短时间内成为爆款，领克08的成功凭借极强的产品力和品牌体系，以精准的市场洞察力和智能化，成功破局，迈入全新纪元。领克的下一个七年，机遇和危机并存，令人期待。