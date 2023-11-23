11月第三周销量榜单，问界稳定提升，前五格局已定！

11月第三周销量榜单如约而至，本月时间已过大半，前三周数据基本可以推断出这个月各家新势力品牌的销量情况，对比10月份，前五格局重新洗牌，问界发力期到来。

理想

根据理想最新发布的销量榜单，理想第三周(11月13日-11月19日)共交付1万台，其中理想L9交付0.3万台，理想L8交付0.3万台，理想L7交付0.4万台，与前一周基本保持一致。前三周理想共计交付2.54万辆，其中理想L9交付0.75万辆，理想L8交付0.77万辆，理想L7交付1.02万辆。

凭借如此优秀的成绩单，理想无论是周榜单还是本月总榜单都断层领先，领跑整个新势力车企。根据目前的趋势来看，榜单日期距离月底还有11天，已经手握2.54万交付量的理想再次突破4万总交付量基本也是板上钉钉的事了。

今年7月理想交付量突破3万，仅用四个月就再次突破4万，对于理想而言，接下来唯一的悬念就是突破5万月交付量能否打破4个月的记录，继续在高速路上一路疾驰。

在后继车型上，理想为市场准备了旗下首款MPV车型理想MEGA，以及继续下探市场的理想L6。其中理想MEGA已经成为时下网络讨论的重点，无论是为了0.215风阻系数而设计的特殊外观，还是通过自研热管理让宁德时代4C电池发挥出5C性能的超级快充，都让理想MEGA话题不断，在广州车展上开启预售后仅1小时42分钟，订单量就突破10000辆的消息，又为理想的热度添了一把猛火。

按照如此趋势，理想突破5万辆的时间节点确实有希望再创记录。不过眼下需要关注的仍是本月理想再次突破4万销量后，能否继续创下新高。

零跑

零跑本周交付的数据再次创下历史新高，总共交付0.45万辆，后劲十足，其中零跑T03交付0.17万辆，零跑C11共交付0.21万辆，零跑C01交付0.08万辆。11月前三周，零跑共计交付1.10万辆，位于榜单第二，堪称新势力品牌中的最大黑马。

相比十月份交付18202台，位居新势力排行榜第三，本月零跑交付数据一路高歌猛进，挤下小鹏仅次于理想排名第二。不过主要销量依然来自于零跑C11，零跑C01的量并没有完全跑起来，而T03作为A0级小车，零跑显然要降低其权重。

后续零跑还有C10蓄势待发，全新的四叶草架构加上8295座舱芯片，以及年轻化家庭定位聚焦15-20万元市场，也被外界戏称为「理想L7青春版」。也就是说，依然零跑C10和零跑C01的量彻底跑起来，零跑完全具备稳坐前二的实力。

按照前三周的趋势来看，零跑本月可能会在上个月的基础上略有提升，但想要跻身2万辆俱乐则有些挑战性。但对于一直都是小透明的零跑而言，厚积薄发正是它一直以来的真实情景，零跑加速开跑也并非没有可能。

问界

10月份，问界共计交付12700辆，其中问界新M7交付10547辆，从跌落谷底到逆风翻盘，没有人再去怀疑华为技术的实力。本周，问界共交付0.43万辆，相比前一周的0.307万辆有着不错的销量提升，稳坐新势力排行榜第三。本月前三周问界已经交付1.05万辆，已经十分接近上个月的交付总和。

对于问界而言，手握9万大定单丝毫无需担心最近几个月的交付量问题，赛力斯更应该关注的还是产能问题，如何快速交付给消费者才是重中之重。从目前的数据来看，问界的产能正处于不断爬坡的阶段，按照眼下趋势，本月问界的交付量极有可能来到1.8万辆，相比上个月交付量有50%的提升。

除此之外，问界M9也已经在广州车展上展出，此前余承东宣布新车售价在50-60万元之间，是1000万以内最好的SUV车型。在如此声势浩大的宣传下，问界M9的盲定量也已经突破25000辆，可谓势头正猛。

目前问界正处于稳步提升的阶段，但饶是如此也已经让问界冲进了新势力榜单前三。可以想象，等到赛力斯产能爬坡结束，问界新M7开启全力交付，问界也将拥有冲击前二的实力，加上问界M9即将在年底上市，问界有望完成二连跳，彻底起死回生的同时，进一步打开高端市场。

小鹏

小鹏本周交付0.42万辆，相比前一周的0.39万辆略有提升，但也不幸跌出周榜单前三。其中小鹏G6交付0.2万辆，新款小鹏G9交付0.11万辆，小鹏P7交付0.08万辆。11月前三周，小鹏共计交付1.04万辆，距离月底仍有11天，小鹏本月破2万销量目前看来希望渺茫。

小鹏汽车10月份刚刚突破2万辆，凭借小鹏G6和新款小鹏G9的优秀表现，小鹏终于重回正轨，找回属于自己的节奏。但目前小鹏的交付情况有些不容乐观，不仅跌出了前三屈居第四，而且可能销量相比上个月会有所下跌。

外界猜测，小鹏本月销量波动的主要原因，还是小鹏与华为AEB之争导致的后果，随着自媒体下场直播，小鹏汽车AEB表现不佳，铺天盖地的舆论席卷了小鹏汽车。甚至不少原是小鹏意向车主的用户在网络上表达出对于小鹏汽车的不信任，从而转向问界。

即使目前争议落幕，小鹏汽车引以为傲的「智能化」标签也不可避免地受到了影响，只能说这场风波带来的余波仍会影响小鹏一段时间。不过好在小鹏首款定位年轻态的MPV产品小鹏X9在广州车展上正式发布，预售价为38.8万元起，明年1月份开启交付。

在新车上市的助力下，小鹏有望扭转口碑，带来更多硬科技相关的落地产品去深化自己的「智能化」标签，稳住销量并向3万月交付发起冲击。

蔚来

从前「蔚小理」被誉为新势力御三家的存在，但如今蔚来已明显有了掉队之嫌。本周蔚来共交付0.37万辆，比起上个月的0.29万辆回血不少，起码重新回到了前五。其中蔚来ES8交付0.03万辆，蔚来EC6交付0.06万辆，蔚来ET5交付0.13万辆，蔚来ES6交付0.14万辆。

蔚来ET5本周的表现是蔚来销量得以提升的关键，蔚来ES8在高端市场依然后劲不足。自从7月份突破2万交付之后，蔚来之后的交付量一直处于波动状态。11月前三周蔚来交付0.94万辆，按照如此趋势本月蔚来销量可能会继续下滑至1.5万辆以内。

不过蔚来仍有一周多的时间，但什么时候能够重返2万辆俱乐部，目前看来希望并不大。尤其是蔚来NT2.0平台车型尽出，2024年蔚来手中没有牌能打，这在如今这个加速内卷的新能源市场是非常不应该。

但好在蔚来最近已经官宣将与长安在换电领域展开合作，同时还有4-5家车企在谈。坚持长期主义的蔚来，起码在换电上终于迎来了并肩作战的「队友」，也能减轻一些亏损情况。但是摆在蔚来面前的，依然是严峻的销量情况。

总结

相比10月，随着年关将近，各家车企本月都开始逐渐发力，前五榜单除了理想其余几位几次易主，按照眼下的态势来看，目前的排名可能会持续一段时间。最终本月新势力品牌能够交出怎样的答卷，能否给外界带来一些惊喜，还要看月底的「决战」。