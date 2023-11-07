激光雷达+8295？极氪CS1E再曝谍照，智能化不再是短板！

极氪001 FR的推出，让极氪大秀一把肌肉，与此同时，下半年的重磅车型CS1E也再次曝光谍照，极氪的势头看似是止不住了。

作为一台性能超跑，极氪001 FR的竞品对标名单中没有任何国产车型的影子，与当年极氪001上市时如出一辙，瞄准一个空白市场，拉满性能，不留余地，将「高性能」的标签牢牢焊在品牌上。

极氪001的成功印证了这种打法的正确性，上市后连续数月蝉联30万元以上纯电车型销量冠军，2022全年交付7.2万辆。今年1-9月份，极氪001也已经交付4.88万辆。

自从2021年4月品牌成立以来，极氪先后推出过极氪001、极氪009以及极氪X，分别瞄准猎装轿跑、纯电MPV和紧凑型SUV市场，但除了001，其他两款并没能复刻前者的成功。极氪亟需一款走量车型来稳定军心，那就是极氪CS1E。

脱离领克的全新外观设计

随着上市时间临近，有关极氪CS1E的谍照也频繁出现在网络上。这是极氪自独立以来，首款脱离领克设计语言采用全新设计的车型，同时也是极氪首款三厢纯电轿车，主要对标比亚迪海豹、特斯拉Model 3等纯电轿车车型。

从已有谍照来看，极氪CS1E最显著的变化，就是不再延续极氪此前的日间行车灯设计，转而采用非贯穿式的灯带，日间行车灯下方则是远近光一体式大灯。配合采用蚌式设计的前盖，整车前脸显得十分简洁。

车顶部分可以明显发现配备一颗激光雷达，这也是极氪首款搭载激光雷达的量产车型，从目前信息来看，新车将会搭载三颗激光雷达，另外两颗分别在车头左右两端，想必极氪是要在高阶智能辅助驾驶领域发力。

新车侧面最直观的感受就是溜背设计，前悬相对较短，而后悬略长，这样做的好处就是后备箱空间更广，同时内部空间更充裕。从整车来看，车身尺寸不会太小，应该会在4900mm左右，这也就比001稍短一点。

后视镜采用与极氪X类似的无框设计，下方位置有一个向前的辅助驾驶镜头，翼子板位置则是后向的辅助驾驶摄像头。刹车配备一套四活塞卡钳，配置上产品力还是相当足。

车尾部分同样采用蚌式设计，虽然整体也是溜背造型，但是从C柱开始才有变化幅度，对后排的乘坐空间会有一定提升。

内饰更简洁

内饰方面，极氪CS1E采用与极氪X类似的设计，整体十分简洁。仪表盘与极氪001 FR十分相似，能够显示的内容要比001丰富很多，同时主驾前侧打开口设计应该就是HUD，中控估计是与极氪001 FR相同的15.2英寸屏幕。

换挡也采用了与极氪X相同的怀档，因此中控台更为简约。并且设置了两个无线充电区域，下方还有通风槽，这么看来无线充电功率应该会在双50W左右。

除此之外，座椅也采用与极氪001相似的设计，前舱两个座椅的侧翼应该会给乘坐人员带来非常好的包裹感，配合极氪CS1E低趴的身姿，乘坐舒适度会有所保障。

核心配置扎实，智能化全面升级

极氪CS1E同样采用吉利的SEA浩瀚架构打造，极氪001、路特斯ELETRE等采用相同架构的车型，已经印成了这一架构给用户带来的绝佳操控性。因此，新车的操控无疑是最让用户放心的一点。

同时，极氪智能科技副总裁朱凌博士，也在社交媒体上透露了关于新车的信息，极氪CS1E将会全系搭载前双叉臂前悬架，对比麦弗逊独立悬架，不仅减震效果更好，稳定性也更好，这也是极氪001所采用的硬件。

随着2023年智能化越来越受到用户重视，极氪的智能化问题也开始凸显，极氪001纵使给用户带来了无与伦比的驾控体验，但智驾能力的缺失以及车机系统智能化程度落后等问题也被不少车主所诟病。

所以极氪也明显加大了在智能化方面的投入，极氪CS1E搭载三颗激光雷达，据传还有双英伟达Orin X芯片支持，基本是当下的「顶配」智驾硬件。

不同于极氪001采用Mobileye的方案，CS1E将会全面切自研，不过目前极氪的自研智驾技术还没有具体信息，但由于背后有华为自动驾驶团队创始人的加盟，也让外界对其智驾能力抱有更多期待。从硬件上来看，这次极氪CS1E确实有希望进军城区智能辅助驾驶，一举扫清极氪001智驾能力的缺陷。

车机方面，极氪CS1E也将会搭载最新的高通8295芯片，这颗芯片采用5nm工艺制程打造，CPU算力较8155提升2.2倍达到200K DMIPS，GPU算力提升3.1倍，超过3000 GFLOPS，其中NPU的AI算力更是提升8倍至多，达到30TOPS。

目前同门师兄弟极越01以及银河E8已经有成熟的方案。从实际体验来看，在这颗芯片加持下，极越01的车机表现非常优秀，无论是滑动的流畅程度还是触控延迟，都几乎与平板体验齐平。但最终反馈到用户端，还要看极氪自身的软件实力，因此ZEEKR OS的表现就显得尤为重要。

除此之外，极氪CS1E也是极氪旗下首款基于800V SiC高压平台打造的车型，并且大概率会用上100kWh的麒麟电池，无论是日常电耗还是续航，相比极氪001都会获得巨大提升。

目前，除了极氪001 FR搭载超强四电机之外，其他车型的后电机都是200kW，不过001和009的前电机也都是200kW，只有极氪X的前电机为115kW。因此，极氪CS1E同样也会采用200kW的后电机，而前电机大概率也会和001保持一致，毕竟「高性能」的标签仍需产品支撑。

总结

极氪CS1E无论是外观还是配置，怎么看都是一台非常不「极氪」的车型，更像是一个新势力品牌的产品。全新出发的设计，以及目前看来基本补足的智能化短板，都让极氪CS1E具备爆款车型该有的基本素质。