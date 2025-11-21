OTA½ø½×¼°ÐÂ³µÉ«·¢²¼£¬±ÈÑÇµÏÌÆLÖÃ»»²¹ÌùºóÊÛ¼Û21.48ÍòÔªÆð
11ÔÂ21ÈÕ£¬±ÈÑÇµÏ»®Ê±´úÆì½¢SUVÌÆLÐ¯OTA½ø½×¼°ÐÂ³µÉ«ÁÁÏà¹ãÖÝ³µÕ¹¡£ÆäÖÐ£¬ÌÆL EV´îÔØ³¬¼¶eÆ½Ì¨È«ÓòÇ§·ü¼Ü¹¹£¬ÒÔ¡°Õ×ÍßÉÁ³ä ÓÍµçÍ¬ËÙ¡±£¬³¹µ×ÖÕ½á´¿µç²¹ÄÜ½¹ÂÇ;ÌÆL DM±êÅäµÚÎå´úDM¼¼Êõ£¬¼æ¹Ë³¬Ç¿ÐÔÄÜÓë³¬¼¶Ð§ÄÜ¡£Õâ´Î£¬ÌÆLÈ«ÐÂ½âËø¡°³µÎ»µ½³µÎ»¡±Áìº½¸¨Öú¹¦ÄÜ£¬²¢´øÀ´È«ÐÂ³µÉ«¡¢ÖÇÄÜ×ù²ÕºÍÖÇ»ÛÉúÌ¬µÄÈ«ÃæÉý¼¶!
´Ë´Î£¬ÌÆL EV 3¿î³µÐÍ£¬²¹ÌùºóÊÛ¼Û22.48Íò¡«27.48ÍòÔª;ÌÆL DM 3¿î³µÐÍ£¬²¹ÌùºóÊÛ¼Û21.48Íò¡«27.08ÍòÔª;Í¬Ê±£¬±ÈÑÇµÏ»¹ÎªÓÃ»§×¼±¸ÁË°üº¬ÖÃ»»²¹ÌùÔÚÄÚµÄÖÁ¸ß¼ÛÖµ4.5ÍòÔª×ðÏíÀñÓö£¬ÈÃÆì½¢ÌåÑé´¥ÊÖ¿É¼°¡£
±ÈÑÇµÏÈýµç¼¼Êõ¼¯´ó³ÉÖ®×÷£¬µß¸²ÐÐÒµ¶ÔÐÂÄÜÔ´¼¼ÊõÈÏÖª
ÌÆL EVÈ«Ïµ±êÅä³¬¼¶eÆ½Ì¨£¬´´ÔìÁË16ÏîÈ«ÇòµÚÒ»!Æä´îÔØÈ«ÇòÊ×¸öÁ¿²ú³ËÓÃ³µÈ«ÓòÇ§·ü¸ßÑ¹¼Ü¹¹£¬Åä±¸ÉÁ³äµç³Ø¡¢3Íò×ªµç»ú¡£ÆäÖÐ£¬ÌÆL EV·åÖµ³äµç¹¦ÂÊ¸ß´ï1000kW£¬½öÐè5·ÖÖÓ¼´¿É²¹³ä370¹«ÀïÐøº½£¬Ïàµ±ÓÚºÈÒ»±¿§·ÈµÄÊ±¼ä¾ÍÄÜÂú×ã¾ø´ó¶àÊý³ÇÊÐÓÃ»§Ò»ÖÜµÄÍ¨ÇÚÐèÇó!¶¯Á¦ÐÔÄÜÉÏ£¬Æäµ¥µç»ú¹¦ÂÊ¸ß´ï580kW£¬ËÄÇý°æ±¾×ÜÂíÁ¦´ï1102Æ¥£¬Êµ²â°Ù¹«Àï¼ÓËÙ×î¿ì½ö3.6s£¬¼«ËÙ´ï287km/hÒÔÉÏ£¬Í±ÆÆ´¿µçÐÔÄÜÌì»¨°å!Æ¾½è×¿Ô½³äµç¡¢ÐÔÄÜ±íÏÖ£¬ÕâÒ»Ì×¶¯Á¦ÏµÍ³ÈÙ»ñ¡°ÖÐ¹úÐÄ¡±2025Äê¶ÈÊ®¼ÑÐÂÄÜÔ´Æû³µ¶¯Á¦ÏµÍ³´ó½±¡£
»ì¶¯°æ±¾Í¬ÑùÊµÁ¦³öÖÚ£¬ÌÆL DM´îÔØµÚÎå´úDM¼¼Êõ£¬°üº¬DM-pÍõÕß»ì¶¯¡¢DM-i³¬¼¶»ì¶¯¡£Êý¾ÝÉÏ£¬ÌÆL DMÁã°Ù¼ÓËÙ½öÐè4.3Ãë£¬°Ù¹«Àï¿÷µçÓÍºÄ×îµÍ½ö4.9Éý!Æä¸ü×øÓµÖÁ¸ß215km´¿µçÐøº½¡¢1430km×ÛºÏÐøº½£¬ÕæÕýÊµÏÖÈ«³¡¾°µÄÄÜºÄ×îÓÅ¡¢¶¯Á¦×î¼Ñ£¬ÍêÃÀ¸²¸Ç³ÇÊÐÍ¨ÇÚ¡¢³¤Í¾×Ô¼ÝµÈÈ«³¡¾°£¬¾«×¼ÆõºÏ¼ÒÍ¥ÓÃ»§¶àÔª»¯³öÐÐÐèÇó¡£
È«ÐÂ³µÉ«ÉÁÒ«µÇ³¡£¬Ú¹ÊÍ¸öÐÔÒÕÊõÃÀÑ§
Éè¼Æ²ãÃæ£¬ÌÆLÒÔLoong FaceÁúÑÕÃÀÑ§Ôì¾ÍÖÐ¹úÈËÑªÂöÀïµÄ¸ß¼¶¸Ð£¬ÊÓ¾õÐ§¹û¼«¸»ÄêÇá»¯¡¢ÔË¶¯¸Ð¡£ÎªÂú×ãÓÃ»§¶Ô¸öÐÔ»¯µÄ½ø½××·Çó£¬ÌÆLÌØ±ðÍÆ³öéÏéÂÌÈ«ÐÂ³µÉ«£¬²¢½«ººLÉÏ±¸ÊÜºÃÆÀµÄÁð¹âÒøÅäÉ«ÏòÌÆLÓÃ»§¿ª·ÅÑ¡×°¡£
ÆäÖÐ£¬éÏéÂÌ²ÉÓÃµÍ±¥ºÍ¶È¡¢¸ß·´Éä½ðÊôÆáÃæ£¬Í¨¹ýÄÉÃ×¼¶¸ßÍ¸É«½¬ÓëÎ¢Ã×¼¶³¬Ï¸ÂÁ·ÛµÄ¾«ÃÜÅä±È£¬³ÊÏÖ³öÂÌÖÐÍ¸½ðµÄ½¥±äÐ§¹û¡£ÔÚÑô¹âÏÂ³ÊÏÖÇåÐÂÃ÷ÁÁµÄÊÓ¾õÐ§¹û£¬¶øÔÚÊÒÄÚÔò×ªÎªÉîåäÄ«ÂÌ£¬ÍêÃÀÆõºÏµ±´ú¾«Ó¢¡°ÓÚ¾²Ú×ÖÐÔÌ²Ø»îÁ¦¡±µÄÉú»îÌ¬¶È¡£Í¬Ê±£¬ÌÆLÎªÅäºÏéÏéÂÌ³µÉ«£¬¼ÓÈëÁËÐü¸¡ºÚ¶¥£¬Ç¿»¯ÊÓ¾õÕÅÁ¦£¬ºÚÉ«³µ¶¥Óë³µÉí×²É«ÏÊÃ÷£¬ÓªÔì¡°Ðü¸¡Ê½¡±ÊÓ¾õÐ§¹û£¬ÔöÇ¿³µÉí²ã´Î¸Ð£¬ÓªÔì³ö¼«¾ßÖÊ¸ÐµÄÔË¶¯·ç¸ñ¡£
ÖÇÄÜ¿Æ¼¼È«Ãæ½ø»¯£¬ÖØÐÂ¶¨ÒåÈË³µ½»»¥
ÔÚÖÇÄÜ»¯·½Ãæ£¬ÌÆLÖÇÄÜ×ù²ÕÓë¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³½Ô´øÀ´È«ÐÂOTAÉý¼¶¡£ÆäÖÐ£¬È«Ïµ±êÅäµÄÖÇÄÜ×ù²Õ¸ß½×°æ-DiLink 150ÊµÏÖÁË´ÓÊÓ¾õµ½½»»¥µÄÈ«Ãæ»ÀÐÂ¡£ÌÆLÍõ³¯Ê×´îÖÇÄÜ×ù²Õ¸ß½×°æ-DiLink 150È«ÐÂUI£¬²ÉÓÃÉîÇ³ÈÚºÏÉè¼Æ£¬ÄÜ¹»×Ô¶¯¸úËæ»·¾³¹âÁÁ¶È±ä»¯£¬È«ÐÂÉè¼ÆµÄÓ¦ÓÃÍ¼±ê¸üÌùºÏÄêÇáÏû·ÑÕßÉóÃÀ¡£È«ÐÂµÄ°Ù±äÖ÷Ìâ¹¦ÄÜÈÚÈëÁËËÄ¼¾ÂÖ×ªµÄ·ç¾°ÓëÒÕÊõÊÖ»æ£¬²¢´îÅä¡°ÐÜÃ¨ÀÁÀÁ¡¢Ð¡¹·ÀÖÀÖºÍÐ¡Ã¨À´²Æ¡±Èý¿îÃÈ³èÐÎÏó£¬ÈÃÖÇÄÜ×ù²Õ×¢ÈëÎÂÜ°ÖÎÓú¸Ð£¬ÎªÓÃ»§µÄÃ¿Ò»´Î³öÐÐÔöÌíÀÖÈ¤¡£
¸¨Öú¼ÝÊ»·½Ãæ£¬ÌÆL´îÔØµÄÌìÉñÖ®ÑÛ B - ¸¨Öú¼ÝÊ»¼¤¹â°æ(DiPilot 300)ÊµÏÖÖØ´óÍ»ÆÆ£¬È«ÐÂ½âËø¡°³µÎ»µ½³µÎ»¡±Áìº½¸¨Öú¹¦ÄÜ!ÓÃ»§Ö»ÐèÉèÖÃµ¼º½Â·Ïß£¬Çá²¦Æô¶¯²¦Æ¬£¬³µÁ¾±ã»á×Ô¶¯Ê»³ö³µÎ»£¬¾«×¼Ê¶±ð¸÷ÀàÕ¢»ú£¬ÊµÏÖË¿»¬Ì§¸ËÍ¨ÐÐ¡£µÖ´ïÄ¿µÄµØºó£¬ÏµÍ³ÄÜ¹»ÊµÏÖ¿çÂ¥²ãÑ²º½£¬×Ô¶¯Ñ°ÕÒ²¢²´Èë¿ÕÓà³µÎ»£¬È«³ÌÎÞÐèÈË¹¤½Ó¹Ü¡£´Ó³ö·¢µØµÄ³µÎ»µ½Ä¿µÄµØµÄ³µÎ»£¬ÌÆLÕæÕýÊµÏÖÁìº½¸¨ÖúÓë²´³µ¸¨ÖúÎÞ¸ÐÏÎ½Ó£¬ÈÃÓÃ»§È«³Ì¶¼ÄÜÓÃ¸¨Öú¼ÝÊ»£¬Îª¼ÒÍ¥³öÐÐÌá¹©¼«ÖÂ±ã½ÝÌåÑé¡£
ÖÇ»ÛÉúÌ¬ÈÚºÏ´´ÐÂ£¬¹¹½¨¡°ÈËx³µx¼Ò¡±»¥ÁªÉú»î
±ÈÑÇµÏ¸üÓëÖÚ¶àºÏ×÷»ï°éÁªÊÖ£¬´øÀ´ÁËÌÆLÉúÌ¬´óÀñ°ü£¬¹¹½¨ÆðÍêÕûµÄ¡°ÈËx³µx¼Ò¡±ÉúÌ¬¡£×îÎªÖØ°õµÄÊÇ£¬±ÈÑÇµÏÓëÃÀµÄÇ¿Ç¿ÁªÊÖ£¬ÈÃ¡°³µ¡±Óë¡°¼Ò¡±ÖÇ»ÛÏàÁ¬¡£ÓÃ»§ÔÚ¼ÒÖÐ¼´¿ÉÍ¨¹ýÖÇ»ÛÆÁÁË½â³µÁ¾×´Ì¬£¬Ô¶³Ì¿ªÆô¿Õµ÷ºÍ×ùÒÎ¼ÓÈÈ;ÔÚ³µÉÏÍ¨¹ýÓïÒô¿ØÖÆ¼ÒÖÐµçÆ÷;µ±³µÁ¾½Ó½ü¼ÒÊ±£¬¡°»Ø¼ÒÄ£Ê½¡±×Ô¶¯Æô¶¯£¬ÌáÇ°´ò¿ª¼ÒÖÐµÆ¹â¡¢Å¯ÆøµÈÉè±¸£¬ÊµÏÖÎÞ·ì»¥ÁªÌåÑé¡£
´ËÍâ£¬±ÈÑÇµÏ»¹ÁªºÏºÃº¢×Ó¡¢±¶ÇáËÉ¡¢Ó°Ê¯µÈÖÚ¶àºÏ×÷»ï°é£¬ÍÆ³öÖÇÄÜ¶ùÍ¯°²È«×ùÒÎ¡¢ÖÇÄÜ³èÎï°²È«×ù¡¢ÖÇÄÜÑÛÕÖ¡¢¾±²¿°´Ä¦ÒÇ¡¢ÓÎÏ·ÊÖ±ú¡¢Ó°Ê¯Insta360ÔË¶¯Ïà»úµÈÖÚ¶àÉúÌ¬ÖÜ±ß£¬ËùÓÐÉè±¸¾ù¿ÉÓë³µ»úÁª¶¯£¬Í¨¹ýÓïÒô¿ØÖÆ£¬ÈÃ¼ÒÍ¥³öÐÐ¡¢»§ÍâÌ½ÏÕµÈ³¡¾°µÄÌåÑé¸ü·á¸»¡¢¸ü±ã½Ý¡£
×Ü½á£º
ÔÚ²úÆ·Ö®Íâ£¬ÓÃ»§ÔÚ12ÔÂ31ÈÕÇ°¹º³µ£¬¿ÉÏí¼ÛÖµ4.5ÍòÔªµÄ7´óÏÞÊ±¹º³µÀñÓö¡£ÆäÖÐ°üº¬³¬¼¶ÖÃ»»²¹Ìù1.5ÍòÔª;¼ÛÖµ10000ÔªµÄéÏéÂÌ+Ðü¸¡ºÚ¶¥£¬ÏÞÊ±È¨Òæ¼Û3000Ôª;¼ÛÖµ6000ÔªµÄÁð¹âÒø£¬ÏÞÊ±Ãâ·ÑÔùËÍ;ÒÔ¼°ÖÁ¸ßÌùÏ¢10000Ôª×ðÏí½ðÈÚÀñ¡¢ÖÁ¸ß13000Ôª×ðÏí¹ó±öÀñ¡¢×ðÏíÖÇÁªÀñ¡¢×ðÏíÎÞÓÇÀñ¡¢ÑÓ±£·þÎñ¡£
×÷Îª±ÈÑÇµÏÍõ³¯ÍøÆì½¢Á¦×÷£¬ÌÆLÔÙ¶È½ø»¯£¬¸üÈ«Ïµ±êÅä³¬°ÙÏî¸ß½×ÅäÖÃ£¬ÖØÐÂ¶¨ÒåÖÐ¸ß¶ËÆì½¢µÄ¼¼Êõ±ê×¼£¬Îª¾«Ó¢¼ÒÍ¥ÓÃ»§´øÀ´Âú×ã´ó¼ÒËùÓÐÆÚ´ýµÄÃÎÖÐÇé³µ!Õ÷³ÌÍòÀï£¬³õÐÄÈçÅÍ¡£±ÈÑÇµÏ½«ÓëÌÆ³µÖ÷Ò»Â·Í¬ÐÐ£¬Ð¯ÊÖ²¢½ø£¬ÔÚÏÂÒ»¶ÎÂÃ³ÌÀïÊéÐ´¸ü»ªÀöµÄÆªÕÂ!
