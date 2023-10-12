价格战下，车企不靠技术靠降价？

进入2023年以来，价格战成为中国汽车市场的主旋律，各家车企纷纷参战，开启降价大潮。

价格战背景下，除了有些车企的现款车型被推向更高热度之外，也有部分车企推出改款并大幅度降价重新获得市场认可，比如最近遥遥领先的问界新款M7，大定量突破15000的新款小鹏G9，甚至更早之前26万多还带空悬的新岚图FREE，降价似乎成为获取销量的重要手段。

降价是车型起死回生的捷径？

岚图FREE作为岚图品牌旗下首款车型，为品牌扩张立下了汗马功劳，但销量却一直上不去，甚至今年2月只卖出了450台。

旧款岚图FREE在配置上其实并不弱，大五座布局、空气悬架、升降是三联屏内饰、增程纯电可选，岚图几乎是把当年最强的解决方案给拿了出来，在33-37万元价位上，除了空间上略微落后于理想L8，其他方面丝毫不输，可依然没能获得市场认可。

新款岚图FREE则是相当直白，直接化身价格屠夫，将新车打造成27万元以内带空悬的车型，同时加入百度Apollo智驾系统，上市一周就获得1.1万台订单量，可谓起死回生。

而旧款小鹏G9和问界M7也经历过同样的事情，前者将小鹏拖入销量滑铁卢时代，全新车型销量节节败退，甚至一度传出小鹏顶不住的传言，让不少小鹏车主感到心惊。凭心而论，旧款小鹏G9在配置方面同样无可挑剔，双腔空悬、领先行业的800V高压平台、XNGP、丹拿音响等等都是不输甚至超越同级的配置，但同样无法被市场接受。

新款小鹏G9精简SKU，缩减部分配置，也把价格拉到27万元以内，效果那是立竿见影，15天狂揽超15000台大定量，入门版比旧款便宜4.6万元，顶配更是便宜了6万元，降价直接救活小鹏G9。

问界M7自不多说，虽然头顶“打残理想ONE”的美名，但销量一直是这款车型的痛。虽然上市之初声势浩大，官方宣传48小时订单量破5万，72小时破6万，给外界不少错觉，可上市后首月仅1100辆的数据依然打脸官方。

作为当时最强的问界车型，华为可谓毫无保留，几乎用上了最强的华为技术，尤其是鸿蒙智能座舱，名声在外，用户体验直接拉满。可即使如此，依然未能挽救问界M7的销量，直到问界新M7诞生，价格直接打进25万以内，短短半个多月砍下超50000大定量，让人瞠目咋舌。

价格战下，降价成为一款车型成功与否的关键因素了吗？

不靠技术靠降价？

汽车市场流传着这么一句话「没有不好的车，只有不好的价格」，很多人将其奉为圭臬。以技术出身的小鹏为例，在经历过旧款小鹏G9的失利之后，销量一度一蹶不振，直到小鹏G6的出现。

早在小鹏G6发布之前，小鹏汽车的CEO何小鹏就向外界释放出明确信号：“小鹏G6在定价上一定会给大家惊喜。”事实证明，确实如何小鹏所言，20万出头的小鹏G6彻底引爆了新能源市场，小鹏被救活了。

在9月份的才会以上，何小鹏表示：“随着G6等新品带动销量大幅增长，毛利率逐步恢复，以及运营效率持续提升，我们预计在2023年下半年实现经营性现金流的整体转正，四季度毛利率回正。”

而华为同样也是技术流的代表之一，两者逆风翻盘的方式何曾相似，都通过价格重新赢得市场，同时也引来不少人质疑：搞技术的都开始靠降价维生了，技术还能不能赢得市场？这个问题在如今逐渐白热化的价格战下，显得尤为突出，关乎车企是应该将注意力放在技术研发上，还是降低成本上。

小鹏G6的成功与其定价有直接关系，这无可争议，但其超性价比的技术堆叠，也是重要原因之一。作为一款20万元出头的纯电车型，800V 高压SiC平台、扶摇架构2.0、XNGP等新技术的加入，也提升了小鹏G6的产品力，从而获得市场和用户的认可，才能拯救小鹏于水火之中。

因此，从目前结果来看，技术与价格更多还是相辅相成的存在，不能一味堆砌技术忽略价格，同样不能注重价格而忽视技术。

小鹏G9之后的小鹏P7i就是一个很好的例子。作为小鹏P7的升级车型，从配置上来看，P7i可以说是小鹏成熟技术的一次集中化体现，激光雷达上车，智驾能力天花板。可问题是，小鹏P7i上市那会儿，用户对于智驾的接受程度并没有现在这么高，市场热度还没起来，小鹏就一意孤行地将成本都给到了技术上，导致整车售价失控，最终败走市场。

而小鹏G6的XNGP恰好遇见智驾爆发期，小鹏自身智驾能力的优势被全数转化为优势，因此堆砌技术的前提是要匹配用户需求，即使技术再超前，用户用不上还要为其买单，后果可想而知。问界新M7也是同样的路数，华为ADS 2.0的加入刺激了不少消费者购买。有数据统计，超80%的用户选择小鹏G9 MAX和问界新M7智驾版，可见智驾已经成为当下不可或缺的购车依据之一了。

总结

中国汽车行业的价格战让不少车企叫苦不迭，但这也正是当下新能源市场的残酷之处，那么多品牌同台竞技，想要继续留在牌桌上，就势必要权衡技术与成本，才能在这场惨烈的价格战中笑到最后。