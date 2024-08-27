喜大普奔，中国两大科技巨头强强联合，比亚迪方程豹与华为乾智驾合作

近日，比亚迪方程豹与华为乾智驾在深圳签署合作协议，中国两大科技巨头强强联合，共同合作开发全球首个硬派专属智能驾驶方案，实现整车智驾深度融合，首发搭载在即将上市的方程豹豹8车型。

比亚迪智驾以自主研发和开放合作双线进行，加速中国智驾向前

在智驾领域，比亚迪坚持独立自主研发与开放合作的双线进行。

在标准化智驾平台上，比亚迪既有全栈自研的高阶智驾“天神之眼”上车，并在腾势、王朝、海洋等多款车型实现搭载;对外，也与优秀的智驾供应商进行开放合作。此次，比亚迪方程豹携手华为乾智驾，强强联手，共同研发全球首个硬派专属智驾方案，首发搭载在方程豹豹8车型上，打造智能硬派出行全新场景和领先体验。

在整车智能创新平台上，基于智电融合的整车智能战略，发挥整车智能的独家优势，比亚迪坚持全栈独立自研，超越传统的智驾，打造天神之眼独一无二的创新智驾功能：如易四方泊车、易三方泊车、高速爆胎稳定控制、基于无人麋鹿能力的拓展等颠覆性技术，是行业独特且领先的智驾新体验。

整车智能独家优势，比亚迪引领行业智驾发展

在智能化领域，比亚迪很早就开始布局，在行业最早提出“上半场是电动化、下半场是智能化”。当前，比亚迪L2级智能驾驶搭载量已突破350万，智驾数据基座稳居全球第一梯队。同时，比亚迪是获得全国第一张高快速路段有条件自动驾驶(L3级)测试牌照，也是国内首批获得L3准入的车企。比亚迪拥有超四千名工程师的智驾研发队伍，构建起一套全栈自研的智驾研发体系，研发实力稳居行业第一梯队。比亚迪全栈自研的“天神之眼”高阶智驾系统，发挥智电融合的整车智能独家优势，打造更多差异化创新功能。

以刚刚发布的腾势Z9GT为例，其搭载的“天神之眼”，在易三方技术平台的加持下，已迭代至BAS 3.0+类人类驾驶辅助，采用端到端模型架构，实现全国无图高快领航、自动泊车、AEB等智驾技术量产即交付;全国无图城市领航、代客泊车、高速爆胎稳定控制等智驾技术将在年底前实现。并且，在BAS 3.0+超人类驾驶辅助的加持下，实现全球首创易三方泊车、高速爆胎稳定控制、基于无人麋鹿能力的拓展等创新技术，重新定义智能驾驶的新高度。

作为行业龙头，开放合作，引领中国智驾领先全球

当前，中国汽车产业正以前所未有的速度迈向电动化、智能化新时代。在今年7月，新能源渗透率首次突破50%，电动化上半场中国汽车已迎来里程碑时刻。在智能化下半场，中国汽车要继续以先发优势保持全球领先。作为中国汽车行业龙头，比亚迪有责任推动中国智驾向前，不断加强技术创新与研发投入，并在跨界融合下推动产业协同，扩大智驾“朋友圈”，形成更为高效的创新生态，提升中国智驾在世界的竞争力。