±ÈÑÇµÏººLÐ¯ÐÂ³µÉ«ÓëÖÇÄÜOTAµÇ³¡£¬²¹ÌùºóÊÛ¼Û19.48Íò¡«26.48ÍòÔª
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
11ÔÂ21ÈÕ£¬±ÈÑÇµÏ»®Ê±´úÆì½¢½Î³µººLÐ¯ÐÂ³µÉ«¼°OTAÕýÊ½·¢²¼¡£ÆäÖÐ£¬ººL EV´îÔØ³¬¼¶eÆ½Ì¨È«ÓòÇ§·ü¼Ü¹¹£¬ÒÔ¡°Õ×ÍßÉÁ³ä ÓÍµçÍ¬ËÙ¡±£¬³¹µ×ÖÕ½á´¿µç²¹ÄÜ½¹ÂÇ;ººL DM±êÅäµÚÎå´úDM¼¼Êõ£¬¼æ¹Ë³¬Ç¿ÐÔÄÜÓë³¬¼¶Ð§ÄÜ¡£´Ë´Î£¬ººLÈ«ÐÂ½âËø¡°³µÎ»µ½³µÎ»¡±Áìº½¸¨Öú¹¦ÄÜ£¬²¢´øÀ´È«ÐÂ³µÉ«¡¢ÖÇ»ÛÉúÌ¬Óë°²È«ÅäÖÃµÄÈ«ÃæÉý¼¶!
´Ë´Î£¬ººL EV¹²´øÀ´3¿î³µÐÍ£¬²¹ÌùºóÊÛ¼Û20.48Íò¡«26.48ÍòÔª;ººL DM 3¿î³µÐÍ£¬²¹ÌùºóÊÛ¼Û19.48Íò¡«24.48ÍòÔª;Í¬Ê±£¬±ÈÑÇµÏ»¹ÎªÓÃ»§×¼±¸ÁË°üº¬ÖÃ»»²¹ÌùÔÚÄÚµÄÖÁ¸ß¼ÛÖµ5.2ÍòÔª×ðÏíÀñÓö¡£(ÒÔÉÏÈ¨Òæ½ØÖÁ12ÔÂ31ÈÕ)
±ÈÑÇµÏÈýµç¼¼Êõ¼¯´ó³ÉÖ®×÷£¬¶¨ÒåÐÂÄÜÔ´¼¼ÊõÐÂ±ê¸Ë
ººL EVÈ«Ïµ±êÅä³¬¼¶eÆ½Ì¨£¬´´ÔìÁË16ÏîÈ«ÇòµÚÒ»!Æä´îÔØÈ«ÇòÊ×¸öÁ¿²ú³ËÓÃ³µÈ«ÓòÇ§·ü¸ßÑ¹¼Ü¹¹£¬Åä±¸ÉÁ³äµç³Ø¡¢3Íò×ªµç»ú¡£ÆäÖÐ£¬ººL EV·åÖµ³äµç¹¦ÂÊ¸ß´ï1000kW£¬½öÐè5·ÖÖÓ¼´¿É²¹³ä400¹«ÀïÐøº½¡£¶¯Á¦ÐÔÄÜÉÏ£¬Æäµ¥µç»ú¹¦ÂÊ¸ß´ï580kW£¬ËÄÇý°æ±¾×ÜÂíÁ¦´ï1102Æ¥£¬Áã°Ù¼ÓËÙ½öÐè2.7Ãë£¬¼«ËÙÒ²´ïµ½ÁË305km/h£¬´òÆÆ´¿µçÐÔÄÜÌì»¨°å!Æ¾½è×¿Ô½³äµç¡¢ÐÔÄÜ±íÏÖ£¬ÕâÒ»Ì×¶¯Á¦ÏµÍ³ÈÙ»ñ¡°ÖÐ¹úÐÄ¡±2025Äê¶ÈÊ®¼ÑÐÂÄÜÔ´Æû³µ¶¯Á¦ÏµÍ³´ó½±¡£
»ì¶¯°æ±¾Í¬Ñù³öÉ«£¬ººL DM´îÔØµÚÎå´úDM¼¼Êõ£¬°üº¬DM-pÍõÕß»ì¶¯¡¢DM-i³¬¼¶»ì¶¯¡£Êý¾ÝÉÏ£¬ººL DMÁã°Ù¼ÓËÙ×î¿ì3.9s£¬¿÷µçÓÍºÄ×îµÍ½ö3.9L/100km£¬¸ü×øÓµ200km´¿µçÐøº½¡¢1400km×ÛºÏÐøº½£¬ÕæÕýÊµÏÖÈ«³¡¾°µÄÄÜºÄ×îÓÅ¡¢¶¯Á¦×î¼Ñ!
È«ÐÂ³µÉ«ÉÁÒ«µÇ³¡£¬Ú¹ÊÍ¸öÐÔÒÕÊõÃÀÑ§
Éè¼Æ²ãÃæ£¬ººLÒÔLoong FaceÁúÑÕÃÀÑ§Ôì¾ÍÖÐ¹úÈËÑªÂöÀïµÄ¸ß¼¶¸Ð£¬ÊÓ¾õÐ§¹û¼«¸»ÄêÇá»¯¡¢ÔË¶¯¸Ð¡£ÎªÂú×ãÓÃ»§¶Ô¸öÐÔ»¯µÄ½ø½××·Çó£¬ººLÌØ±ðÍÆ³öéÏéÂÌÓëÎ÷×ÓÀ¶Á½¿îÈ«ÐÂ³µÉ«£¬½«¶«·½ÃÀÑ§ÓëÏÖ´úÖÆÔì¹¤ÒÕÍêÃÀÈÚºÏ¡£
ÆäÖÐ£¬éÏéÂÌ²ÉÓÃµÍ±¥ºÍ¶È¡¢¸ß·´Éä½ðÊôÆáÃæ£¬Í¨¹ýÄÉÃ×¼¶¸ßÍ¸É«½¬ÓëÎ¢Ã×¼¶³¬Ï¸ÂÁ·ÛµÄ¾«ÃÜÅä±È£¬³ÊÏÖ³öÂÌÖÐÍ¸½ðµÄ½¥±äÐ§¹û¡£ÔÚÑô¹âÏÂ³ÊÏÖÇåÐÂÃ÷ÁÁµÄÊÓ¾õÐ§¹û£¬¶øÔÚÊÒÄÚÔò×ªÎªÉîåäÄ«ÂÌ¡£Î÷×ÓÀ¶´´ÐÂÒýÈë°ÍË¹·òÖé¹â°ü¸²ÐÍÂÁ·Û£¬ÔÚÇ¿¹âÏÂ³ÊÏÖ¸ß±¥ºÍ¶ÈÖé¹â½ðÊô°×£¬Èõ¹âÊ±ÇÐ»»ÎªµÍ±¥ºÍ¶ÈÇå³º±ÌÀ¶£¬Éú¶¯»¹ÔÎ÷ºþ¡°µ×±Å¨Ä¨×ÜÏàÒË¡±µÄÊ«ÒâÃÀ¸Ð¡£
´ËÍâ£¬ººL×¨Îª¸öÐÔÓÃ»§´òÔìÁËºÚ»¯ÔË¶¯Ì×¼þ£¬°üº¬Ðü¸¡ºÚ¶¥¡¢ºÚ»¯³µ´°ÊÎÌõµÈÔªËØ£¬ÅäºÏ³µÄÚêª»ÒÔË¶¯ÄÚÊÎ£¬ÒÔ¼°×ùÒÎµÄ»¢Æ¤»Æ·ìÏßµã×º£¬ÓªÔì³ö¼«¾ßÕ½¶·ÆøÏ¢µÄÔË¶¯·ç¸ñ¡£
ÖÇÄÜ¿Æ¼¼È«Ãæ½ø»¯£¬ÖØÐÂ¶¨ÒåÈË³µ½»»¥
ÔÚÖÇÄÜ»¯·½Ãæ£¬ººLÖÇÄÜ×ù²ÕÓë¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³½Ô´øÀ´È«ÐÂOTAÉý¼¶¡£ÆäÖÐ£¬È«Ïµ±êÅäµÄÖÇÄÜ×ù²Õ¸ß½×°æ-DiLink 150ÊµÏÖÁË´ÓÊÓ¾õµ½½»»¥µÄÈ«Ãæ»ÀÐÂ¡£Íõ³¯Ê×´îµÄDiLinkÖÇÄÜ×ù²ÕÈ«ÐÂUI²ÉÓÃÉîÇ³ÈÚºÏÉè¼Æ£¬¿ÉËæ»·¾³¹âÏß×Ô¶¯µ÷½ÚÉ«µ÷£¬È«ÐÂÉè¼ÆµÄÓ¦ÓÃÍ¼±ê¸üÌùºÏÄêÇáÓÃ»§ÉóÃÀÆ«ºÃ¡£Í¬Ê±£¬È«ÐÂµÄ¾«ÃÀ¶¯Ì¬Ö÷ÌâÈÚÈëÁËËÄ¼¾ÂÖ×ªµÄ·ç¾°ÓëÒÕÊõÊÖ»æ£¬²¢´îÅäÈý¿îÃÈ³èÐÎÏó£¬ÎªÓÃ»§µÄÃ¿Ò»´Î³öÐÐÔöÌíÀÖÈ¤¡£
¸¨Öú¼ÝÊ»·½Ãæ£¬ººL´îÔØµÄÌìÉñÖ®ÑÛ B - ¸¨Öú¼ÝÊ»¼¤¹â°æ(DiPilot 300)È«ÐÂ½âËø¡°³µÎ»µ½³µÎ»¡±Áìº½¸¨Öú¹¦ÄÜ!ÓÃ»§Ö»ÐèÉèÖÃµ¼º½Â·Ïß£¬Çá²¦Æô¶¯²¦Æ¬£¬³µÁ¾±ã»á×Ô¶¯Ê»³ö³µÎ»£¬¾«×¼Ê¶±ð¸÷ÀàÕ¢»ú£¬ÊµÏÖË¿»¬Ì§¸ËÍ¨ÐÐ¡£µÖ´ïÄ¿µÄµØºó£¬ÏµÍ³ÄÜ¹»ÊµÏÖ¿çÂ¥²ãÑ²º½£¬×Ô¶¯Ñ°ÕÒ²¢²´Èë¿ÕÓà³µÎ»£¬È«³ÌÎÞÐèÈË¹¤½Ó¹Ü¡£´Ó³ö·¢µØµÄ³µÎ»µ½Ä¿µÄµØµÄ³µÎ»£¬ººLÕæÕýÊµÏÖÁìº½¸¨ÖúÓë²´³µ¸¨ÖúÎÞ¸ÐÏÎ½Ó£¬ÈÃÓÃ»§È«³Ì¶¼ÄÜÓÃ¸¨Öú¼ÝÊ»¡£
ÖÇ»ÛÉúÌ¬ÈÚºÏ´´ÐÂ£¬¹¹½¨¡°ÈË¡Á³µ¡Á¼Ò¡±»¥ÁªÉú»î
±ÈÑÇµÏ¸üÓëÖÚ¶àºÏ×÷»ï°éÁªÊÖ£¬´øÀ´ÁËººLÉúÌ¬´óÀñ°ü£¬¹¹½¨ÆðÍêÕûµÄ¡°ÈË¡Á³µ¡Á¼Ò¡±ÉúÌ¬¡£×îÎªÖØ°õµÄÊÇ£¬±ÈÑÇµÏÓëÃÀµÄÇ¿Ç¿ÁªÊÖ£¬ÈÃ¡°³µ¡±Óë¡°¼Ò¡±ÖÇ»ÛÏàÁ¬¡£ÓÃ»§ÔÚ¼ÒÖÐ¼´¿ÉÍ¨¹ýÖÇ»ÛÆÁÁË½â³µÁ¾×´Ì¬£¬Ô¶³Ì¿ªÆô¿Õµ÷ºÍ×ùÒÎ¼ÓÈÈ;ÔÚ³µÉÏÍ¨¹ýÓïÒô¿ØÖÆ¼ÒÖÐµçÆ÷;µ±³µÁ¾½Ó½ü¼ÒÊ±£¬¡°»Ø¼ÒÄ£Ê½¡±×Ô¶¯Æô¶¯£¬ÌáÇ°´ò¿ª¼ÒÖÐµÆ¹â¡¢Å¯ÆøµÈÉè±¸£¬ÊµÏÖÎÞ·ì»¥ÁªÌåÑé¡£
´ËÍâ£¬±ÈÑÇµÏ»¹ÁªºÏºÃº¢×Ó¡¢±¶ÇáËÉ¡¢Ó°Ê¯µÈÖÚ¶àºÏ×÷»ï°é£¬ÍÆ³öÖÇÄÜ¶ùÍ¯°²È«×ùÒÎ¡¢ÖÇÄÜ³èÎï°²È«×ù¡¢ÖÇÄÜÑÛÕÖ¡¢¾±²¿°´Ä¦ÒÇ¡¢ÓÎÏ·ÊÖ±ú¡¢Ó°Ê¯Insta360ÔË¶¯Ïà»úµÈÖÚ¶àÉúÌ¬ÖÜ±ß£¬¼«´ó·á¸»ÁËÓÃ³µÌåÑé¡£
×Ü½á£º
ÔÚ²úÆ·Ö®Íâ£¬±ÈÑÇµÏÌØ±ðÍÆ³ö·áºñÍâ¹ÛÏÞÊ±Ñ¡×°È¨Òæ¡£ººLÔ¼Û13000ÔªµÄÍâ¹ÛÌ××°(º¬éÏéÂÌ/Î÷×ÓÀ¶³µÉ«¡¢Ðü¸¡ºÚ¶¥¡¢ºÚ»¯ÔË¶¯Ì×¼þ¡¢ÑÆ¹âºÚ»¯ÂÖéþ¡¢ÐÔÄÜËÄ»îÈû¶¨Ç¯½ð¼×»ÆÍ¿×°)£¬ÏÞÊ±È¨Òæ¼Û½öÐè5000Ôª!¹º³µ»¹¿ÉÏí¸ß´ï15000ÔªµÄ³¬¼¶ÖÃ»»Àñ¡£(ÒÔÉÏÈ¨Òæ½ØÖÁ12ÔÂ31ÈÕ)
×÷Îª±ÈÑÇµÏÍõ³¯ÍøÆì½¢Á¦×÷£¬ººL²úÆ·ÊµÁ¦È«Î¬½ø»¯£¬¸üÈ«Ïµ±êÅä³¬°ÙÏî¸ß½×ÅäÖÃ£¬³¹µ×´òÆÆÖÐ¸ß¶ËÆì½¢µÄ¼¼ÊõÌì»¨°å£¬´òÔì³öÈ«Ãæ³¬Ô½ÆÚ´ý¡¢¶¨ÒåÊ±´úµÄÃÎÏë×ù¼Ý£¬Ú¹ÊÍÐÂÊ±´úÍêÃÀ³öÐÐµÄÖÕ¼«´ð°¸!
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â