Ïí½çS9Ôö³Ì°æÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬ÊÛ¼Û30.98ÍòÔªÆð

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[1] ·Ç±êÅä£¬Ïí½çS9Ôö³ÌMax¡¢Max+³µÐÍÐèÑ¡×°¡£
[2] ¸ô¿ÕÕÙ»½¹¦ÄÜÐèºóÐøOTAÉý¼¶
[3] ·Ç±êÅä£¬ÐèÑ¡×°£¬ÐÐ³µÇ°Çë¼ì²éÇå½à¶È£¬ÐÐÊ»ÖÐÇëÎðÕÚµ²ÏÔÊ¾ÆÁÄ»£¬²¢×¢Òâ½»Í¨°²È«
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[5] ±êÅä3ÖÖÏã·Õ£¬´óÊ¦¸ß¶¨ÏµÁÐÏã·ÕÐèÑ¡×°
[6] ²ÕÄÚ¿Õ¼äÖ¸Ç°·çµ²µ½ºó·çµ²Î»ÖÃ£¬Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚÏí½ç S9¹Ù·½²âÊÔ»ú¹¹
[7] ·Ç±êÅä£¬Ïí½çS9Ôö³ÌMax³µÐÍÐèÑ¡×°¡£½¨Òé×¤³µ×´Ì¬Ê¹ÓÃ¡£
[8] ·Ç±êÅä£¬Ïí½çS9Ôö³ÌMax¡¢Max+³µÐÍÐèÑ¡×°¡£
[9] »ªÎªÍ¾ÁéÆ½Ì¨µÄÄÜÁ¦Óë³µÐÍÅäÖÃÏà¹Ø¡£
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[11] Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚÏí½çS9¹Ù·½²âÊÔ»ú¹¹£¬°Ù¹«ÀïÓÍºÄÎªÏí½çS9 Ôö³ÌMax+ÔÚÂúÓÍÂúµçWLTC¹¤¿ö²âÊÔ±ê×¼ÏÂÓÍºÄ¡£
[12] »ªÎª¸ß½×ÖÇÄÜ¼ÝÊ»½öÎª¸¨Öú¼ÝÊ»Ä¿µÄ£¬²»ÄÜÍêÈ«´úÌæ¼ÝÊ»Ô±²Ù¿Ø£¬ÎÞ·¨Ó¦¶ÔËùÓÐ½»Í¨¡¢ÌìÆøºÍÂ·¿ö£¬¼ÝÊ»Ô±ÐèÊ±¿Ì±£³Ö¶Ô³µÁ¾µÄÖ÷¶¯¿ØÖÆ£¬²¢¸ù¾ÝÖÜ±ß»·¾³¼°Ê±ÓèÒÔ¸ÉÔ¤»ò½Ó¹Ü£¬¼ÝÊ»Ô±ÒÀÈ»ÊÇ¼ÝÊ»Ö÷Ìå²¢¶Ô³µÁ¾ÐÐÊ»¹ý³ÌÖÐµÄÒ»ÇÐÐÐÎª¸ºÔð¡£
[13] ¾ßÌåÒÔ¹Ù·½OTA¹«¸æÎª×¼¡£
[14] ¾ßÌåÒÔ¹Ù·½OTA¹«¸æÎª×¼¡£
[15] È«³ÆÎª enhanced Automatic Emergency Steering¡£ÔÚÈË¼ÝÄ£Ê½ÏÂ£¬´Ë¹¦ÄÜÖ§³ÖµÄËÙ¶È·¶Î§Îª 50 km/h ¨C 120 km/h¡£´Ë¹¦ÄÜ½öÆðµ½¸¨Öú×÷ÓÃ£¬ÓëÖÜ±ß»·¾³Ç¿Ïà¹Ø£¬ÔÚÓÐÏÞÌõ¼þÏÂÆô¶¯£¬¼ÝÊ»Ô±ÐèÊ±¿Ì±£³Ö±ØÒªµÄ×¢ÒâÒåÎñ£¬²¢¸ù¾ÝÖÜ±ß»·¾³¼°Ê±ÓèÒÔ¸ÉÔ¤¡£
[16] ¾ßÌåÈ¨ÒæÏ¸ÔòÒÔ¹Ù·½·¢²¼Îª×¼¡£
[17] Ó²¼þÉý¼¶·þÎñµÄ¾ßÌå·ÑÓÃÓëÏ¸ÔòÇë¹Ø×¢ºóÐø¹Ù·½ÐÅÏ¢¡£
[18] Ï¸ÔòÇë¹Ø×¢ºóÐø¹Ù·½ÐÅÏ¢£¬ÓÐÐ§ÆÚÒÔºóÐø¹Ù·½·¢²¼Îª×¼¡£
[19] È¨ÒæÁìÈ¡Çë×ÉÑ¯ÃÅµêÏúÊÛ¹ËÎÊ¡£
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