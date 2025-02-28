科技巨头强强联合，比亚迪携大疆联合发布灵鸢系统

2025年3月2日，比亚迪携手大疆，在深圳举办了智能车载无人机系统发布会，并将该系统正式定名为“灵鸢”。

“灵鸢”让汽车获得垂向视野，实现了车与无人机的整车集成，并将覆盖比亚迪旗下全品牌车型，实现技术普及。“灵鸢”换电版主要搭载仰望品牌上，“灵鸢”快充版主要搭载在比亚迪王朝、海洋、腾势、方程豹上，全套灵鸢智能车载无人机系统快充版，售价为16000元。发布会上，首搭“灵鸢”快充版的方程豹豹8无人机版，正式上市，现场公布了豹8全系可选装智能车载无人机系统，售价39.58～42.38万元。

比亚迪旗下全品牌搭载灵鸢

车载无人机从小众功能走向大众标配

正如，比亚迪集团董事长兼总裁王传福在发布会现场所说：“比亚迪和大疆的合作，绝不只是把无人机放在车上那么简单，而是从底层技术出发，从0到1，设计并开发了整车集成系统，成功做到了车和无人机的深度融合，最终达到1+1>2的效果。”同时，比亚迪强大的工业能力，推动了智能车载无人机系统的产业化和规模化发展。

比亚迪携手大疆

比亚迪是全球首家量产车载无人机的车企。随着“灵鸢”的发布，将会有更多用户体验到这一技术的魅力，让智能车载无人机系统，从小众功能逐渐走向大众标配。

大疆集团总裁罗镇华在发布会现场也表示：“科技不是造少数人的玩具，而应做普惠世界的工具。”可以说，此次，比亚迪和大疆的携手，既是产品层面的深入合作，也是出行场景生态的全新构建。

大疆集团总裁罗镇华

从出行到出片，“灵鸢”让出行大片触手可得

“灵鸢”的命名，代表着比亚迪的智能车载无人机系统，既拥有雄鹰般的视野，又具备灵动、智能的特性。

过去，用户想在出行中捕捉美好片刻，需要携带大量器材;但往往美好的瞬间，还来不及拿出相机，就已经转瞬即逝;海量的素材整理和后期剪辑，也是令人头疼的大工程。

而现在，“灵鸢”将轻松解决上述所有困扰。比亚迪集团高级副总裁、汽车新技术研究院院长杨冬生介绍到，灵鸢智能车载无人机系统，实现了架构先进、硬件先进、算法先进、生态开放先进，四大先进。“灵鸢”运用了全球首创的车载伸缩停机坪方案，融合了车载无人机定位模块、4K高清车顶摄像头、定制双模式手柄等多个硬件，不仅能实现动态起降、一键返舱、随动跟拍，还能实现收纳快充。30套拍摄模板及智能算法，让用户无需过多操作，即可一键成片。

哪怕是一个人出去玩，有了上面这些功能，也能拍出大片。一人、一车、一机，就相当于一个摄制组，用户自己也可以成为导演。从出行到出片，轻装上阵、随心享受。

比亚迪智能车载无人机系统――灵鸢

共同探索“智能车+”生态，打造无国界的“科技朋友圈”

大疆跟比亚迪的合作既是开放的，也是相辅相成的。比亚迪以车为核心，链接一切，与不同领域的伙伴共同打造“智能车+”的生态。

截至目前，比亚迪已经和多家世界级科技企业达成了战略合作，秉承开放、包容的态度，不断拥抱行业科技伙伴，打造出一个无国界的“科技朋友圈”。

比亚迪坚信科技无国界

三强合一，方程豹豹8无人机版正式上市

发布会上，方程豹豹8无人机版正式上市，豹8全系可选装智能车载无人机系统，售价39.58～42.38万元。豹8无人机版，作为比亚迪智能车载无人机系统首搭车型之一，融合了比亚迪、大疆、华为，三大科技巨头的顶尖技术，搭载DMO电驱越野开创平台、华为乾智驾ADS 3.0和“灵鸢”智能车载无人机系统，将为用户带来全新的智能硬派出行体验!

方程豹豹8无人机版价格