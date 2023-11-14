务实VS个性，智界S7与阿维塔12的同门之战

问界新M7取得空前成功之后，华为的智界S7和阿维塔12接踵而至，同是华为赋能，难免让人将两者放在一起比较一番，看看谁能更胜一筹。

一直以来，华为与车企之间都采用三种合作模式，分别是「零部件供应」、「HI全栈解决方案」和「智选车模式」，其最终目的是为了帮助车企造好车。

其中「零部件供应」由车企定义设计汽车，华为主要提供ICT零部件;「HI全栈解决方案」则是由车企定义车辆，华为只提供车辆智能化的全部解决方案，阿维塔12就是这一模式下的产物;「智选车模式」目前落地的只有问界与智界，背后分别是赛力斯和奇瑞，这套模式下，华为将全权参与车辆定义设计，同时通过自身渠道打通营销，智界S7正是华为与奇瑞合作的产物。

从华为的合作模式来看，智界S7明显更「亲华」，算是「嫡系产品」，阿维塔12则更像是旁系，血脉相对没有那么纯，不过两者的产品力却都十分当打。

性价比VS设计

在价格战愈发激烈的当下，智界S7推出四款配置，分别是智界S7 Pro、Max、Max+和Max RS，并且给出了25.8万元这一极具冲击力的预售价格，最高配也不过35.8万元。

与智界S7不同的是，早在国外完成首秀的阿维塔12，则是在性价比之上，更加强调设计，以人机情感连接为基底，辅以未来科幻设计带来极具品质的驾乘体验。同时30.08万元-40.08万元的售价，也符合其定位。

外观方面，智界S7采用与问界M9相似的设计，虽然官方给其的定义是轿跑，但是车身比例和结构更像是传统的三厢轿车，同时隐藏式门把手、溜背式车顶等元素的加入更加强调其运动感。4971/1936/1474mm的三围，2950mm的轴距也能保障内部空间。

而阿维塔12则是将未来与科幻写在了脸上，无论是全面取消后视镜，以流媒体后视镜取代，还是HALO屏、无后舷窗掀背、全天际智能光感变色穹顶等设计，都让其更具辨识度。

起码从视角效果来看，阿维塔12第一眼带给用户的冲击感要远远大于智界S7，同时5020/1999/1460的三围，3020mm的轴距也能带来更好的内部空间。

如果将这两款车型放在手机市场，那么阿维塔12更像是华为的Mate系列，注重质感定位高端奢华，而智界S7则更像是华为的P系列，有自己的独特优势，同时相对而言性价比更足。

实用主义VS个性至上

智界S7的内饰采用创新游艇驾舱设计，环抱式座椅，加上皮质的内饰包裹都十分凸显档次。12.3英寸仪表盘加上搭载HarmonyOS 4车机系统的中控大屏，在设计上显得中规中矩，主要强调实用性。

不同的是，智界S7在「冰箱沙发大彩电」的政治正确环境下，破天荒为用户带来了独特的副驾专用化妆台。但这一设计也引起了网友的争议，认为宣传性大于实用性。

阿维塔12的内饰则是突出堆料之足，整个内部座舱几乎没有廉价的硬塑料，取而代之的基本都是高级真皮、麂皮、植绒、软性皮革这类高级材质，甚至于扶手两侧、门板储物槽都用上了植绒处理。

同时全系标配一块35.4英寸的4K一体远端屏，从主驾一直延伸至副驾，以及一块15.6英寸的华为智慧中控屏，并没有搭载液晶仪表盘。给人视觉冲击感极强。前舱史无前例地安排了两个零重力座椅，不仅是轿车上首次，也成功实现「主副驾享受平权」。

阿维塔12同样采用基于华为HarmonyOS 4的鸿蒙座舱，智能化体验与智界S7相比不相上下。并且由于两者都搭载了HUAWEI ADS 2.0智驾系统，在实际体验上差距并不大，但是由于阿维塔12拥有3激光雷达的天花板智驾硬件配置，相比智界S7的单激光雷达，理论上表现会更加出色。

很明显，阿维塔12更加强调品质感与个性化，而智界S7则是实用主义至上，各有各的味道。

更高「含华量」VS集各家之所长

虽然两家背后都有华为技术助力，但从合作模式上就注定了两者「含华量」不同。

智界S7搭载全新一代DriveONE 800V SiC高压黄金动力平台，可以实现3-5C充电，峰值功率从300kW左右起步，充电5分钟即可补能超200km，15分钟补能超过400km。

并且智界S7拥有最高800km+的续航，以及低至12.4kWh的百公里电耗，加上四驱版365kW的总功率，百公里加速仅需3.3s，百公里制动距离33.5m。

同时智界S7首发华为途灵智能底盘，搭载多模态融合感知系统、HUAWEI DATS动态自适应扭矩系统、HUAWEI xMotion智能车身协同控制系统，配合智能空气悬架和CDC阻尼调节，带来更舒适的驾控体验。

作为长安汽车、华为、宁德时代共同打造的全新品牌，阿维塔12可谓集万千宠爱于一身。

动力上，阿维塔12的四驱车型搭载了华为的Drive ONE双电机系统，前后电机总功率达到425kW，官方零百加速仅为3.9s。而单电机车型最大功率为230kW，即使是后驱也用上了大功率大电机，最大扭矩为370N・m。

此外阿维塔12全系标配94.5kWh的宁德时代三元锂电池，配合750V全栈高压超充平台，后驱车型上能够提供700km的CLTC续航里程，四驱能够提供650km的CLTC续航里程，20分钟内即可从30%补能至80%。在华为TMS2.0热管理系统加持下，进一步提升冬季续航。

更重要的是，这块电池组是宁德时代专为阿维塔12定制的CTP电池组，实现了脚踏下潜的「双能量井」设计，宁德时代董事长曾毓群直言，这是一项屈指可数的豪华纯电专属技术，在很多新上市的电动轿车上依然没有出现。

但即使如此，在充电、续航以及零百加速的动力表现上，智界S7依然要领先阿维塔12。在这场「复仇者联盟」VS「钢铁侠」的比拼中，双方互有胜负，仍难分伯仲。

总结

从智能化层面来看，智界S7和阿维塔12都基于华为技术，实际体验上差别并不会很大。但如果抛去智能化，双方的侧重点明显不同，智界S7更加务实，适合过日子，而阿维塔12则更加追求精神层面的满足，品质感与情感连接就成为它的最大优势。

对于消费者而言，如果预算有限，智界S7无疑是这个价位综合素质最强的纯电车型之一;但对于想要体验新奇，享受品质感的用户而言，阿维塔12无疑是最接近未来的车型，无论是极具科幻质感的外观，还是温暖贯彻始终的细节处理，都足以对得起它的售价。务实与个性，全凭喜好。