小米和理想，谁是问界的最大对手？

2024年第一个月，问界成功超越理想问鼎新势力榜单，连续实现同比环比双增长。

不过按照惯例，年初都是汽车销售的疲软时期，强如去年12月交付破5万辆的理想，也缩水近半，只交付了3.1万辆。在各家处于「虚弱」之时，问界手握10万+新M7大定单的存量，助力其登顶，颇有些「胜之不武」的意味，但问界凭实力囊获的定单是其最大的底气。

于是，不少网友都在猜测，时间进入2024年，等待各家新势力品牌恢复元气，加上小米强势入局，谁能成为问界最大的对手，将其拉下马。

4增程+4纯电，理想气势汹汹

去年理想凭借L系列三款车型制霸新势力市场一整年，全年共计交付37.6万辆，远超年初定下的30万辆年度目标。因此，理想将今年的目标定在了80万辆，直冲中国汽车市场TOP 10的位置而去。

为此，理想准备了4款增程+4款纯电车型的豪华阵容，助力品牌实现其宏大的理想。首当其冲的是即将于3月上市的首款纯电车型理想MEGA，基于800V SiC全域高压平台打造，搭载宁德时代提供的麒麟4C电池，加上理想自研的热管理系统，将电池性能提升至5C，从6%充至80%仅需11分钟。配合理想MEGA低至0.215的风阻系数，能够带来更可观的续航表现。

作为理想在纯电时代的先锋军，理想MEGA几乎集理想最强技术于一身。

紧接着理想L6与改款的理想L7/8/9相继上市，继续为用户提供增程选择，这几款车型也是直面问界目前三款车型的主力军。2024款L系列新车将采用高通8295芯片，智能化升级明显，显然也是为了应对华为赋能的问界车型。

下半年，理想还有三款M系列的7/8/9纯电车型上市，自此全面切入纯电赛道。不过目前并没有关于这三款新车的信息流出。

从理想在2024年的布局来看，4增程+4纯电的排布均匀涵盖了全年均摊热度，这也符合李想的宣传策略。其实早在问界M7刚刚推出之际，理想就已经与其产生了交集，甚至李想毫不避讳地说出当初理想ONE提前退市最大的原因就是被问界M7打残。

后来理想凭借L系列三款车型的强势表现一举登顶，问界也通过新款M7重新站在聚光灯下，当外界认为双方必有一战时，两个品牌却双双创下销量神话，反而是其他品牌增量放缓甚至减少。

不过一山终难容二虎，问界与理想究竟谁能登上最后的王位，2024年非常关键。

人车家全生态，小米野心勃勃

放眼整个新能源市场，问界、理想以及小米都有一个鲜明的特点，无论是余承东、李想还是雷军，都在网络上有着不小的声量。可以说问界的崛起、小米的加入，让李想「微博之王」的地位受到了极大威胁。

同时，小米强势入局新能源汽车领域，也让小米与华为在手机市场的恩恩怨怨延续到了汽车市场，两者最大的共同点在于同样完善的生态建设以及优秀的智能化能力。问界与小米汽车的直接对垒，在外界看来简直是火星撞地球。

实际上，小米的首款车型SU7不该与问界对比，毕竟前者是轿车，问界目前还都是SUV车型。但对于外界而言，只要将小米与华为放在一起，就免不了比较一番，手机如此，电视如此，新能源汽车亦是如此。

小米此番进军新能源市场，最大的底气莫过于其精心建设的「人车家全生态」，从之前的MIUI全面进入「HyperOS」时代，打通硬件壁垒，用软件赋能汽车。而这恰恰也是华为+问界最擅长的事，鸿蒙智能座舱的表现自不必多说，已经经过广大车主的验证。华为目前的最强技术集中在智驾领域，ADS 2.0的强大外界有目共睹，无论是年底全国可开的勇气，还是无人泊车的全网沸腾，都足以证明华为技术实力之强悍。

小米汽车SU7在智能座舱方面的表现毋庸置疑，从此前放出的体验视频以及技术发布会上都能一窥其优秀的交互能力与跨端互联能力，但唯独智驾方面，依然没有太多信息可以让外界心服口服。毕竟包括小鹏、理想在内已经紧跟华为的脚步，朝着全国开城的目标而去，小米究竟能做到什么水准，在真车体验之前，谁也没底。

作为曾经在手机市场的价格屠夫，很多人都对小米的首款车型的售价充满期待。但从目前雷军在多个公共场合发表新车可能不会很便宜的言论来看，或许小米有意打破自身的性价比标签，在新能源汽车市场建立起全新的用户认知。

不过小米汽车SU7采用400V+800V双平台，新能源车企惯用的做法通常都是400V车型拉低售价，800V版本提升上限，而小米的双平台也给不少用户带来了性价比的希望。小米另外一大优势，就是其庞大的米粉群体以及与其智能生态深度捆绑的家庭用户，如果小米汽车SU7定价足够「惊喜」，最大程度转化这部分用户，那么对于整个新能源市场而言，都是一次巨大的震撼。

而这，也是被外界认为小米能够成为问界最大竞争对手的主要原因。

镇守各个价位，问界不动如山

问界刚刚推出新车之际，问界M5与问界M7都有价格过高的负面声音，但自从问界新M7上市以来，问界几乎重新梳理了车型的价格体系，并且针对过去的问题逐一击破，才有了问界新M7的销量神话。

不过问界新M7大降价的同时带来新的问题，与问界M5重叠的价格势必会造成左右互搏的局面，问界内部肯定已经意识到了这样的问题。

问界M9上市时，推出四款配置，售价为46.98万元-56.98万元，截止交付首日，积累了超过4万的大定单。这款被余承东誉为「千万元以内最好SUV」的车型，几乎站稳了45万元市场，也证明问界新M7的模式在高端市场能够跑通。

接下来问界还有一款M8车型蓄势待发，根据传言，这款新车将会35万元起售。按照问界目前的价格体系，问界新M7坚守25万元价位，问界M9冲击45万元价位，问界M8空降35万元价位取代过去的问界M7，可能性非常高。

照此推测，问界M5在新的一年不会与新问界M7继续左右互搏，新款可能会来到20万元左右，也就是说，问界将牢牢把守各个价位区间，对其他车型形成合围打击。

问界拥有华为的最强技术赋能，只要在内卷的新能源市场中镇守住自己的价格战略要地，形成铜墙铁壁，有希望实现其年初定下的60万年度交付目标。

目前问界仍在稳步提升之中，从资本市场的反应也能看出，尽管赛力斯多年来一直处于亏损状态，但股价不跌反升，就是看中华为+赛力斯拥有改写新能源市场格局的能力。而小米与理想，从不同纬度来看，都是问界2024年最大的对手，前者是在智能化上与华为一较高下，后者则是与问界在硬实力上直接对垒，争夺最后的王位。