¼¼ÊõÂÛÓ¢ÐÛ£ºÐ¡ÅôP7i VS °¢Î¬Ëþ11£¬30ÍòÒÔÄÚËµÄÖÇ¼Ý±È¸üÇ¿£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
2023ÄêµÄ³µÊÐÃ»ÓÐ×î¾í£¬Ö»ÓÐ¸ü¾í¡£ËÄÜÏëÏóµÃµ½£¬Á¬¡¸¼¤¹âÀ×´ï¡¹Èç´ËÏ¡º±°º¹óµÄÐÂÎï¼þ£¬´ÓÈ¥Äê³öÏÖ²¢Ó¦ÓÃµ½¸ß¶ËÆì½¢³µÐÍÉíÉÏ£¬µ½½ñÄêÆÕ¼°ÏÂ³ÁÖÁ20+ÍòÐÂ³µ£¬¾¹È»ËÙ¶ÈÈç´ËÖ®¿ì¡£ÓÈÆäÏñ°¢Î¬Ëþ11ÕâÖÖ£¬¾ÓÈ»Ò»¿ÚÆøÉÏÁËÈý¿Å£¬Ó²ÊµÁ¦Ö±½ÓÀÂú¡£
¶ø×÷Îª¡¸¹úÄÚÐÂÊÆÁ¦×Ô¶¯¼ÝÊ»×îÇ¿Õß¡¹µÄÐ¡ÅôÒ²²»¸ÊÊ¾Èõ£¬Ð¡ÅôP7i¸Ä¿îÐÂ³µÉÏÀ´¾Í¸øÁËÁ½¿Å¼¤¹âÀ×´ï£¬»¹ÄÃ³öXNGPÈí¼þ°üÃâ·Ñ±êÅäµÄ¾Þ´ó³ÏÒâ£¬×ÛºÏ²»µ½29ÍòÔªµÄ¶¥ÅäÊÛ¼Û£¬¼ÈÈÃÐ¡ÅôP7iÕû³µ¾ºÕùÁ¦ÉÏÉýµ½È«ÐÂ¸ß¶È£¬Ò²ÓÐÐ§½µµÍÖÇ¼ÝÃÅ¼÷£¬ÍÆ¶¯¸ü¶àÆÕÍ¨Ïû·ÑÕßÏíÊÜµ½¸ß½××Ô¶¯¸¨Öú¼ÝÊ»Ëù´øÀ´µÄÁìÏÈ÷ÈÁ¦¡£
ÏÖÔÚ£¬ÒµÄÚÓÐºÜ¶àÉùÒô¶¼²»Ô¼¶øÍ¬µØ±íÊ¾£º¡°½ñÄêÉÏ°ëÄê¹úÄÚÁ¿²úÊµ³µ×Ô¶¯¼ÝÊ»ÄÜÁ¦Ö®Õù£¬»ù±¾¾Í¿´Ð¡ÅôVS»ªÎª£¬´ú±í³µÐÍÎÞÒÉ¾ÍÊÇP7iºÍ°¢Î¬Ëþ11¡£¡±
ÄÇÈôÊÇÒÔ¼¼ÊõÂÛÓ¢ÐÛµÄ»°£¬ÕâÁ½¿î¾¿¾¹ËµÄÖÇ¼Ý±È¸üÇ¿ÄØ£¿½ñÌì¾ÍÈÃÎÒÃÇÒ»Í¬·ÖÎö¿´¿´¡£
ÖÇÄÜ×ù²Õ£ºÐ¡ÅôP7i¸üÊ¤Ò»³ï
Èí¼þ¶¨ÒåÆû³µÊ±´úµÄµ½À´£¬ÈÃÖÇÄÜ»¯³ÉÎªºËÐÄ¾ºÕùÈüµÀ¡£ÏÖ½×¶ÎÄÚ£¬ÖÇÄÜ×ù²ÕµÄ±íÏÖºÃ»µ¶ÔÏû·ÑÕß¹ºÂò¾ö²ßµÄÓ°Ïì£¬Ò»¶¨³Ì¶ÈÉÏ±ÈÖÇ¼Ý¸ü¼ÓÖØÒª¡£Ð¡Åô¹ýÈ¥ÒÔ×ÔÑÐ×ù²Õ½»»¥ºÍÈ«³¡¾°ÓïÒô¶ø±¸ÊÜºÃÆÀ£¬ºóÕß¸üÊÇÆäºËÐÄÍ»³öÓÅÊÆ£¬¶ø°¢Î¬Ëþ11×÷Îª³¤°²/»ªÎª/ÄþµÂÊ±´úÈý·½¾ÞÍ·ÁªºÏ´òÔì£¬²ÉÓÃµÄÊÇ»ªÎªHarmonyOS¶¨ÖÆ»¯ÖÇÄÜ×ù²Õ¡£
Á½Õß¾ùÖ§³ÖÈ«³µËÄÒôÇøÓïÒôÊ¶±ð£¬Ð¡ÅôP7iµÄÈ«³¡¾°ÓïÒô2.0ÎÞÂÛÊÇÔÚÃâ»½ÐÑ¡¢Ö÷¸±¼Ý¼°ºóÅÅ½ÓÁ¦¶Ô»°¡¢ÎÞÍøÂç¶Ô»°¡¢ÒÔ¼°ÏìÓ¦¶ÈµÈ·½Ãæ£¬¿°³ÆÊÇÐÐÒµ±ê¸Ë£¬ÕâÒ»µãÏÔÈ»Ç¿ÓÚ°¢Î¬Ëþ11¡£
³µ»ú²¿·Ö£¬Á½Õß²î¾à²»´ó£¬Á÷³©¶È¼°ÈÕ³£¹¦ÄÜÎÈ¶¨ÐÔ¶¼×ã¹»ÈÃÓÃ»§¸Ðµ½ÂúÒâ¡£×÷ÎªÖÇÄÜ×ù²ÕÖÐ²»¿ÉºöÂÔµÄÒ»»·£¬ÒôÏìÌåÑéÒ²¾ö¶¨ÓÃ»§¿ª³µÊ±µÄ·ÕÎ§ÏíÊÜ£¬Ð¡ÅôP7iËùÅä±¸µÄ¹þÂü¿¨¶ÙÒôÏì£¬ÓµÓÐ20¸öÑïÉùÆ÷£¬Ö§³Ö¶Å±È7.1.4ÉùµÀ£¬¶Ô±È°¢Î¬Ëþ11µÄ14ÑïÉùÆ÷£¬È·ÊµÔÚÊµ¼ÊÌý¸ÐºÍ·ÕÎ§ÓªÔìÉÏ¶¼ÓÐÃ÷ÏÔ²îÒì¡£
µ±È»£¬°¢Î¬Ëþ11»¹Åä±¸ÁË¸±¼ÝÓéÀÖÆÁ£¬Ïà±ÈÐ¡Åô¶øÑÔ¸üÄÜÈÃ¸±¼ÝµÄÅ®Ö÷ÈËÏíÊÜµ½¸ü¶àÂÃÍ¾ÖÐµÄÀÖÈ¤£¬¼õÉÙÆ£±¹¼°·¦Î¶¸Ð¡£
ÖÇÄÜ¼ÝÊ»£º°¢Î¬Ëþ11±íÏÖ¸üÏñ¡°ÀÏË¾»ú¡±
¾¡¹ÜÐ¡ÅôP7i Max°æ±¾µÄË«OrinXÐ¾Æ¬+Ë«¼¤¹âÀ×´ï+5ºÁÃ×²¨À×´ï+12³¬Éù²¨À×´ï+12ÉãÏñÍ·µÄ¸ß½×ÖÇ¼ÝÓ²¼þ·½°¸£¬ÒÑ¾ÊÇÐÐÒµÄÚ×î¶¥¼âË®Æ½£¬µ«ºÁÎÞÒÉÎÊ£¬ÒÀÈ»ÎÞ·¨´ò¹ý°¢Î¬Ëþ11µÄ¼«ÖÂ¶ÑÁÏ£¬ºóÕßÓµÓÐ¡°»ªÎª³¬ËãÐ¾Æ¬Æ½Ì¨+Èý¼¤¹âÀ×´ï+6ºÁÃ×²¨À×´ï+12³¬Éù²¨À×´ï+13ÉãÏñÍ·¡±¡£
×î¹Ø¼üµÄÊÇ£¬°¢Î¬Ëþ11µÄÕâÌ×Ó²¼þÈ«Ïµ±êÅä£¬¼´±ãÊÇÈëÃÅ°æÒ²ÄÜ±£Ö¤ÏàÍ¬ÌåÑé£¬¶øÐ¡ÅôP7iµÄPro°æºÍMax°æÈ´´æÔÚÓ²¼þÅäÖÃ²îÒì£¬Ç°Õß×î¸ßÖ»ÄÜÖ§³Ö¸ßËÙ¸ß¼ÜÁìº½£¬ÎÞÔµ³ÇÇø¡£
¶øÔÚÊµ¼ÊÌåÑé¹ý³ÌÖÐ£¬°¢Î¬Ëþ11ÓÉÓÚÂÊÏÈÔÚ³µÉí×óÓÒÁ½²àÓµÓÐ¡¸¼¤¹âÀ×´ï¡¹²¹Ã¤£¬ÎÞÂÛÊÇLCC×Ô¶¯±ÜÕÏ¡¢¸ßËÙ¼°³ÇÇøµÄÊµ¿ö¸ÐÖª±ÜÕÏ¡¢ºÍ±äµÀ³¬³µµÈ·½Ãæ£¬¶¼±íÏÖ³öÁË¼«ÆäÁéÃôºÍ¹û¶ÏµÄ¾ö²ßÁ¦£¬¸ø¼ÝÊ»ÕßµÄ¸Ð¾õ¸ü¼¤½ø£¬¾ÍÏñ¡°ÀÏË¾»ú¡±Ò»Ñù£¬¶øÏà±ÈÖ®ÏÂ£¬Ð¡ÅôP7iµÄ¾ö²ßÔòÉÔÎ¢±£ÊØÒ»Ð©£¬¼ÝÊ»ÕßÐÄÀíÉÏ¸ü°²ÐÄ£¬µ«·´Ö®´øÀ´µÄÔòÊÇÆµÂÊ¸üµÍµÄ³¬³µ¡¢¸ú³µÊ±¼ä¸ü³¤¡¢ÈÝÒ×±»ËûÈË²å¶ÓÈÃµÀ£¬×Ü½á¾ÍÏñ¡°ÐÂÊÖÉÏÂ·¡±Ò»°ã¡£
µ±È»£¬ÎÞÂÛÊÇÐ¡ÅôP7i»¹ÊÇ°¢Î¬Ëþ11£¬ÔÚ×Ô¶¯¼ÝÊ»·½ÃæÄÜÁ¦¶¼Ò£Ò£ÁìÏÈÓÚÆäËûÓÑÉÌ£¬Ö»²»¹ýÔÚÒ»Ð©Ï¸½ÚºÍ²ßÂÔÖ´ÐÐÉÏ£¬Á½¼ÒËùÕ¹ÏÖ³öµÄ·ç¸ñ²»Í¬¡£
Óµ³µÌåÑé£ºÁ½Õß¸÷ÓÐÊ¤¸º
ÕâÀïµÄÓµ³µÌåÑéÖ¸µÄÊÇÈÕ³£¼ÝÊ»¶¯Á¦±íÏÖºÍÐøº½²¹ÄÜ¡£Á½¿î³µ×÷Îª¸ß¶Ë´¿µç³µÐÍ£¬ÓëÊÐÃæÉÏÍ¬¼ÛÎ»¶ÔÊÖÒ»Ñù¶¼ÓµÓÐÇ°Ë«²æ±Ûºó¶àÁ¬¸ËÈ«ÂÁºÏ½ðµ×ÅÌÐü¼Ü£¬ÆÕÍ¨ÓÃ»§¸ÐÊÜ²ãÃæ²îÒì²»´ó¡£
±È½ÏÃ÷ÏÔµÄ²î±ðÔÚÓÚµç»úÊýÁ¿·½Ãæ¡£°¢Î¬Ëþ11×÷ÎªÊÛ¼Û¸ü¸ßÒ»µµµÄ³µÐÍ£¬Ö»ÓÐ×îÐÂ¿îµ¥µç»ú°æ±¾ÔÚ×ÛºÏ¸÷ÖÖÓÅ»ÝÈ¨ÒæÖ®ºó£¬¼Û¸ñ²ÅÄÜÏÂ½µµ½29.9ÍòÔª;¶øÐ¡ÅôP7iµÄË«µç»ú¶¥Åä°æ±¾£¬Ò²²»¹ý²Å28.9ÍòÔª¡£ºóÇýºÍËÄÇýµÄ¶¯Á¦ÐÔÄÜÏÔÈ»ÊÇ²»Ò»ÑùµÄ¡£
µ«ÊÇ£¬°¢Î¬ËþµÄÈýµç¸üÓÅÐã¡£ÄþµÂÊ±´úµÄ90¶Èµç³Ø°üºÍÐ¡ÅôµÄÖÐ´´ÐÂº½86¶Èµç³Ø°ü£¬Ë¸üÖµµÃÐÅÀµ²»ÓÃÎÒ¶àËµÁË°É¡£×î¹Ø¼üµÄµØ·½ÔÚÓÚ£¬°¢Î¬Ëþ11²ÉÓÃ750V¸ßÑ¹Æ½Ì¨£¬¶øÐ¡ÅôP7iÒÀÈ»ÊÇ400VÆ½Ì¨£¬»»¾ä»°Ëµ°¢Î¬Ëþ11Ëù¶Ô±êµÄÊÇ²ÉÓÃ800VÆ½Ì¨µÄÐ¡ÅôÆì½¢³µÐÍG9£¬P7iÔÚÕâÒ»µãÉÏ»¹²»¹»¸ñ¡£
×îºó×Ü½á£¬Èç¹ûÄã²»ÔÚÒâµ¥Ë«µç»úµÄ¶¯Á¦¼ÓËÙ²îÒì£¬ÓµÓÐ750V¸ßÑ¹Æ½Ì¨+Èý¼¤¹âÀ×´ï+»ªÎªºèÃÉ¶¨ÖÆ×ù²ÕµÄ°¢Î¬Ëþ11£¬ÖÇ¼Ý±ÈÏÔÈ»¸üÊ¤Ò»³ï¡£¶øÈç¹ûÄãÔ¤Ëã½ôÕÅ£¬×Ô¶¯¼ÝÊ»Òµ½çÁìÏÈ+Ë«µç»úËÄÇýµÄÐ¡ÅôP7i£¬±È°¢Î¬Ëþ11µÄ¼Û¸ñ¸ü±ãÒË£¬ÐÔ¼Û±È¸ü¸ß¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â