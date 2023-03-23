魅族FlymeAuto车机界面再曝光，将选择权交还给用户！

魅族Flyme今日针对FlymeAuto的车机隐私安全进行预热，并称要为车主的隐私安全保驾护航。

魅族Flyme发文称：敏感行为，全程高亮提醒;敏感权限，调用即可追溯;应用权限，随时一键关闭。而在宣传图中出现了哔哩哔哩、高德地图、全民K歌等等App，并且显示其调用定位权限，旁边出现关闭按钮。也就是说当敏感权限被使用时，用户可以选择关闭或是继续使用，FlymeAuto将选择权重新交还给用户。

同时在左下角显示魅族20 Pro手机已连接，联想到魅族科技有关魅族20系列与车机联动的预热，很有可能这些应用正是直接使用了魅族20 Pro的算力，同时通过应用流转呈现在车机中，如此一来，此前深受领克车主诟病的车机系统封闭问题也将迎刃而解。同时，手机App的应用流转也避免车主产生更多额外开销，例如网易云音乐App车机版本自身无法享受黑胶会员服务，如果想在车机系统中使用网易云音乐播放会员音乐，就必须开通更高一级的会员服务。

这么一看，FlymeAuto的应用流转功能确实令人期待，在原有车机的基础上拓展了使用场景，同时手车一体化算力加上数据硬件共享，可以为车主带来远超同类车机的完善体验，有望改善整个车机市场。

根据此前曝光的宣传图来看，魅族有一页专为手机适配的页面，联结车机与手机。根据已有信息看，负一屏被命名为Flyme Link，颇有些Flyme与Link结合的意味。针对高频使用的功能，魅族做了专门的优先显示，或许正是为了应用流转所准备。而在QQ音乐界面，魅族也是针对车机进行了专门的展示和交互优化，相较此前生硬的车机交互，在整个布局上更显人性化。这次FlymeAuto还展示了分屏操作，音乐与地图双开，同时可以自主调整窗口大小。从此前曝光的视频看来，如此操作的延迟非常低，在适配性上十分出色。

同时FlymeAuto还有一个十分有趣的“小憩模式”，能够通过车上的显示屏与氛围灯配合，营造出舒适静谧的车内环境。同时在开关门时，萤火虫也会与现实产生交互，带来被吹散的质感，配合音效仿佛身临其境。魅族此前就声称将要改变车机系统上顽固的Dock栏问题，并且暗示将会带来车机系统上的Smart Bar。不过魅族并没有完全重做Dock栏，而是把Dock栏左边一小部分区域做了一层自适应效果，FlymeAuto可以根据适配的App和使用场景在这块区域直接展示关键信息，是一种比较讨巧的方式。

FlymeAuto作为Flyme在车机系统中的延伸，自然Flyme最核心的设计理念“以人为本”同样被FlyemAuto所继承。FlymeAuto为了解决用户大量临时性交互需求，将手机上那套小窗模式一并带到车机上。车主可以在不干扰当前操作的情况下，轻量打开应用，临时介入，能够减少应用切换之间的割裂感。

魅族将于3月30日召开魅族领克无界生态发布会，届时除了魅族20系列之外，Flyme 10、FlymeAuto以及领克08都将相继亮相。作为阔别两年之久的魅族新旗舰，自然受到外界不小的关注，但首次进军车机市场的FlymeAuto或许才是这场发布会的真正主角，所有人都在期待Flyme与车机究竟能擦出怎样的火花。