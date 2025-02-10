深蓝汽车与华为签署全面深化业务合作协议 加速全民智驾普及

2月9日，深蓝汽车与华为在重庆正式签署全面深化业务合作协议。作为普及全民智驾的长期战略合作伙伴，双方宣布将全面推动智能网联汽车领域的合作，共同研发前沿技术，开创全民智驾新纪元，加速推动智驾平权，引领中国智能网联汽车产业的未来。

开创全民智驾新纪元

根据协议，深蓝汽车将加大与华为智能汽车解决方案的合作规模，积极推进乾智驾、鸿蒙座舱等智能化技术应用。华为将通过新的合作模式，为深蓝提供更具市场竞争力和用户价值的解决方案。

此次深蓝汽车与华为的深度战略合作，将成为推动全民智驾普及的重要引擎。深蓝汽车总裁邓承浩表示：深蓝与华为过往的合作验证了协同创新的价值，也为今天与华为的深化合作奠定了坚实基础。基于行业趋势和双方共同愿景，深蓝汽车愿与华为全面推动智能电动网联汽车领域合作，共同普及全民智驾，加速智能平权。

华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志表示：华为与深蓝合作以来，上市的两款合作车型获得了消费者广泛认可。“左手深蓝超级增程，右手华为乾智能”已成为深蓝与华为联合打造的两大核心技术优势，不仅为用户带来了安全、高效、舒适的驾乘体验，也推动了智能驾驶的普及。

强强联合，优势互补，合作持续加码

深蓝汽车是目前国企阵营中发展最迅速的新能源品牌。2024年12月30日，深蓝汽车第40万辆整车下线。从0到40万辆仅用时29个月，打破同级最快纪录，成功跻身新能源造车第一梯队。

作为增程技术路线的率先布局者，深蓝汽车深耕增程赛道13年。2024年3月，深蓝超级增程2.0发布，集原力超集电驱、原力智能增程2.0、金钟罩电池2.0三大技术群于一身，再度提升“超级・省、超级・爽、超级・安全”三大用户价值，诠释了“混动的天花板”。

华为智能汽车解决方案是智能网联汽车增量部件供应商。深蓝汽车与华为深度合作，推出了搭载乾智驾ADS软件的车型，通过华为强大的云端算力和端到端大模型的加持，深蓝汽车为用户提供了全国高速放心开的智驾领航辅助，以及可见即可泊的智能泊车等高阶智能驾驶辅助功能。

深蓝汽车和华为始终坚持以用户需求为中心的研发思路，秉持“开放合作、互利共赢、创新引领”的合作理念，致力于共同推进新技术在智能电动车领域的快速落地与应用，双方合作将不断深化。

2023年8月16日，深蓝汽车宣布与华为签署合作框架协议;2023年11月25日，长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》;2024北京车展，深蓝汽车宣布将携手华为，打造比特斯拉更好的智能电动汽车;2025年2月9日，深蓝汽车与华为再次深化合作，全面推动智能电动网联汽车领域合作。

在持续深化合作的基础上，双方将充分发挥各自技术领域优势，以形成1+1>2的强大技术互补效应。除了联手快速推进先进智能化技术落地，提升市场竞争力和品牌影响力，双方还将开展市场策略、营销及品牌赋能等方面的深度合作。

每一次突破，都是迈向未来的新起点，深蓝汽车将继续携手华为共创智驾新篇章。