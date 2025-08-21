¼ªÀû·¢²¼ÐÂÖÇÄÜ×ù²Õ£¬¼«ë´³µÖ÷Ö±ºô£º¡°ÎÒÃÇµÄOTAÄØ£¿¡±
µ±EvaÑ§»áÖ÷¶¯¹Ø»³Ê±£¬¼ªÀû¸üÐèÒªÌý¼û¼«ë´³µÖ÷ÕæÊµµÄ½¹ÂÇ¡£
8ÔÂ20ÈÕ£¬¼ªÀûÕýÊ½·¢²¼ÐÂÒ»´úAI×ù²Õ²Ù×÷ÏµÍ³FlymeAuto 2£¬ºÍÈ«ÇòÊ×¿î¿É´ó¹æÄ£ÉÏ³µµÄ³¬ÄâÈËÇé¸ÐÖÇÄÜÌåEva¡£¼ªÀûÍ¬Ê±Ðû¸æÎ´À´²»ÔÙ¿ª·¢´«Í³ÖÇÄÜ×ù²Õ£¬ÖÕ½á¾ÉÊ±´ú¡£
¾ÝÏ¤£¬ÐÂÏµÍ³»ùÓÚ¡°Îå²ãAI×ù²ÕÔÉú¼Ü¹¹¡±´òÔì£¬ÈÚºÏÔÆ¶ËÓë³µ¶ËË«ÄÔÐÍ¬Ìå£¬ÊµÏÖ´Ó¡°¹¦ÄÜÖ´ÐÐ¡±µ½¡°Ö÷¶¯·þÎñ¡±µÄÖÊ±ä¡£Áì¿Ë10 EM-PÓë¼ªÀûÒøºÓM9½«ÂÊÏÈ´îÔØ¸ÃÏµÍ³£¬ÏÖÓÐ·ûºÏËãÁ¦ÒªÇóµÄ³µÐÍºóÐø¿ÉÍ¨¹ýOTAÉý¼¶ÌåÑé¡£
¼¼Êõµ××ù£º´ÓËãÁ¦µ½½»»¥È«Á´Â·¸ïÐÂ
Flyme Auto 2ÊµÏÖÁË´ÓËãÁ¦µ½½»»¥µÄÉî¶ÈÐÍ¬Éý¼¶¡£
Ê×ÏÈ£¬ËãÁ¦¶ËÔÆÈÚºÏÐÍ¬¡£ÔÆ¶ËÒÀÍÐ¼ªÀûÐÇî£ÖÇËãÖÐÐÄ2.0£¬×ÛºÏËãÁ¦¿É´ï23.5 EFLOPS£¬ÊÇÄ¿Ç°ÖÐ¹ú³µÆóµÚÒ»¡£×ÔÑÐÐÇî£AI´óÄ£ÐÍÓë½×Ô¾¶àÄ£Ì¬´óÄ£ÐÍµÈÉî¶ÈÈÚºÏ£¬ÒÑ»ýÀÛ10T tokenÊý¾ÝÓë40BÆû³µ´¹ÀàÊý¾ÝµÈ;³µ¶Ë¼ªÀûÊ×·¢AI Box£¬¾ß±¸200TOPS NPUËãÁ¦ºÍ200GB/s¶ÀÕ¼ÄÚ´æ´ø¿í£¬Ö§³Ö70ÒÚ²ÎÊý¶Ë²à¶àÄ£Ì¬´óÄ£ÐÍ£¬ÊµÏÖÎÞÍø»·¾³ÏÂ¡°ÄâÈË»¯¡±¾ö²ß;
Æä´Î£¬Èí¼þ²ãÃæ²ÉÓÃÔÉúAI OS¼Ü¹¹£¬ÊÇÈ«ÇòÊ×¼ÒÒÆÖ²LangChain/LangGraphÖÇÄÜÌå¿ò¼ÜÖÁ³µ»úÆ½Ì¨£¬×ÔÑÐG-EdgeÄ£ÐÍÍÆÀí¿ò¼ÜÌáÉý60%ÔËÐÐÐ§ÂÊ£¬£¬´òÆÆÖÇ¼Ý¡¢¶¯Á¦Óë×ù²ÕµÄ±ÚÀÝ£¬Ö§³ÖÈíÓ²¼þ½âñî¼°¿çÓòSOA·þÎñ;
ÔÚÓÃ»§½»»¥ÉÏ£¬¼ªÀûÕýÔÚ»ý¼«ÍÆ½ø¹¹½¨AI AgentÉúÌ¬£¬ÈÃAI×ù²Õ´Ó±»¶¯¹¦ÄÜÌá¹©ÑÝ±äÎªÖ÷¶¯·þÎñÍÆ¼ö£¬ÓÃ»§½öÐèÓïÒôÊäÈëÒâÍ¼£¬Ò»¾ä»°¾ÍÄÜÈÃÏµÍ³×Ô¶¯µ÷¶È¹¤¾ßÁ´²¢Ö´ÐÐ¸´ÔÓÈÎÎñ¡£ÏµÍ³ºóÌ¨¿ÉÍ¨¹ý¡°Ó°×ÓÄ£Ê½¡±ÊµÏÖAI×ÔÖ÷ÑµÁ·Óë½ø»¯£¬³ÖÐøÓÅ»¯·þÎñÏìÓ¦¡£
ÌåÑé¸ïÃü£º³Á½þ½»»¥ÓëÇé¸ÐÖÇÄÜÌåEva
ÓÐÁËÈ«ÐÂAI¼¼Êõµ×²ã¼Ó³Öºó£¬È«ÐÂFlyme Auto 2µÄÌåÑé½»»¥ÊµÏÖÈ«Ãæ½ø»¯¡£
Êµ¿ö×ÀÃæÖ§³Ö¶¯Ì¬äÖÈ¾³µÁ¾×´Ì¬ÓëÌìÆø;Alive±ÚÖ½¿ÉËæ³µËÙ/µçÁ¿ÊµÊ±·¢Éú±ä»¯;×ÀÃæ´ó¿¨Æ¬¼¯³ÉÓÃ»§¸ßÆµ¹¦ÄÜ²Ù×÷£¬¸ü±ã½ÝÖ±¹Û;ÐÂÔöÓë¸ßµÂµØÍ¼Éî¶ÈºÏ×÷µÄ3DÈÚºÏ³µµÀ¼¶µ¼º½£¬Ö§³Ö½èµÀ³¬³µÔ¤¾¯¡¢¶àÂ·¿ÚºìÂÌµÆÌáÊ¾µÈ£¬Î´À´¿ÉÁª¶¯¡°Ç§ÀïºÆå«¡±ÖÇ¼ÝSRÏµÍ³£¬×öµ½µ¼º½Óë¸ÐÖªÎÞ·ìÏÎ½Ó;
Flyme Auto 2È«Ãæ¿ª·Å¡¸ÊÖ³µ»¥Áª¡¹ÉúÌ¬£¬¼æÈÝHiCar¡¢Carlink¡¢CarplayµÈ90%ÊÖ»ú»¥ÁªÐÒé£¬Ö§³Ö¶àÆÁÁ÷×ªÓëä¯ÀÀÆ÷×ÔÓÉÀ©Õ¹¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬¼ªÀûÐû²¼¼¯ÍÅÍÆ³öÍ³Ò»ÖÇÄÜÌåEva£¬ÒÀÍÐ¶Ëµ½¶ËÓïÒô´óÄ£ÐÍ£¬¿ÉÉú³É³¬×ÔÈ»Óïµ÷£¬ÄÚÖÃÄâÈË¼¶Çé¸ÐÒýÇæÌá¹©Ö÷¶¯¹Ø»³£¬ÀýÈç¼ì²âµ½ÓÃ»§¡°ºÃÀÛ¡±¿É×Ô¶¯ÇÐ»»ÊæÊÊÄ£Ê½+²¥·ÅÇáÒôÀÖµÈ;ÐÐÒµÊ×·¢¿ç³¡¾°¼ÇÒäÄÜÁ¦£¬¼Ç×¡ÓÃ»§Æ«ºÃ²¢½øÐÐÏÂ´ÎÖ÷¶¯ÍÆ¼ö¡£
È«¼¯ÍÅÊµÏÖ¡°´óÒ»Í³¡±
ÔÚ´Ë´ÎÐÂÖÇÄÜ×ù²Õ·¢²¼»áÉÏ£¬¼ªÀû¼¯ÍÅÒÔ¡°Ò»¸ö¼ªÀû£¬Ò»¸ö×ù²Õ¡±ÎªºËÐÄ£¬Í¨¹ýÍ³Ò»µÄAI OS¼Ü¹¹¡¢Í³Ò»µÄAI Agent¡¢Í³Ò»µÄÓÃ»§ID£¬ÊµÏÖAI×ù²ÕAll in One£¬¾ßÌå±íÏÖÎª£º
¡¤Flyme AutoºÍZeekr OS»ùÓÚÍ¬Ò»Ì×AI OS¼Ü¹¹´òÔì£¬¾ùÓµÓÐAI³Á½þÊ½½»»¥ÌåÑé£¬µ«Õë¶Ô²»Í¬ÓÃ»§ÈºÌåÐèÇó£¬×öµ½²îÒì»¯Éè¼ÆÊÊÅä;
¡¤ÖÇÄÜÌåEvaÍ³Ò»³ÉÎª¼ªÀûÈ«Æ·ÅÆ¹²ÏíÇé¸Ð»ï°é£¬ÆÕ»Ý¼«ë´¡¢Áì¿Ë¡¢¼ªÀû¡¢ÒøºÓµÈËùÓÐÓÃ»§;
¡¤Í³Ò»¼ªÀûÆû³µËùÓÐÆ·ÅÆµÄÓÃ»§ID£¬ÊµÏÖÓÃ»§ÔÚ¼ªÀûËùÓÐÆ·ÅÆ³µÐÍÏÂÌåÑé¡¢Êý¾ÝµÄ°²È«ÎÞ·ìÁ÷×ª¡£
¼«ë´³µÖ÷µÄ½¹ÂÇ£º¡°ÎÒÃÇµÄOTAÄØ£¿¡±
Õýµ±¼ªÀû¸ßµ÷ÍÆ½øAIÖÇÄÜ×ù²ÕÊ±£¬ÏÖÊµÈ´ÊÇ¼«ë´³µÖ÷ÏÝÈë¸üÐÂÍ£ÖÍµÄÀ§¾³¡£Ô¶¨3¡«4ÔÂ·ÝÍÆËÍµÄZEEKR OS 8.5°æ±¾ÂÅ´ÎÑÓÆÚ£¬³µÖ÷ÃÇÒÑ½ü°ëÄêÎ´»ñÏµÍ³OTA¸üÐÂ£¬Í¬ÆÚÀíÏë¡¢ÎµÀ´¡¢Ð¡Åô¡¢ºèÃÉÖÇÐÐµÈÓÑÉÌ¸üÐÂÆµ·±¡£
8ÔÂ³õ£¬ÒÑ´Ó¼«ë´×ù²Õ¸ºÔðÈËÉýÈÎÎª¼ªÀûÊ×Ï¯×ù²Õ¿ÆÑ§¼ÒµÄ½ª¾ü³ÐÅµ6.5°æ±¾Èç¹ûÒ»ÇÐË³Àû£¬Ô¤¼ÆÊ×ÅúÍÆËÍ½«ÓÚ8ÔÂÏÂÑ®Â½Ðø¿ªÆô¡£µ«ÖÁ½ñÉÐÎ´¶ÒÏÖ£¬µ¼ÖÂ½ª¾üÎ¢²©ÆÀÂÛÇø³µÖ÷OTA´ß¸üÑÔÂÛÔ½À´Ô½¶à£¬ÓÈÆä¿´µ½½ª¾ü·¢²¼Flyme Auto 2£¬Zeekr OSµÄ¸üÐÂ¼Æ»®¸üÊÇÈçÍ¬Ò»µÀÃÕÌâ¡£
¿ÉÒÔ¿´µ½£¬×Ô¼ªÀûÌá³ö¡°Ò»¸ö¼ªÀû¡±Õ½ÂÔÕûºÏºó£¬Ëæ×Å¼«ë´ÖÇÄÜ×ù²ÕºÍÖÇÄÜ¼ÝÊ»µÈ¸ºÔðÈËºÍÍÅ¶ÓÂ½ÐøÉýÈÎµ½¼¯ÍÅ²ãÃæ£¬¼«ë´Æ·ÅÆµ¥·½ÃæµÄÑÐ·¢¶¯×÷±ã³öÏÖÒ»¶¨³ÙÖÍ£¬Ò»Ð©³µÖ÷¿ªÊ¼ÖÊÒÉºÍµ£ÓÇ¼«ë´×¨ÊôÑÐ·¢×ÊÔ´±»ÄÚ²¿Ï¡ÊÍ¡£
Í¬Ê±£¬Flyme Auto 2ºÍZeekr OSµÄ²¢ÏßÔËÐÐ£¬Ò²´æÔÚÒ»¶¨ÕùÒé¡£²»ÉÙ¼«ë´³µÖ÷Óú·¢ÏÛÄ½Flyme Auto 2µÄ¶àÈÎÎñÐ¡´°Ä£Ê½¡¢Carplay»¥ÁªÉúÌ¬µÈ¹¦ÄÜÌØÐÔ£¬ÖÊÒÉZeekr OSÄÜ·ñ»ñµÃÍ¬µÈÉý¼¶¡£
Òò´Ë£¬¼«ë´Ë½ÓÐ»¯»Ø¹é¼ªÀûÌåÏµºó£¬ÐèÒª¸ü¼ÓÆ½ºâºÍ½â¾öºÃÆ·ÅÆ¶ÀÁ¢ÐÔÓë¼¯ÍÅ×ÊÔ´¸´ÓÃ£¬±ÜÃâ·¢Éú¡°ÕûºÏ·´ÊÉÓÃ»§ÌåÑé¡±ÎÊÌâ¡£ÁíÍâ£¬¹Ù·½¹µÍ¨ÉÏµÄÄ£ºý½øÒ»²½¼Ó¾çÓÃ»§ÒÉÂÇ£¬ÏÖ½×¶ÎÐèÊ×ÏÈ½¨Á¢ÆðÍ¸Ã÷¹«¿ªÕýÊ½µÄ¶ÔÍâ¹µÍ¨»úÖÆ£¬ÖØ½¨ÓÃ»§ÐÅÈÎ¡£
¼ªÀûAI×ù²ÕµÄ¸ïÐÂËäÖØÐÂ¶¨ÒåÐÐÒµ±ê×¼£¬µ«ÈôºöÊÓ×ÓÆ·ÅÆÓÃ»§µÄºËÐÄËßÇó£¬¼¼Êõ¹â»·¿ÖÄÑÑÚÐÅÈÎÁÑºÛ¡£Î¨ÓÐ½«¡°Ö÷¶¯·þÎñ¡±ÀíÄîÍ¬²½Ó¦ÓÃÓÚÓÃ»§¹µÍ¨Óë×ÊÔ´·ÖÅä£¬·½ÄÜÕæÕýÊµÏÖ¡°¿Æ¼¼Æ½È¨¡±µÄ³ÐÅµ¡£
