IT影响中国2023：岚图梦想家获年度最佳MPV

近日，由IT影响中国委员会主办，天极网、比特网联合承办的2023年度“IT影响中国”评选落下帷幕，凭借原生智能电动平台、出众的安全性能和突破传统车型驾乘局限的实力，岚图梦想家开创MPV市场全新篇章，并荣获IT影响中国2023「年度最佳MPV」。

在造车这件事上，岚图一直坚持“服务于人”的本质是“产品第一性”，岚图梦想家身上处处可见该理念的落地应用。新车在外观上保留极具辨识度的鲲鹏展翅原创设计，并在续航、动力、能耗、效率、安全及舒适驾乘等方面重塑行业标杆，以兼具MPV的豪华空间、SUV的通过性以及行政级轿车的舒适性，打造“梦想的移动城堡”。

岚图梦想家拥有3.2m的轴距，7m²套内空间正如一套移动家庭房。整车采用全车皆首席的作为设计，第三排预留足够腿部空间，舒适性与第二排相当。纤翼智能吸顶屏、纤梦头枕娱乐屏流媒体后视镜、铝合金迎宾踏板、航空铝地板/大理石地板、缀梦水晶档把以及床车延伸储物箱等多个官方内饰套件的加入，极大提升乘坐舒适度，也让岚图梦想家在全场景下都能满足用户需求。

动力上，岚图梦想家搭载岚海动力全新混动发动机，可输出420kW系统总功率和840N・m系统总扭矩。全系标配智能四驱，可以实现前后电机扭矩从0-100%的智能无级调节，将MPV性能提升至百万级轿车和SUV水准。

为提升乘坐舒适度，岚图梦想家配备同级唯一的前双叉臂后五连杆全铝底盘以及百万级空气悬架+CDC，这套悬架系统还拥有魔毯功能，可调行程达到60mm，在应对减速带、凹坑等情况下，依然可以从容应对，行驶过程平稳不颠簸。

安全一直是MPV用户最敏感的问题，岚图梦想家获得多个安全认证，同时也是目前首个也是唯一一个获得C-NCAP五星认证的中国新能源MPV。新车采用超五星安全标准开发，车身采用高强度钢+铝合金占比79%，强度1000MPa以上热成型钢占比23.6%，整车扭转刚度35400N・m/deg。在车身结构上，用到了2000MPa一体式热成型激光拼焊门环，首创2000MPa铝硅涂层车门防撞梁以及全球首创贯穿式铝质门槛加强梁。在安全性上，岚图梦想家刷新了MPV的上限，开创了一个新时代。