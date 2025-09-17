旗舰9系 巅峰力作！享界S9T售价30.98万元起，9月21日开启交付

2025年9月16日，在鸿蒙智行享界S9T新品发布会上，享界S9T正式上市。作为鸿蒙智行首款旅行车，享界S9T兼顾轿车的优雅舒适与SUV的豪华大空间，并首批搭载华为乾智驾ADS 4、全新华为途灵平台、智慧电动门、华为百万像素智慧投影大灯、全维防碰撞4.0、鸿蒙ALPS健康座舱、华为悦彰音响卓越系列等旗舰9系领先科技配置，是一款集高颜值、大空间、超智慧、长续航、超好开、真安全于一体的全面全能型的豪华旅行车，满足用户城市通勤、探索旷野等多元用车场景，不仅全面革新传统旅行车产品价值，引领旅行车智能化转型，还有望实现产品破圈，覆盖更大的市场。

发布会上，华为常务董事、终端BG董事长余承东表示：享界S9T是我坚持要做的，搭载了旗舰9系平台的全部技术!它外观惊艳、空间够装、操控够稳、长途不费劲、智能更省心，让每个人都能享受到极致的体验。希望每个人都能保持心中的热爱，追求自由，享受自在。都能把生活过成自己的样子，忠于自我，自信洒脱。都能大胆追求自己的诗与远方，始终向往、始终坚持、内心永远少年、眼里始终有光!享界S9T，旗舰9系，巅峰享境。

北汽集团党委书记、董事长张建勇分享道：华为与北汽升级战略共同体，聚焦团队、研发资源、制造与供应链体系、质检体系、渠道网络五大专属体系赋能，潜心打磨更好的产品，全心提供更好的服务。享界工厂每2分钟就能下线一台新车，不辜负每一份期待。

巅峰美学|超高颜值自成风景，百变大空间满载热爱

享界S9T全新演绎寰宇美学，带你看风景也自成风景。新车首发“仙踪绿”、首搭“流光银”车色，深邃优雅，让人一眼心动，与“寰宇红”、“浩宇蓝”、“鎏金黑”“深空灰”共同组成全新寰宇色系;全新星云尾灯与星河大灯交相呼应，星河永伴，霞光随行;新车带来黑曜套件，专属轮毂、车标、镀铬条，搭配红色卡钳，尽显不羁与神秘;智能电子外后视镜，颜值与性能兼备，无惧雨雾等恶劣天气，整车还拥有0.23Cd极低风阻，带来更长的续航、更好的静谧性。

享界S9T拥有“赤茶橘”、“松露棕”、“白沙杏”、“琥珀棕”4种豪华内饰色彩，配备Nappa真皮、进口实木、皮质软包等，所见皆豪华，所触皆柔软，尽享豪华格调。奢阔大空间，总乘坐空间高达1962mm，豪华大五座布局，前后排无拘束随心坐。全系标配舒云座椅，加热通风按摩一应俱全，副驾标配零重力座椅，125°舒展零压角，为用户提供头等舱般享受;标配压缩机冷暖箱，支持-6-10°C制冷，35-50°C加热，冷暖知心，智能空调新增B柱出风口，温和不直吹，冬暖夏凉自在舒享。此外，全车9块双层夹胶隔音玻璃、顶级遮阳防晒设计、搭配智能投影幕布，营造全向隐私的静谧私享空间，带来超越传统豪华的体验。后排座椅还支持一键放倒，形成2.2米超大露营房，让全家人住进风景里。

灵活百变的空间，装下生活每一份热爱。享界S9T全车30个储物空间，海纳百川，729L超大后备箱，可轻松装下多套高尔夫球包、婴儿车，后排一键放倒后更可拓展至1677L，装载能力媲美SUV车型，进一步满足用户装载自行车、浆板等需求，让用户尽情挥杆、舒适野钓、驭风骑行、户外遛娃。值得一提的是，享界S9T车内、车外双220V供电电源，随时随地开Party，享受更欢乐的时光。

巅峰体验|超十屏满配丝滑流转，全景尊崇交互新体验

超十屏豪华满配，人车交互无缝流转。享界S9T搭载鸿蒙智能座舱，带来全新一代16.1英寸智能中控屏，12.3英寸副驾屏、MagLink Mini控制屏等，一抓一放，屏间内容无缝流转，车内车外随心掌控。新车还搭载华为悦彰音响卓越系列，拥有25单元声学设计，7.1.4环绕声场，2080W超强功放，并采用专利双振膜涡轮超重低音单元，带来歌剧院般震撼体验，并支持无麦K歌功能，让出行路上也能自在欢唱;搭载智能投影巨幕系统2.0，支持影院模式，后排座椅电动折叠，畅享户外观影。此外，新车还搭载华为百万像素智慧投影大灯，首发享界专属鹿引星途迎宾灯效，灵动活波，全新升级自带音乐的交互式迎宾光毯，走到哪，哪里就是亲子游乐场。同时也将仪式感融入出行的每个细节里，让每一次启程都充满惊喜。

享界S9T搭载6个智慧门，主驾、副驾门隔空轻轻一抓即可开门，随时恭候上车;电吸电弹前备箱，Knock-Knock双击即开，开合方式更轻松、省力;掀背式后尾门则支持脚踢的方式打开，比如当你逛完超市满载而归时，只需用脚轻轻一踢，即可打开轻松存放各类物品，让每一程都更加优雅从容;此外，享界S9T搭载鸿蒙旅拍功能，行车途中遇到的壮丽风景、趣味场景，只需一键即可清晰录制，不辜负每一程风景;全新的语音控车、华为手表控车，智感停车、智感补能等人车交互功能，则进一步提升用户出行便捷性，比如下雨时，用户无需开窗，可一键支付停车费。

巅峰性能|全地形舒适驾驭，跨越山海一路坦途

享界S9T搭载全新华为途灵平台，以智能驾驭性能，好坐又好开。全系标配5档高度可调的智能空气悬架，全新连续可变阻尼减振器，阻尼可调范围提升1倍，后排抛坠感降低31%，转弯侧倾度降低18%，操控与舒适兼得。全新6合1全域融合架构，决策时间更短，调度能力更强，搭配HUAWEI ADS全维融合感知、HUAWEI XMOTION Control智能车身协同控制及HUAWEI DATS动态自适应扭矩控制等多项技术的协同配合，提前路况预瞄，路况空间模型分辨率提升100倍，精细化协同控制，有效抑制急弯侧倾、紧急避障精准操控、对开湿滑路不甩尾，颠簸路、坑洼路游刃有余。在麋鹿测试中，更是取得了83.3km/h的优势成绩。此外，享界S9T还搭载用户好评如潮的晕车舒缓2.0，无感加减速、舒适过弯制动，荣获得中汽中心“智控动态防晕舒适认证”，全面覆盖多种典型晕车场景，老人小孩也能舒适乘坐不晕车。

享界S9T纯电版搭载800V 华为巨鲸电池平台，CLTC综合续航最长可达801km， 15分钟可从30%充至80%，一杯咖啡的时间即可轻松出发。享界S9T增程版CLTC综合续航最长可达1305km，WLTC百公里油耗仅为6.15L，让你随心追寻更美的地方;搭载华为雪^智能增程系统，每一程都静谧享受。此外，享界S9T还联合中国国家地理发布中国最美十条自驾路线，包括秋色林海之路、峰雪天际之路等，让热爱自驾出行的用户，尽享中国山河旷野之美。

全维安全|首批搭载华为乾智驾ADS 4，全维守护出行安全

安全是最大的豪华。享界S9T首批搭载华为乾智驾ADS 4，带来旗舰9系的全维感知系统。全系满配1个192线激光雷达、3个高精度固态激光雷达、3分布式4D毫米波雷达矩阵、2个4D毫米波角雷达等共计36个高精度传感器，远处看得清，近处无死角;采用全新WEWA技术架构，变道更丝滑，跟车更平顺，躲障更灵活，并支持连续通过园区闸机、环岛与ETC通道等场景，辅助驾驶体验丝滑如老司机。全新车位到车位领航辅助P2P 2.0，巡航、泊车等全场景贯通，一键激活直达车位;智能泊车全新升级，可见即可泊，并支持自定义离车泊入辅助，指哪停哪，更有小蓝灯护航，让出行更加智慧、安全、便捷。截止至9月15日，华为乾智驾ADS 累计辅助驾驶里程数达40.2亿公里，累计辅助泊车次数达2.35亿次，用户越用越爱用。2025年9月30日，享界S9可升级华为乾智驾ADS 4。

享界S9T主被动安全配置持续领先，搭载全向防碰撞4.0，3分布式4D毫米波雷达矩阵，无惧雨雾尘天气;eAES自动紧急避让，从仅刹停或仅换道，变成能刹能换，应对复杂路况更灵活;首创开门守卫，下车时副驾屏及后排幕布，可提示后方障碍物，降低开门杀风险;更有全新Spotlight预警，智能识别行人及非机动车，夜间行车更安全。被动安全方面，享界S9T以六横八纵车身结构，超高强度笼式安全车身等，铸就安全堡垒，配合7重安全冗余设计，电池15层安全防护、9个安全气囊等，守护每一次出行。此外，新车还搭载鸿蒙ALPS健康座舱，采用可吸附降解材料、前后双负氧离子发生器、24小时智能新风系统等，抑菌率>99%，新车无异味，为用户健康护航。

此外，享界S9T还通过中汽中心航空航天级通讯权威测试，拿下全球首个“整车通信性能S级认证”，信号强度及通信有效范围是业界平均水平的2.8倍以上，保障通信可靠，让出行更安全。

旗舰9系，巅峰享境。享界S9T共推出4个版本：享界S9T增程版Max售价30.98万元，享界S9T增程版Ultra售价34.98万元，享界S9T纯电版Max售价32.98万元，享界S9T纯电版Ultra售价36.98万元。首销期下定，可享受至高价值60000元权益，包括价值10000元的副驾零重力座椅、价值10000元仙踪绿、寰宇红外饰限时免费、至高价值10000元的选配优惠、价值20000元ADS高阶功能包补贴权益、价值6000元舒享用车大礼包、价值4000元辅助驾驶无忧服务权益。首销权益有效期至2025年11月3日 23:59:59，预订权益可叠加。鸿蒙智行其他车型车主增购/换购享界S9T享尾款减免20000元。目前，享界S9T试驾车已陆续进入全国门店，用户可在全国800+线下阵地、鸿蒙智行官网、鸿蒙智行App、华为商城App、我的华为App等官方渠道预约体验试驾，新车将于9月21日开启交付。