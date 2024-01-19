IT影响中国2023：蔚来ES8获年度最佳高端旗舰奖

近日，由IT影响中国委员会主办，天极网、比特网联合承办的2023年度“IT影响中国”评选落下帷幕，经评选指导委员会的指导，以及大众投票、专家决议等综合考量，蔚来ES8凭借情感驱动的智能化表现、可充可换可升级的补能体验以及顶级驾控硬件，荣获IT影响中国2023「年度最佳高端旗舰奖」。

作为目前在售的蔚来旗舰级车型，蔚来ES8可谓集NT2.0平台之大成。蔚来ES8采用更纯粹的蔚来设计基因，标志性的X-Bar，Shark Nose，Double Dash，搭配22英寸锻造高光轮圈，造型纯粹，气宇不凡。车头采用集成激光雷达的智能多光束大灯，配备多颗微米级别高亮度LED光源，依靠激光雷达可以快速识别前方车辆、行人或是异物，更好控制光线投射分布。

车身侧面采用隐藏式侧转向灯，超细灯带出光均匀，视觉效果十分精致。纯平侧窗设计使得车身侧窗更加平整，视觉效果更加纯净。ES8对车尾后雨刮也进行隐藏，将其集中在后扰流板中，后风挡整体视觉效果更加整洁，尾部造型从容不迫。

蔚来ES8内饰秉承「环抱式第二起居室」的理念，分为上下两个部分，上半部分主要承载科技，例如方向盘、NOMI、仪表盘、中控大屏等;下半部分负责营造氛围感，结合大量软质材料、内敛却不失精巧的256色氛围灯等，凸显出ES8低调奢华的品质感。

后排创新设计的「行政中岛」如同客厅茶几，为乘客带来宛如身处室内般的乘坐体验。行政中岛上层针对NIO Phone进行专门适配，同时可选电动开启智能车载冰箱，0到50度温度可调，并可通过手机进行远程控制。

蔚来ES8搭载蔚来最新的Banyan智能系统，标配PanoCinema全景数字座舱――由全球首个车载人工智能助手NOMI，为ES8与用户打造出一条情感纽带。同时搭载Dolby Atmos杜比全景声技术的7.1.4沉浸声音响系统、12.8英寸AMOLED中控屏以及高性能AR和VR设备组成的数字座舱，科技成色很足。

蔚来ES8搭载Aquila蔚来超感系统，拥有包括激光雷达在内的33个高性能传感器;标配蔚来超算平台，四颗NVIDIA DriveOrin X芯片总算力高达1016 TOPS。全系标配业界领先的22项安全与驾驶辅助功能，蔚来自动驾驶NAD将覆盖高速、城区、泊车和换电等场景。

核心配置上，蔚来ES8采用行一代高效电驱平台，前后双电机最大功率480kW，最大扭矩850N・m，百公里加速仅为4.1s。ES8提供标准续航电池包(75kWh)、长续航电池包(100kWh)、超长续航电池包(150kWh)三种续航版本，对应CLTC续航里程分别为465km、605km和900km。

此外，蔚来ES8全系标配智能双腔空气悬架，拥有向下50mm、向上40mm，共计90mm的高度调节范围。结合第三代CDC动态悬架阻尼控制，在不同的驾驶模式下，操控性和乘坐舒适性都得到了全面提升，无愧于最佳高端旗舰之称。