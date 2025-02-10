±ÈÑÇµÏ·¢²¼È«ÃñÖÇ¼ÝÕ½ÂÔ ¼ÓËÙ¸ß½×ÖÇ¼ÝÆÕ¼°
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
2ÔÂ10ÈÕ£¬±ÈÑÇµÏ¾Ù°ìÖÇÄÜ»¯Õ½ÂÔ·¢²¼»á£¬ÖØ°õ·¢²¼È«ÃñÖÇ¼ÝÕ½ÂÔ¡£ÔÚÕû³µÖÇÄÜÕ½ÂÔÏÂ£¬±ÈÑÇµÏ¹¹½¨ÆðÌìÉñÖ®ÑÛ¼¼Êõ¾ØÕó£¬ÆäÈ«Ïµ³µÐÍ½«´îÔØ¸ß½×ÖÇ¼Ý¼¼Êõ£¬ÆäÖÐÌìÉñÖ®ÑÛ CÊ×ÅúÉÏÊÐ21¿î³µÐÍ£¬¸²¸Ç7Íò¼¶µ½20Íò¼¶£¬°üÀ¨ÔÚÊÛ¼Û¸ñ×îÇ×ÃñµÄº£Å¸£¬ÕæÕýÊµÏÖ¸ß½×ÖÇ¼ÝÈ«¸²¸Ç£¬ÒýÁìÆû³µÐÐÒµÖÇÄÜ»¯±ä¸ï¡£
Íõ³¯Íø³µÐÍ¼Û¸ñ
º£ÑóÍø³µÐÍ¼Û¸ñ
ºÃ¼¼Êõ¾ÍÓ¦¸ÃÈËÈË¿ÉÏí
Êý¾ÝÏÔÊ¾£¬ÎÒ¹úÃ¿ÄêÒòÆ£ÀÍ¼ÝÊ»Òý·¢µÄ½»Í¨ÊÂ¹ÊÕ¼±È´ï21%£¬ËÀÍöÂÊ¸ß´ï83%¡£ÖÇ¼Ý¼¼Êõ¿ÉÊµÊ±¼à²âÂ·¿ö£¬¾«×¼¹æ±ÜÇ±ÔÚÎ£ÏÕ£¬´ó·ù½µµÍ¼ÝÊ»Æ£ÀÍËù´øÀ´µÄ·çÏÕ£¬ÌáÉý¼ÝÊ»°²È«¡£È»¶ø£¬×Ý¹Ûµ±ÏÂÆû³µÊÐ³¡£¬ÖÇ¼Ý³µÐÍ¶¯éüÒª20ÍòÔªÒÔÉÏ£¬½Ï¸ßµÄ¼Û¸ñÈÃ¾ø´ó²¿·ÖÈËÄÑÒÔÏíÊÜÖÇ¼Ý¡£
±ÈÑÇµÏµÄÖÇ¼Ý È«ÃñµÄÖÇ¼Ý
ÕýÈç±ÈÑÇµÏ¼¯ÍÅ¶ÊÂ³¤¼æ×Ü²ÃÍõ´«¸£ÔÚ·¢²¼»áÏÖ³¡ËùËµ£º¡°ºÃ¼¼Êõ£¬¾ÍÓ¦¸ÃÈËÈË¿ÉÏí!¡± ´Ë´Î£¬±ÈÑÇµÏÂÊÏÈ½«¸ß½×ÖÇ¼ÝÒýÈëÈ«Ïµ³µÐÍ£¬ÒâÔÚ´Ó¸ù±¾ÉÏ½â¾ö°²È«ÎÊÌâ£¬ÍÆ¶¯ÖÐ¹úÆû³µÐÐÒµ¸ß½×ÖÇ¼Ý¼¼ÊõµÄÆÕ¼°Ó¦ÓÃ¡£
±ÈÑÇµÏÌìÉñÖ®ÑÛ C¡ª¡ª×îÊÊºÏ´óÖÚµÄ¸ß½×ÖÇ¼Ý
±ÈÑÇµÏÌìÉñÖ®ÑÛ¹²°üº¬ÈýÌ×¼¼Êõ·½°¸£ºÌìÉñÖ®ÑÛ A - ¸ß½×ÖÇ¼ÝÈý¼¤¹â°æ(DiPilot 600)¡¢ÌìÉñÖ®ÑÛ B - ¸ß½×ÖÇ¼Ý¼¤¹â°æ(DiPilot 300)¡¢ÌìÉñÖ®ÑÛ C - ¸ß½×ÖÇ¼ÝÈýÄ¿°æ(DiPilot 100)¡£ÌìÉñÖ®ÑÛ AÖ÷ÒªÓ¦ÓÃÔÚÑöÍû£¬ÌìÉñÖ®ÑÛ BÖ÷ÒªÓ¦ÓÃÔÚÌÚÊÆ¼°±ÈÑÇµÏÆ·ÅÆ£¬ÌìÉñÖ®ÑÛ CÔò´îÔØÔÚ±ÈÑÇµÏÆ·ÅÆ¡£
ÌìÉñÖ®ÑÛÕûÌ×¼¼Êõ½â¾ö·½°¸
ÆäÖÐ£¬Åä±¸Ç°ÊÓÈýÄ¿5R12V¸ÐÖªÓ²¼þ¼°¶Ëµ½¶Ë¿ØÖÆËã·¨µÄÌìÉñÖ®ÑÛ C£¬ÊµÏÖ¼Ü¹¹¡¢´«¸ÐÆ÷¡¢Ëã·¨¡¢Êý¾ÝËÄ´óÁìÏÈ£¬¸²¸ÇÓÃ»§×îÔÚÒâ¡¢×îÐèÒªµÄ³¡¾°¡£Õë¶Ô¸ßËÙºÍ³ÇÊÐ¿ìËÙµÀÂ·£¬¸ß¿ìÁìº½HNOA¿É°´ÕÕµ¼º½¹æ»®µÄÂ·¾¶£¬Íê³ÉÉÏ/ÏÂÔÑµÀ¡¢³µµÀ±£³Ö¡¢Ñ²º½¼ÝÊ»¡¢×ÔÖ÷»»µÀ¡¢±Ü¿ª/ÈÆÐÐ²¿·ÖÕÏ°ÎïµÈ¼ÝÊ»ÈÎÎñ¡£
´ËÍâ£¬´ú¿Í²´³µAVP£¬¿É½áºÏÊµ¼Ê²´³µÏ°¹ßºÍ³¡¾°ÊµÏÖÏÂ³µ¼´×ß¡¢Ëø³µ²´Èë¡¢ËæÊ±È¡Îï¡¢¼´Ê±ÏíÓÃµÈ¹¦ÄÜ£¬½«ÓÃ»§´ÓÍ£³µ¡¢Ëø³µµÈ·±ËöÁ÷³ÌÖÐ³¹µ×¡°½âÍÑ¡±¡£¼ÇÒäÁìº½MNOAÊÊÓÃÓÚÉÏÏÂ°àÍ¨ÇÚµÈ¸ßÆµ³öÐÐÂ·Ïß³¡¾°£¬Íê³ÉºìÂÌµÆÆôÍ£¡¢¸´ÔÓÂ·¿ÚÍ¨ÐÐ¡¢×Ô¶¯³¬³µ¡¢È«³¡¾°ÈÆÐÐÀñÈÃ¡¢²©ÞÄ±äµÀµÈ¹¦ÄÜ¡£±ÈÑÇµÏ´ÓÓÃ»§×î¹Ø×¢µÄÓÃ³µ³¡¾°³ö·¢£¬ÈÃÃ¿Ò»¸öÈË¶¼ÄÜÏíÊÜµ½¿Æ¼¼´øÀ´µÄ°²È«¡¢ÊæÊÊ¡¢±ã½Ý¡£
¸ß½×ÖÇ¼ÝÎª³öÐÐ°²È«±£¼Ý»¤º½
°²È«ÊÇµç¶¯³µ×î´óµÄºÀ»ª£¬ÖÇ¼ÝÊÇ°²È«³öÐÐ×îÇ¿µÄÊØ»¤¡£±ÈÑÇµÏÌìÉñÖ®ÑÛ¹¹½¨ÆðÒ»ÕûÌ×¸²¸ÇÈ«Î¬¶ÈµÄ°²È«ÌåÏµ£¬ÌìÉñÖ®ÑÛ C¸ß¿ìÁìº½¹¦ÄÜ¿ÉÊµÏÖÖÇ¼Ý1000¹«ÀïÒÔÉÏ0½Ó¹Ü¡¢AEB¹¦ÄÜÔÚ100km/hÏÂÎÈ¶¨É²Í££¬Î´À´»¹»áÖð²½ÊÍ·Å120¹«ÀïºÍ140¹«ÀïÊ±ËÙµÄAEBÄÜÁ¦£¬´ú¿Í²´³µ³É¹¦ÂÊ¸ß´ï99%£¬±£Ö¤ÔÚÍ»·¢Çé¿öÏÂË²¼ä×ö³öÅÐ¶ÏÒÔ±ÜÃâÊÂ¹Ê·¢Éú¡£
ÖÇ¼ÝÊÇ°²È«³öÐÐ×îÇ¿µÄÊØ»¤
¿ª´´È«ÃñÖÇ¼ÝÊ±´ú
ÔçÔÚ2018Äê£¬±ÈÑÇµÏÂÊÏÈÌá³ö¡°µç¶¯»¯ÊÇÉÏ°ë³¡£¬ÖÇÄÜ»¯ÊÇÏÂ°ë³¡¡±¡£Æ¾½èµ¶Æ¬µç³Ø¡¢DMµÈ¼¼Êõ´´ÐÂ£¬±ÈÑÇµÏÔÚµç¶¯»¯ÉÏ°ë³¡ÊµÏÖ´ó·ùÁìÏÈ¡£ÔÚÖÇÄÜ»¯ÏÂ°ë³¡£¬±ÈÑÇµÏ¸ÒÓÚÂÊÏÈ·¢²¼È«ÃñÖÇ¼ÝÕ½ÂÔ£¬¹Ø¼üÔÚÓÚÆäÈý´óµ×Æø£º
Ê×ÏÈ£¬±ÈÑÇµÏÓµÓÐ¾Þ´óµÄÊý¾ÝÓÅÊÆ£¬Ä¿Ç°ÀÛ¼ÆÏúÊÛ³¬¹ý440ÍòÌ¨´îÔØL2¼°ÒÔÉÏ¼ÝÊ»¸¨ÖúµÄ³µÁ¾£¬¹¹½¨ÆðÖÐ¹ú×î´óµÄ³µÔÆÊý¾Ý¿â;Í¬Ê±£¬±ÈÑÇµÏ»¹ÓµÓÐÈ«Çò×î´óµÄÑÐ·¢¹¤³ÌÊ¦ÍÅ¶Ó£¬ÑÐ·¢ÈËÔ±³¬11ÍòÃû£¬ÆäÖÐÖÇ¼Ý¹¤³ÌÊ¦¹²5000¶àÃû£¬¿ÉÊµÏÖÈíÓ²¼þÈ«Õ»×ÔÑÐ;ÒÀÍÐÈ«Çò¹æÄ£×î´óµÄÐÂÄÜÔ´Æû³µÉú²úÖÆÔìÌåÏµ£¬±ÈÑÇµÏ¿É´ø¶¯Õû¸öÉÏÏÂÓÎ²úÒµÁ´ÐÍ¬·¢Õ¹£¬¼ÓËÙÖÇ¼ÝÆÕ¼°¡£
±ÈÑÇµÏÈ«Ïµ³µÐÍ´îÔØÌìÉñÖ®ÑÛ¸ß½×ÖÇ¼Ý
Èç½ñ£¬ÖÇÄÜ»¯ÀË³±ÕýÏ¯¾íÈ«Çò£¬±ÈÑÇµÏÈ«ÃñÖÇ¼Ý¼ÓËÙÍÆ¶¯Æû³µÖÇÄÜ»¯¼¼ÊõÆÕ¼°£¬ÖÇ¼Ý½«³ÉÎªÖÐ¹úÆû³µµÄÒ»ÕÅÐÂÃûÆ¬¡£Î´À´£¬±ÈÑÇµÏ½«¼ÌÐø±ü³ÖºÏ×÷¿ª·ÅÌ¬¶È£¬ÓëÐÐÒµ»ï°éÐ¯ÊÖ£¬¹²Í¬¹®¹ÌÖÐ¹úÖÇ¼ÝÐÎ³ÉµÄÈ«Çò¼¼ÊõÓÅÊÆ£¬ÒýÁìÆû³µ¹¤ÒµÖÇÄÜ»¯¸ïÃü¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â