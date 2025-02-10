首搭华为乾智驾ADS 3.0 深蓝S09智能升级从容出行

深蓝S09不愧是旗舰车型，在2月9日深蓝汽车全场景智驾解决方案发布会上，正式官宣搭载华为乾智驾ADS 3.0和专属定制HarmonySpace鸿蒙座舱，是深蓝旗下首次搭载这两大智能科技的车型，整车的智能化属性被直接拉满。

卓越智驾，从容出行

从官方公布的信息来看，深蓝S09搭载的华为乾智驾ADS 3.0，能实现全家通勤全场景智驾贯通，比如支持从小区地库直达公司车位，真正实现了车位到车位全程智驾。未来也将第一批升级最新一代华为乾智驾ADS系统。

深蓝S09也是全家人的专属司机，具备行业内唯一商用的泊车代驾VPD，用户下车后，车辆能够自主巡航寻找车位，减少寻找车位的麻烦和时间成本，上车时也可以一键召唤车辆至身边，大大提升用户的驾驶出行体验。

还具备行业唯一的离车泊入功能，用户可以在离开车辆的情况下完成停车操作，对新手更友好，大车也好停;支持障碍物挪开即停，只要人为挪开，就可以继续完成自动泊车，无惧障碍物，窄位也能停。

定制座舱，智慧出行

作为深蓝和华为强强联合的产物，专属定制HarmonySpace鸿蒙座舱同样大有文章，搭载21.4英寸后排娱乐吸顶屏，拥有3K超高清分别率、定制16：9的画面比例，加上行业首发的儿童专属精灵，拥有百变IP形象、AI语伴英文陪练、AI画师绘画创作功能，可以说从视、听、说、控全维度专属定制，妥妥的带娃出门神器。

智能天花板，幸福全家人

前有一体式智能灵动中岛，现在又有两大智能科技的加持，和理想L9、问界M9比起来，深蓝S09完美的考虑到全家每个角色的出行用车需求，可以说是更理想的全家舒享智能移动空间。华为乾智驾ADS 3.0可以让爸爸开车和停车过程更加省心省事，专属定制HarmonySpace鸿蒙座舱让其他家庭成员享受到舒适愉悦，而一体式智能移动中岛，将“舒适灵便空间”的特点发挥到了极致!

比如全家商超购物时，主驾的爸爸遇到“夹缝车位”导致副驾下车难，老司机爬副驾的场面巨尴尬，只需要一键将中岛移到后排贯通主副驾，车内人员可以从任意侧下车，不用被“挤”出车门了!

全家出游时，又秒变“出行搭子”，移动中岛内置冷热两用智能冰箱，这款翻盖式冰箱零下6-50℃温度随心调，鲜食、冷饮、热饮、药品都能妥善保存;10L超大容积装得下8瓶500ml矿泉水，比同级产品可以多装2瓶矿泉水;顶部为人性化的开合设计，搭配700mm的超长滑轨，全车人伸手就可以轻松取物。

可以看出，深蓝S09已用全场景贯通思维，将家庭出行的痛点转化为幸福增量，为用户带来更加便捷、安全、舒适、智能的出行体验，所以这是新能源汽车的智能天花板，也是更理想的全家舒享智能移动空间。