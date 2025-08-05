ÐÂÊÆÁ¦ÖÜ°ñ£ºÎµÀ´ÑïÃ¼ÍÂÆø£¬ÀÖµÀL90ÈýÌì½»¸¶Á¿Ö±±ÆÎÊ½çM9£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
8ÔÂ5ÈÕµÚ31ÖÜÐÂÊÆÁ¦ÏúÁ¿°ñ³öÂ¯£¬±¾ÖÜÎµÀ´²»¸ºÖÚÍû£¬Ãû´ÎÔ¾Éý¡£
¾ÝÊý¾ÝÍ³¼Æ£¬ÎµÀ´¹«Ë¾(°üº¬ÎµÀ´¡¢ÀÖµÀ¡¢Ó©»ð³æ)±¾ÖÜÏúÁ¿´ï7927Á¾£¬³¬Ô½Ð¡Ã×ºÍÀíÏë£¬Ö±½Ó´ÓÉÏÖÜµÚ9ÃûÒ»Ô¾ÉýÖÁµÚ4Ãû£¬ÊµÏÖÏúÁ¿··¬¡£
¾ßÌå·ÖÆ·ÅÆÀ´¿´£¬ÎµÀ´Ö÷Æ·ÅÆÔ¼3450Ì¨£¬ÀÖµÀÔ¼3700Ì¨£¬Ó©»ð³æÔ¼780Ì¨£¬×öµ½ÁË¶àÏß¿ª»¨¡£¿ÉÒÔËµ£¬±¾ÖÜÎµÀ´ÏµÏúÁ¿Æð·ÉÔçÔÚ´ó¼ÒÔ¤ÁÏÖ®ÖÐ£¬ºËÐÄÔÒò±ãÊÇÀÖµÀL90µÄ±¬»ð´óÂô¡£
ÀÖµÀL90ÔÚ½ö½ö¿ªÆô½»¸¶3ÌìÊ±¼äµÄÇé¿öÏÂ£¬ÏúÁ¿ÒÑ¾´ïµ½Ô¼1976Á¾£¬ÅÅÔÚ´óÐÍSUVÖÜÏúÁ¿ÅÅÐÐ°ñTOP3£¬Ö±±ÆÎÊ½çM8ºÍM9£¬Ò²ÊÇÀíÏëL8+L9ÏúÁ¿µþ¼ÓµÄ½üÁ½±¶²î¾à¡£¶øÕâÎÞÒÉÖ»ÊÇ¿ªÊ¼£¬½ÓÏÂÀ´ÀÖµÀL90ºÜ¿ÉÄÜÊµÏÖÍÀ°ñ¡£
ÒÀ8ÔÂÈç´ËºÃµÄ¿ªÍ·£¬ÎµÀ´ÓÐÍûÔÚ±¾ÔÂË¢ÐÂÀúÊ·ÏúÁ¿áÛ·å£¬ÖØ»ØÔÂÏú3ÍòÌ¨ÕóÓª¡£ÈôÄÜ³ÖÐøÎ¬³ÖºÃÕâÒ»Ì¬ÊÆ£¬ÄÇÃ´½ñÄêËÄ¼¾¶ÈÓ¯Àû½«´ó¸ÅÂÊ»á±»ÊµÏÖ£¬ÀÖµÀL90³É¾ÍÏÖÏó¼¶±¬¿îµÄÍ¬Ê±£¬Ò²´ø¶¯ÁËL60¡¢ÎµÀ´5566µÈÆäËû³µÐÍµÄÏúÁ¿¹Ø×¢¶È£¬×öµ½Íì¿ñÀ½Ö®¼´µ¹£¬·ö´óÏÃÖ®½«Çã¡£
±¾ÖÜÍ¬Ñù±íÏÖ³öÉ«µÄ»¹ÓÐÐ¡Åô£¬³ÖÐøÎÈ×øÐÂÊÆÁ¦TOP3£¬±¾ÖÜÏúÁ¿±ÈÉÏÖÜÂÔÓÐÔö¼Ó£¬´ïµ½9071Á¾£¬±£³ÖÎÈ¶¨Ôö³¤Ì¬ÊÆ¡£Ä¿Ç°Ð¡ÅôÆìÏÂ²úÆ·ÕóÓªÓú·¢·á¸»£¬°üÀ¨MONA M03¡¢Ð¡ÅôG7¡¢G6¡¢G9¡¢ºÍX9µÈ¶à³µÐÍ£¬¶¼ÔÚ¸÷×ÔÁìÓòÄÚÊ®·ÖÄÜ´ò£¬¶Àµ±Ò»Ãæ¡£
¶ø±¸ÊÜ¹Ø×¢µÄÈ«ÐÂÐ¡ÅôP7¼´½«ÔÚ8ÔÂ·ÝÓÀ´È«ÇòÊ×Ðã¡£¸Ã³µ¶¨Î»¸ßÐÔÄÜ¼Ý¿Ø¿Æ¼¼Æì½¢£¬²ÉÓÃµß¸²Ê½Íâ¹ÛÉè¼Æ£¬Í»³ö¼¡Èâ¸ÐºÍÎ´À´¸Ð£¬Ö÷´òÐÇÄº×Ï¡¢ÐÇå«ÂÌ¡¢ÂÉ¶¯»ÆµÈÄêÇáÊ±ÉÐÅäÉ«¡£
ÄÚÊÎ²¿·Ö£¬×îÐÂ¹ÙÐû²ÉÓÃÈ«ÇòÊ×´´¡¸ÈýÖáÁé¶¯ÆÁ¡¹£¬Ö§³ÖÄâÈË»¯½»»¥£¬ÀýÈçµãÍ·¡¢ËæÓïÒô»½ÐÑ·½ÏòÐý×ªµÈ);´îÔØ87Ó¢´ç×·¹âÈ«¾°Ì§Í·ÏÔÊ¾£¬¼¯³ÉÐÐÒµÁìÏÈµÄAR³µµÀ¼¶µ¼º½¡¢AR¸¨Öú¼ÝÊ»¡¢ARÇá»¥¶¯ÓÎÏ·µÈ;ÐÐÒµÊ×´´Touch PadÃÅ°å´¥¿Ø°æ£¬Ö§³ÖÒ»¼ü¿ØÖÆ×ùÒÎÍ¨·ç°´Ä¦¡¢Î²ÃÅ¿ªÆô¡¢³äµç¿ÚµÈ18Ïî¹¦ÄÜ;
ÁíÍâ£¬È«ÐÂÐ¡ÅôP7ÄÚÊÎÉè¼Æ¿´ÆëÐ¡Ã×SU7£¬²ÉÓÃÈý·ùÔË¶¯·½ÏòÅÌ£¬´îÅäË«ÎÀÐÇ°´Å¥£¬Ö§³ÖÒ»¼ü¿ªÆôÖÇ¼Ý¡¢Éý½µÐü¼Ü¡¢ÇÐ»»³µÊÖ¼ÝÊ»Ä£Ê½µÈ;È«³µ²ÉÓÃÒ»ÌåÊ½ÔË¶¯×óÓÒ£¬Ö÷¼Ý×Ô´øÖ÷¶¯²àÒíÖ§³Å¡£
È«ÐÂÐ¡ÅôP7»ò·ÖÎªºóÇý°æ¡¢ºóÇý³¤Ðøº½°æ¡¢ÒÔ¼°ËÄÇý°æ£¬Ë«µç»ú×î´ó¹¦ÂÊ437kW£¬Áã°Ù¼ÓËÙ3.4Ãë£¬´îÔØË«Ç»¿ÕÆøÐü¼Ü¡¢È«Óò800VÌ¼»¯¹è¸ßÑ¹Æ½Ì¨¡¢×ÔÑÐAIÍ¼ÁéÐ¾Æ¬ÖÇ¼Ý¡¢5C³¬³äµç³Ø°üµÈ£¬Ô¤¼ÆÊÛ¼Û20-30ÍòÔª¡£
ÖÁÓÚÖÜ°ñTOP1ºÍTOP2µÄºèÃÉÖÇÐÐºÍÁãÅÜ£¬Ïë±Ø¾Í²»ÓÃÎÒ¶àËµÁË¡£ÕâÁ©¼ÒµØÎ»·Ç³£ÎÈµ±£¬Ïë±Ø¶ÌÊ±¼äÄÚºÜÄÑÓÐÈËÊµÏÖ·´³¬£¬²»¹ýÎµÀ´µ¹ÊÇÓÐÏ·¡£
ÒªËµ±¾ÖÜ×î²ÒµÄÎÞÒÉÊÇÀíÏë£¬ÏúÁ¿½ö5476Á¾£¬Ö±½Óµô³öµÚÒ»ÌÝ¶Ó£¬ÊôÓÚÄÑµÃº±¼ûµÄ»Ãæ¡£ÀíÏëµ±Ç°´¦¾³Ê®·ÖÑÏ¾þ£¬¹ýÈ¥×÷ÎªÖ÷Á¦ÏúÁ¿µÄLÏµÁÐ³µÐÍÔÚÒ»ÖÚ¶ÔÊÖµÄ³å»÷ÏÂ£¬Öð½¥ÂõÈë²úÆ·ÉúÃüÄ©ÆÚ£¬¶øÓÐÍû³Ðµ£ÐÂÏúÁ¿Ê¹ÃüµÄ´¿µçÏµÁÐ£¬Ä¿Ç°½ö½ö·¢²¼ÁËi8Ò»¿î³µÐÍ£¬ÕæÕý×ßÁ¿µÄi6ÐèÒªµÈµ½9ÔÂ·Ý²ÅÄÜµ½À´¡£
¸ü¹Ø¼üµÄÊÇ£¬ÓÉÓÚÀíÏëi8ÕýÊ½¶¨¼Û¹ý¸ß£¬°æÐÍÅäÖÃ²ßÂÔ³öÏÖÑÏÖØÊ§Îó£¬ËäÈ»±ÈÀÖµÀL90Ôç·¢²¼Á½Ìì£¬µ«ÈÈ¶ÈºÍÏúÁ¿Ô¶Ã»ÓÐºóÕß¸ß¡£8ÔÂ5ÈÕ£¬ÀíÏëÆû³µÐû²¼i8ÓÀ´ÖØ´óµ÷Õû£¬È«ÏµÖ»±£ÁôMaxÒ»¸ö°æ±¾£¬ÊÛ¼Û´Ó34.98ÍòÔª½µÖÁ33.98ÍòÔª£¬±ùÏä¡¢ÖÇ¼Ý¡¢ÄþµÂµç³Ø¡¢²¬½ðÒôÏìµÈÈ«²¿±êÅä£¬Ïàµ±ÓÚ¶¥ÅäÁ¢¼õ2ÍòÔª¡£
Õâ´ÎÀíÏëi8µÄ¼°Ê±¾À´í£¬¾¿¾¹ÄÜ·ñÓÀ´ÏúÁ¿×ª»ú£¬Êµ¼Ê±íÏÖÈÔÒªµÈ´ý8ÔÂ20ÈÕ¿ªÆôÊ×Åú½»¸¶ºó²ÅÄÜÖ¤Êµ¡£ÔÚÕâÆÚ¼ä£¬ÀíÏë×¢¶¨Òª¶È¹ýÒ»¸ö·Ç³£¼å°¾µÄµÍ¹ÈÆÚ¡£
×îºó£¬¹ØÓÚÐÂÊÆÁ¦ÖÜ°ñÉÏµÄÆäËû¶ÔÊÖÃÇ£¬±íÏÖÒ²Ïà¶Ô±È½ÏÎÈ¶¨¡£ÉîÀ¶±¾ÖÜÒÔ3947Á¾ÅÅÔÚµÚ7Î»£¬á°Í¼ÒÔ3278Á¾³¬Ô½¼«ë´ÅÅÔÚµÚ8Î»£¬ÃÎÏë¼ÒºÍÐÂFRRE+µÄÊµÁ¦ºÍÏúÁ¿ÖµµÃ¿Ï¶¨;¼«ë´³¹µ×ÌÉÆ½£¬±¾ÖÜÒÔ2908Á¾±£³ÖÆ½ÎÈÇ÷ÊÆ;ÌÚÊÆÒì¾üÍ»Æð£¬ÒÔ2348Á¾Í»È»´³ÈëÖÜ°ñµ¥¡£
×ÜÖ®£¬Ä¿Ç°ÐÂÊÆÁ¦ÖÜ°ñ´ó¼ÒµÄÏúÁ¿²î¾à²¢²»´ó£¬¿ÉÄÜÍÆ³öÏñÀÖµÀL90ÕâÑùÒ»¸ö±¬¿î³µÐÍ£¬¾Í×ãÒÔÈÃÕû¸öÆ·ÅÆÊµÏÖÃû´ÎÔ¾Éý¡£µ«ÕæÕýÄÑµÄµØ·½ÔÚÓÚÄÜ¹»³Ö¾Ã±£³Ö×¡×Ô¼ºµÄÁìÏÈµØÎ»£¬Ä¿Ç°À´¿´Ö»ÓÐºèÃÉÖÇÐÐºÍÁãÅÜÏà¶Ô±È½ÏÎÈ¶¨¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â