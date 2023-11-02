「最美比亚迪」宋L预售价公布，配置给力，争议却不小

救火队员带着最美比亚迪车型宋L回归王朝系列，一改过去用户心中「土」的印象，用极具未来感的设计，向外界传递出比亚迪也能造属于年轻人高颜值车型的信息。不过，22-28万元的预售价，依然引起不小争议。

比亚迪高端纯电车的销量一直不太好，比如当初自带巨大热度的腾势N7，不断与极氪001产生摩擦，但在上市后迅速偃旗息鼓。而宋L同为猎装轿跑，会不会步腾势N7的后尘，也是外界关注的重点。

一改过往设计，颜值全面提升

宋L敢号称「比亚迪最美SUV」，是有自己底气的。新车使用比亚迪王朝网新一代「先锋龙颜美学」设计语言，整体造型与比亚迪汉略有相似。前脸部分延续了家族化的封闭式格栅设计，引擎盖两侧用多条隆起筋线，更具肌肉感。

大灯组使用熏黑设计，用贯穿式镀铬条相连，整体拉伸了前脸横向视觉宽度。下方则是三段式设计风格，带来极强视觉冲击力。

尾部车顶配备有小尺寸扰流板，加上自适应电动尾翼，极大增强运动感。尾部灯组采用贯穿式设计，内部集成点阵式LED光源，点亮后相当具有辨识度。

为了让宋L的动感更突出，还采用了少见于比亚迪的悬浮车顶，以及无框车门，实际上，宋L是比亚迪有史以来首款采用无框车门的量产车型。

作为一款猎装轿跑，宋L的三围达到了4840/1950/1560mm，轴距为2930mm，车长比Model Y多出100mm，而轴距也比自己的老大哥比亚迪唐EV长出110mm。

这与宋L所用的e平台3.0不无关系，该平台是比亚迪旗下全新研发的纯电平台，短前后悬+长轴距，正是这个平台的特性之一。

宋L内饰同样进行了大改，但依然可以看到家族式设计的影子。更简洁的中控，三辐式多功能方向盘、10.25英寸全液晶仪表、15.6英寸悬浮式中控屏和电子档把。相比过去更加现代化，「动势交错美学」设计下，带来更轻盈的感觉。

同时宋L配备了一体式运动座椅，支持座椅通风、加热、按摩、腿托等多项功能，还拥有一整套12扬声器的丹拿音响，舒适性配置也拉满。

宋L是Level的L

通常，汽车尾标中的「L」代表加长版，用以区分标轴版和长轴版。但步入新能源时代，比亚迪要用自己的定义去诠释「L」，可以是以光为灵感的Light，也可以是代表豪华感的Luxury，更可以是代表数字科技的Link，但笔者认为它是Level中的「L」。

Level是水平的意思，也代表了比亚迪的看家技术。

宋L采用CTB电池车身一体化技术，让电池包壳体上盖与车身进一步合二为一，从而进化成整车的「三明治结构」。这项技术加持下，电池包既是能量体也是结构件，电池将不再需要特殊照顾，而是可以用来加强车身结构。

因此，宋L的车身扭转刚度达到了每度40000N・m，车身扭转形变更小，足以比肩百万级豪华SUV的水准。

宋L全系标配前双叉臂和后五连杆的悬架，配合比亚迪汉同款的云辇-C智能阻尼车身控制系统，通过控制减振器电磁阀调节阻尼，可以实现悬架阻尼的无级自适应调节。简单而言，当用户驾驶宋L进改过颠簸路面时，云辇-C可以让底盘变得柔软，而在加速、制动时，又能变硬，提升操控稳定性。

在此基础上，宋L还使用了鸳鸯胎，进一步强化其运动属性。前胎宽245mm，后胎宽265，之所以如此搭配，主要是为了提升车辆高速稳定性和转向响应速度。

可以说，比亚迪将这个价位能给宋L的看家技术，都给到了。

争议来源于核心配置

在10月31日的发布会上，宋L推出五个版本：

・550KM 超越型，预售价22万元

・550KM 卓越型，预售价24万元

・662KM 超越型，预售价24万元

・662KM 卓越型，预售价26万元

・602KM 四驱卓越型，预售价28万元

预售价一经公布，网上引起不小争议，不乏「比亚迪这个定价飘了」、「小鹏G6和智己LS6赚麻了」的言论。归根结底，还是宋L的核心竞争力出现了问题。

动力方面，宋L分为两驱和四驱版本，两个后驱车型最大功率为150kW和230kW，零百成绩分别为8.6s和6.9s。四驱版最大功率为380kW，最大扭矩670N・m，零百成绩4.3s。

其中后驱车型的150kW功率，不如小鹏G6就算了，甚至还不如采用超级增程方案的领克08前置P3电机的160kW，尤其是8.6s的零百加速，在小鹏G6的6.6s面前完全不够看，更何况这还是一款主打运动性能的猎装轿跑。甚至价格要比这两款分别高出1万元和2万元，也难免会引起争议。

虽然网上也有将其与极氪001放在一起对比，但考虑到腾势N7才是001的主要对手，作为N7青春版的宋L主要对手还是小鹏G6和LS6。但四驱版面对这两款车型，宋L同样没有占到多少便宜。

宋L的四驱版最大功率达到了380kW，但小鹏G6和智己LS6的顶配版也分别达到了358kW和579kW，零百加速3.9s和3.48s，宋L的4.3s完全没有任何优势。动力可以说完败这两款车型，这也是网上最主要的争议点。

除此之外，这个价位的车型，已经开始配备800V SiC高压平台，但宋L依然是老平台，无论续航还是充电速度都无法与两大卷王相提并论。加上智能化一直都是比亚迪的弱项，也就难怪网上会涌现如此多不满的声音。

总结

宋L从产品力上来看确实不弱，但是碍于比亚迪整个价值体系固化，上有腾势N7，下有海豹系列，使得宋L瞻前顾后，无法放开定价，避免造成同门竞争的情况。因此，这个预售价对于用户而言，接受度确实不高。但毕竟只是预售价，后面还有更大调整空间，就看比亚迪愿不愿意改了。