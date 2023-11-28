既要「三英战吕布」，更要「登峰造极境」，小米汽车何以破局

小米汽车现身之后，网络上不乏「年轻人第一台新能源车」的言论，但要突破重重围堵，小米汽车SU7要面对的对手并不在少数。

11月15日，小米首款新能源车型在工信部亮相。从申报信息来看，小米的第一款轿车，取名为Spped Ultra 7，也就是小米SU7，与小米手机系列中的顶级旗舰Ultra不谋而合。小米SU7将会有两款SKU，只有高和低两个配置，分别是SU7和SU7 Max。两者之间最大的区别就是有无智能驾驶。

尚「三英战吕布」的壮举，更要各自为战实现突围。这一代的7系，实在太卷了，不仅都采用最新技术，还都将智能化作为破局关键，争相称为年轻人的第一台新能源汽车。

时势造英雄

在广州车展的发布会上，极氪CEO安聪慧直言，「20万以上的纯电轿车，时至今日卖得最好的，还是一款发布了近八年的老车」。而这款老车，正是今年刚刚中期改款的特斯拉Model 3。

2016年的Model 3，时至今日都只有一款焕新版的中期改款，并没有进行换代升级。放在整个汽车行业中，都是一台老车了。但这么多年过去，仍没有一款车型足以撼动其地位，而这一重任，自然就被交到了以小米汽车SU7、智界S7以及极氪007为代表的一众自主品牌手中。

作为华为首款C级轿跑，智界S7可谓配置拉满。4971/1963/1474mm的三围，2950mm的轴距，单看体型，智界S7与保时捷Taycan和特斯拉Model S相当，要是放在以前的20万元市场，如此体型的轿车，十分难得。

在华为的定位中，智界S7规格比Model S、奔驰EQE还高，价格比Model 3还低。

智界S7搭载全新一代DriveONE 800V SiC高压黄金动力平台，可以实现3-5C充电，峰值功率可以从300kW左右起步，而目前行业内最高标准应该是理想MEGA的提前放出的5C充电，功率达到了500kW以上。

同时智界S7拥有最高800km+的续航，以及低至12.4kWh的百公里电耗，加上四驱版365kW的总功率，百公里加速仅需3.3s，百公里制动距离33.5m。并且首发华为途灵智能底盘，搭载多模态融合感知系统、HUAWEI DATS动态自适应扭矩系统、HUAWEI xMotion智能车身协同控制系统，配合智能空气悬架和CDC阻尼调节，带来更舒适的驾控体验。

如此硬件配置，配合25.8万元的预售价，智界S7确实是有望掀翻Model 3的强大力量。

极氪007采用类似打法，极端低价+极致配置。

极氪007基于SEA浩瀚架构下的PMA2+平台打造，与吉利银河E8同平台，配备前双叉臂、后多连杆悬架。动力上分为单电机版与双电机版，其中四驱车型的前、后电机最大功率分别为165kW和310kW，官方百公里加速时间仅为2.84s。

在发布会上，极氪007的PPT中展示了三个「800」，分别是超过800km的续航，超过800座极氪超充站以及全面布局的全域800V SiC高压平台。并且搭载最新的高通8295车规级芯片，采用5nm工艺制程打造，CPU算力较8155提升2.2倍达到200K DMIPS，GPU算力提升3.1倍，超过3000 GFLOPS，其中NPU的AI算力更是提升8倍至多，达到30TOPS。

发布会上，极氪官方公布预售价格22.99万元，配合订金1000元抵扣6000元尾款权益，到手仅需22.49万元。

极氪007的硬实力，同样有能力取代Model 3。

小米汽车虽然仍未有太多参数曝光，但凭借小米在手机市场1999元的极致打法，也让人对小米汽车SU7同样充满期待，外界普遍认为，小米的第一款车会带来来不亚于当年1999元的震撼定价。

从配置信息来看，小米汽车SU7显然也是为低价做了准备。这次小米汽车除了上800V高压平台之外，也会提供400V平台，以降低用户购车门槛，十分类似于小米手机的打法，用低价赚吆喝。

核心配置上，小米SU7搭载由襄阳弗迪电池提供的磷酸铁锂电池，而这家公司也是比亚迪的子公司，采用单电机，驱动电机峰值功率为220kW，最高车速为210km/h;SU7 Max采用宁德时代的三元锂电池，采用双电机，前后驱动电机峰值功率分别为220kW和275kW，最高车速可达265km/h。

小米汽车SU7则是两位前辈之后第三位有实力向特斯拉Model 3发起冲锋的黑马选手。究竟谁能成为这个时代的「英雄」，将Model 3拉下马，是明年的最大看点。

登峰造极境

但在跨越特斯拉Model 3这座高峰之前，小米汽车SU7首先要面对的，却是自己的两位前辈。

在小米14发布会上，小米正式推出澎湃OS，不再局限于智能手机，通过该系统，小米的「人车家全生态」即将完成闭环。其基本逻辑与华为的鸿蒙OS相近，都是在最基础的软硬件能力之上，构建全场景生态，演变为多人、多设备的协同体验。

在智能化上，智界S7显然已经先行，鸿蒙座舱的实力与华为ADS 2.0的出色表现，已经让与华为沾边的车型在智能化上拥有无可比拟的先发优势，智能化这个标签早早就贴在了智界S7的头上。

并且华为早就宣布，年底将开放全国范围内不依赖高精地图的城区NCA和高速NCA，这是目前华为最强的智驾系统，也是整个智能化战略中最核心的技术。

小米此前收购Deepmotion，并在去年8月曾公布一段自研算法的辅助驾驶演示视频。视频显示，经过改装的小米自动驾驶测试车进行了无保护左转、自动掉头、多车道路口左转、环岛绕行、礼让行人和自动泊车入位的测试，基本上已经具备城市NOA的能力。

但反馈到用户端，没有经过市场验证的智驾技术，始终没有太大说服力。甚至在当下以智能化为主要战斗力的新能源市场，城区智驾能力成为衡量一家车企智能化程度的度量尺，小米汽车SU7上市后究竟能做到什么程度，可以实现多少城市的城区NOA，目前仍是一个迷。

而此前智能化相对孱弱的极氪，在007上也大刀阔斧升级智驾能力。摒弃祖传的Mobileye纯视觉方案，搭载激光雷达，将支持高阶智能驾驶辅助。新车还配备英伟达Orin-X芯片，以及12颗高清摄像头，甚至就连高阶智驾的算法与规控，都由极氪全栈自研。

按照极氪的说法，007在2024年1月份上市交付后，就能立刻实现高速NZP领航功能上线，全国可用。除此之外，极氪还有一个重要标签就是「性能」。极氪001优秀的底盘表现也让极氪被用户调侃为「比底盘没输过，比车机没赢过」。

反观小米，无论是比智能化，还是比性能，目前看来对比两位前辈都不是让人非常放心。面对这种情况，小米汽车的唯一出路，就是血拼价格。

在小米汽车SU7公布之后，网上流传着有关新车的定价信息，小米汽车SU7入门版价格来到惊人的15.49万元，高配版也只需21.49万元。但任何一个头脑清醒的用户都能一眼看出这其中的离谱，一台中大型纯电轿车只卖15万元，这是要亏到姥姥家的。

余承东在智界S7的发布会上就已经表示，新车的定价就是要亏本的。但在价格战下，有过问界M5和老款问界M7的失利之后，华为打价格战的决心异常坚决，家大业大的奇瑞同样可以支撑智界S7血战。

而极氪背靠吉利，SEA浩瀚架构在吉利旗下的极氪、Smart、银河、沃尔沃等多个品牌中均有搭载，规模化效益均摊了成本，因此在成本控制上极氪拥有天然优势，这也是为何极氪敢于说出「极氪不想打价格战，但从来不怕打价格战。价格战打起来，我们顶多是忍一忍，别人是在流血」的原因。

雷军在小米宣布造车时就放下豪言，将会投入100亿资金。但根据数据来看，小米过去几个季度已经在汽车研发上投入了72亿元，即使是当初震撼外界的100亿也即将面临烧光的局面。可小米汽车依然还未直接投身残酷的价格战中，仍是一片未知数。

想要登峰造极境实现破局，小米汽车首先要找到适合自己的发展之路。

总结

新能源时代内卷加剧已经称为行业共识，新车不断上市抢占市场才有继续留在牌桌上的筹码。智界S7将于11月28日正式宣布上市，极氪001也即将在2024年1月份上市交付。姗姗来迟的小米汽车SU7，能否在这个寒冬之后，迎来属于自己的暖春，我们拭目以待。