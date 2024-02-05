2.0设计语言首款轿车，领克07 EM-P现身工信部申报目录

2023年，领克打响自己在2.0时代的第一枪，首款全新车型领克08 EM-P上市以后月销量成功破万，接过品牌走量大旗。随即领克06和09也迎来自己的改款，但有关下一款新车的信息，领克却并没有透露太多，直到刚刚公布的工信部申报目录中，领克07 EM-P才揭开神秘的面纱，并有望于第一季度正式上市。

2.0设计语言下首款中型轿车

结合工信部申报目录中领克07 EM-P的「身份证」照片与此前泄露的谍照，不难发现领克07 EM-P继承了领克08 EM-P所采用的领克2.0设计语言，车头使用封闭式前脸设计，破晓之光日行灯造型得以保留。

纵观全车，可以明显发现领克TheNextDay概念车的影子，只不过在整体设计上相对收敛，并没有概念棱角分明的凌厉感，通过车身侧面的线条勾勒呈现出相对圆润的外观。同时领克07 EM-P配备08同款无边框后视镜和隐藏式门把手，车顶采用悬浮式设计，增强整体的设计感。

因为领克07 EM-P轿车的定位，车身更显低趴运动，配合尾部上翘的小鸭尾设计，运动感凸显，整体设计更富有层级感。尾部采用贯穿式灯组，领克的Logo位于小鸭尾下方。根据申报内容来看，领克07 EM-P还可不装尾翼。

尺寸方面，领克07 EM-P三围为4827/1900/1480mm，轴距为2843mm，无论是车长还是轴距都要比自己的另一个兄弟极氪007略少一些。内饰方面，根据之前曝光的谍照显示，领克07 EM-P的内饰同样延续08的设计，配备三幅式方向盘、全液晶仪表、悬浮式中控屏，不知道是否会搭载08上广受用户好评的哈曼卡顿23扬声器。

申报目录显示，领克07 EM-P还可选装NFC，这也意味着用户可以通过NFC来打开车门。同时可选装前后各四个雷达，以及前风挡隐私玻璃和后排隐私玻璃，并且提供四款轮毂可供选择。

CMA Evo+EM-P超级增程

核心配置方面，领克07 EM-P搭载一台由极光湾科技有限公司提供的型号为BHE15-BFZ的1.5T涡轮发动机，排量为1499ml，最大功率达到120kW。新车还配备一块由中创新航科技提供的18.99kWh磷酸铁锂电池包，对应CLTC纯电续航里程为102km。

从参数来看，领克07 EM-P极有可能采用领克08 EM-P同款平台和动力系统。早在吉利收购沃尔沃之初，双方就合作开发CMA模块架构。注重性能的领克借助这一架构，在新能源时代进化出CMA Evo架构。得益于优秀底盘作为基底，领克08 EM-P实现全新的超级增程电动解决方案，凭借1.5T 四缸专用电混引擎+ P1+P3+P4 三台电机的极致硬件堆料，能够实现包括纯电、增程、混动、直驱等多达数十种行驶工况，从技术层面实现了动力和性能的最优解。

这套组合拳大概率会完完全全复刻到领克07 EM-P身上，同样的P1+P3+P4结构，以及3档DHT Pro变速箱，系统综合功率可能会达到280kW，峰值扭矩为615N・m。

在领克08 EM-P上，领克就多次将续航作为重中之重，并且拥有纯电续航高达245km的超长续航版。不出意外的话，领克07 EM-P或也将拥有类似版本，电池容量可能高达39.8kWh，可能同样是由蜂巢能源或是宁德时代提供三元锂电池。由此推测，18.99kWh容量的磷酸铁锂版本，应该只会用在领克07 EM-P入门版上。

智能化猜测

进入2.0时代以来，领克最明显的变化就是智能化水准大幅提升，尤其是智能座舱表现。

目前领克采用两套车机系统，分别是由星纪魅族所提供的Fylme Auto，以及领克自研且具备Flyme Auto核心手车互联功能的LYNK OS N系统。搭载Flyme Auto的领克08 EM-P采用由亿咖通提供的安托拉1000Pro平台，拥有两颗龙鹰一号芯片，单颗性能接近高通8155芯片。

搭载LYNK OS N的领克06 EM-P和领克09 EM-P则采用两种不同的方案，前者同样是由亿咖通提供的单颗龙鹰一号芯片，后者则是高通提供的车规级智能座舱芯片8155。

领克08 EM-P所使用的Flyme Auto方案，无论是触控体验、UI优美程度、交互细节以及手车互联体验方面，都广受用户好评。而后续改款的领克06 EM-P以及领克09 EM-P则使用LYNK OS N系统，同样具备手车互联功能。

可以明显发现，2.0时代领克在智能座舱方面的核心就是「手车互联」。这项核心技术的上车，可以提升用户的使用体验，不会因为车机硬件落后导致车机卡顿严重，影响使用。以手机作为车机运算中枢的方式，也降低用户的后期维护成本，仅需更换手机就能获得跟得上时代的车机体验。

因此，领克07 EM-P同样会采用基于手车互联打造的车机系统，但具体不知道是会使用Flyme Auto还是LYNK OS N系统。如果从新车角度考虑，那么领克07 EM-P会有更大概率采用08同款的星际魅族+亿咖通的方案，毕竟这套方案深受用户青睐，实际表现也更加出色，足以与市面上TOP级的产品掰掰手腕。

相比智能座舱的进步，领克在智驾方面依然没能迈出那一大步。即使是在领克08 EM-P身上，也同样采用黑芝麻提供的A1000行泊一体平台，使用两颗A1000自动驾驶芯片，算力达到106TOPS，但其上限也仅限于高速NOA，实在难以与TOP级玩家相抗衡。因此，对于领克07 EM-P的智驾表现，或许无法抱有太多期待。

总结

对于领克而言，领克07 EM-P作为2.0时代的首款中型轿车，其重要性不亚于领克08 EM-P，两者能否双线并行，在轿车与SUV领域两开花，就看领克07 EM-P的最终定价。考虑到目前新能源市场内卷加剧，就连极氪007都给出了20.99万元的超低起售价，领克07 EM-P要想打动市场，就必须要杀入20万元以内市场，入门版大概会在17.99万元左右。