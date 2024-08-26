ºèÃÉÖÇÐÐÎÊ½çÐÂM7 ProÕýÊ½·¢²¼£¬ÆìÏÂÊ×¿î½ÎÅÜSUVÖÇ½çR7Í¬Ì¨ÁÁÏà

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[1] CDCÎªContinuous Damping ControlµÄ¼ò³Æ
[2] ¸ÃÊý¾ÝÎªºóÇýÖÇ¼Ý°æÂúÓÍÂúµçÇé¿öCLTCÐøº½Êý¾Ý
[3] ¸Ã¹¦ÄÜ½öÎª¸¨Öú¼ÝÊ»£¬²»ÄÜ´úÌæ¼ÝÊ»Ô±²Ù¿Ø£¬¼ÝÊ»Ô±ÐèÊ±¿Ì±£³Ö±ØÒªµÄ×¢Òâ£¬²¢¸ù¾ÝÖÜ±ß»·¾³¼°Ê±ÓèÒÔ¸ÉÔ¤
[4] ×îµÍ·ç×èÊµ¼Ê²âÊÔÊýÖµÎªÖÇ½çR7²¿·ÖÅäÖÃÔÚ²âÊÔ¹¤¿ö120km/hÇé¿öÏÂ²âµÃ£¬Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚÖÇ½ç¹Ù·½²âÊÔ»ú¹¹£¬½ØÖ¹ÓÚ2024Äê8ÔÂ26ÈÕ¡£
[5] ´¿µçÐøº½Àï³ÌÎªÖÇ½çR7²¿·ÖÅäÖÃµÄCLTC×ÛºÏ¹¤¿öÐøº½Àï³Ì£¬³µÁ¾Êµ¼ÊÐøº½ÔÚÊµ¼ÊµÀÂ·ÐÐÊ»ÖÐ£¬ÊÜ²»Í¬»·¾³ÎÂ¶È¡¢ÐÐÊ»Â·¿ö¡¢¼ÝÊ»Ï°¹ß¼°²Ù×÷¡¢µç³ØÊ¹ÓÃÊÙÃüµÈ¿Í¹ÛÒòËØÓ°Ïì¶øÓÐ²îÒì¡£
[6] CDCÈ«³ÆÎªContinuous Damping Control¡£
[7] ·Ç±êÅä£¬ºóÇý³¤Ðøº½°æ³µÐÍÐèÑ¡×°£¬½¨Òé×¤³µ×´Ì¬Ê¹ÓÃ
[8] ·Ç±êÅä£¬ºóÇý³¤Ðøº½°æ³µÐÍÐèÑ¡×°
[9] ¸Ã¹¦ÄÜ½öÎª¸¨Öú¼ÝÊ»£¬²»ÄÜ´úÌæ¼ÝÊ»Ô±²Ù¿Ø£¬¼ÝÊ»Ô±ÐèÊ±¿Ì±£³Ö±ØÒªµÄ×¢Òâ£¬²¢¸ù¾ÝÖÜ±ß»·¾³¼°Ê±ÓèÒÔ¸ÉÔ¤
[10] ¿ÉÓÃÓÚµÖ¿ÛÄÚÊÎ¡¢Íâ¹Û¡¢ÂÖì±£¬¿Æ¼¼ÊæÏí°ü£¬ÈôÎ´Ñ¡Åä»òÕßÑ¡Åä½ð¶îµÍÓÚÈ¨Òæ½ð¶î£¬ÒÔÊµ¼ÊÑ¡Åä½ð¶î¼õÃâ;ÈôÊµ¼ÊÑ¡Åä½ð¶î³¬¹ýÑ¡ÅäÈ¨Òæ½ð¶î£¬Ôò×î¸ß¼õÃâÖÁÑ¡ÅäÈ¨ÒæÉÏÏÞ¡£
[11] Éý¼¶µÄÖÇÄÜ¼ÝÊ»¹¦ÄÜÎªLCC+(³ÇÇø³µµÀÑ²º½¸¨ÖúÔöÇ¿)ºÍAVP(´ú¿Í²´³µ)¹¦ÄÜ¡£¿ÉÓÃÓÚµÖ¿Û´ËÖÇ¼Ý°ü²¿·Ö¿îÏî£¬±¾È¨ÒæÓÐÐ§ÆÚÎª³µÁ¾½»¸¶Ö®ÈÕÆð30ÌìÄÚ£¬ÇëÔÚÓÐÐ§ÆÚÄÚ¼°Ê±²é¿´²¢Ê¹ÓÃ£¬ÓâÖÆÊÓÎª×Ô¶¯·ÅÆú¸ÃÈ¨Òæ¡£¾ßÌåÈ¨Òæ·½·¨Çë²é¿´¹Ù·½ËµÃ÷»ò×ÉÑ¯ÄúµÄÏúÊÛ¹ËÎÊ;²»Í¬³µÐÍ¶ÔÓ¦µÄÖÇ¼Ý¹¦ÄÜ°ü¿ÉÊµÏÖÖÇÄÜ¼ÝÊ»¸¨Öú¹¦ÄÜ²»Í¬£¬¾ßÌåÒÔÊµ¼Ê¹ºÂò³µÐÍÎª×¼¡£
[12] ÎÊ½çÐÂM7 Proµç³Ø¹æ¸ñÎª38.5kWhÁ×ËáÌúï®µç³Ø°ü£¬ÖÜÄêÇì»î¶¯ÆÚ¼ä¿ÉÃâ·ÑÉý¼¶ÎªÎÊ½çÐÂM7 UltraÍ¬¿î42kWhÈýÔªï®µç³Ø°ü¡£
[13] ¿ÉÓÃÓÚµÖ¿ÛÄÚÊÎ¡¢Íâ¹Û¡¢ÂÖì±£¬ÈôÎ´Ñ¡Åä»òÕßÑ¡Åä½ð¶îµÍÓÚÈ¨Òæ½ð¶î£¬ÒÔÊµ¼ÊÑ¡Åä½ð¶î¼õÃâ;ÈôÊµ¼ÊÑ¡Åä½ð¶î³¬¹ýÑ¡ÅäÈ¨Òæ½ð¶î£¬Ôò×î¸ß¼õÃâÖÁÑ¡ÅäÈ¨ÒæÉÏÏÞ¡£
[14] ¿ÉÓÃÓÚµÖ¿ÛADS¸ß½×¹¦ÄÜ°ü²¿·Ö¿îÏî£¬±¾È¨ÒæÓÐÐ§ÆÚÎª³µÁ¾½»¸¶Ö®ÈÕÆð30ÌìÄÚ£¬ÇëÔÚÓÐÐ§ÆÚÄÚ¼°Ê±²é¿´²¢Ê¹ÓÃ£¬ÓâÖÆÊÓÎª×Ô¶¯·ÅÆú¸ÃÈ¨Òæ¡£¾ßÌåÈ¨Òæ·½·¨Çë²é¿´¹Ù·½ËµÃ÷»ò×ÉÑ¯ÄúµÄÏúÊÛ¹ËÎÊ;²»Í¬³µÐÍ¶ÔÓ¦µÄÖÇ¼Ý¹¦ÄÜ°ü¿ÉÊµÏÖÖÇÄÜ¼ÝÊ»¸¨Öú¹¦ÄÜ²»Í¬£¬¾ßÌåÒÔÊµ¼Ê¹ºÂò³µÐÍÎª×¼¡£
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