推动智驾平权进程！岚图梦想家发布乾智驾新版型

【2025年2月19日，武汉】2月19日，岚图汽车智能新品上市发布会于武汉举办，在现有岚图梦想家产品矩阵基础上，新增了四驱卓越乾版、四驱尊贵乾版两款全新车型，两款车型均搭载华为乾智驾ADS3.0和华为鸿蒙座舱，全新岚图梦想家四驱卓越乾版PHEV版售价35.99万元、EV版售价37.99万元，全新岚图梦想家四驱尊贵乾版PHEV版售价38.99万元、EV版售价40.99万元。

与此同时，全新岚图梦想家还发布了全新车色“宸星灰”，并升级云瞰功能，帮助用户彻底解决“找车难”“安全忧”等问题。

相较于其他细分市场，高端MPV市场具有体量小、集中度高，格局相对固化等特点。即便如此，岚图梦想家还是凭借过硬的产品实力，成为高端MPV领域里的现象级产品，上市后迅速登顶新能源MPV销量榜，上市5个月订单量突破6万台。本次梦想家产品矩阵扩容，为同时看重大空间和尖端智能体验的大家庭带来最强智能、最佳舒适、最大空间的出行体验，将再次夯实自己的行业地位。

智敬梦想，让高阶智驾的价值具象化

全新岚图梦想家两大新版型上市且标配华为乾智驾系统，为高端MPV智驾发展树立起标杆。从技术层面来看，华为乾智驾ADS3.0系统是目前行业内硬件最强、算力最强的智驾系统。岚图梦想家乾版搭载车规级量产最高的192线激光雷达，探测距离更远，目标检测更精准，可以更快更准确地掌握路面情况。与此同时，岚图梦想家的智驾还有着强大的学习迭代能力，云端训练里程超过3500万公里，每5天进行一次模型迭代，确保用户的智驾体验常用常更新，越用越顺手。

全新岚图梦想家还是智能驾驶与整车智能架构深度融合的典范。岚图智能架构的上层是自研的天元架构，就像人的大脑、感官和神经，接入华为乾智驾后，能够根据环境变化，快速、准确地做出驾驶决策。而负责下层执行的则是岚图ESSA原生智能电动架构，它像人的躯干和四肢，通过软硬件协同，实现车辆智能驾驶和智能底盘一体化的控制和管理。岚图和华为软硬件的强强联合，就像体能教练与智力教练联合，把一个运动员塑造成有着强健体魄、强劲心脏和智慧大脑，“德智体美”全面发展的冠军。

得益于华为乾智驾与岚图整车智能架构的深度融合，岚图梦想家乾版可以实现很多突破性功能，提升用户出行幸福感。例如全新岚图梦想家的车位到车位功能，用户只需要一键操作，就能完成点到点的全程领航驾驶辅助。对于城市通勤用户来说，从开车出门到进入公司停车场，全程都可以让全新岚图梦想家来代劳，最大程度减轻驾驶压力。即将在3月推送的泊车代驾VPD同样值得期待，它能够帮岚图梦想家乾版用户解决“停车难”的问题，用户驾车驶入停车场后便可直接下车，泊车代驾VPD能够控制岚图梦想家乾版自动寻找车位并停放好，过程中还能够主动避让行人、车辆、障碍物，大幅提升停车效率。用户忘记停车位置的时候，泊车代驾VPD还支持一键召唤，岚图梦想家会主动开到用户面前，彻底解决“找车难”的问题。

在城市的复杂路况下，岚图梦想家乾版的华为乾智驾系统能够控制车辆轻松应对调头、环岛、大曲率弯道等场景;在高速巡航或城际通勤场景中，岚图梦想家乾版可以提供全程辅助驾驶，真正做到全场景都能用，全国都能放心开。

数据显示，在岚图梦想家的用户中，选择乾版的用户占到四成以上，乾版用户中有94%开通了高阶智驾包，该数据为同行业TOP1。在权威第三方的市场调研中，岚图梦想家的用户净推荐值高达84.2%，位列新能源MPV第一。以上数据说明，全新岚图梦想家的智驾实力得到了高端MPV用户群体的广泛认可，也为MPV产业的智能化发展提供了范本。

高端智驾不止要超级，更要普及

随着新能源智能汽车产业加速发展，汽车行业的竞争主线，已经从“价格战”发展为了“智能战”。进入2025年后，多个大型车企先后发布智能驾驶技术发展路线图和具体技术架构，整个汽车产业都在朝着智能化方向加速发展。

在岚图汽车看来，高阶智驾技术不止要向超级化发展，更要向普及化发展，要让高阶智驾惠及更多用户，才能将汽车产业的智能化成果最大化。考虑到全新岚图梦想家四驱旗舰乾版备受高端MPV市场欢迎，岚图汽车洞察消费市场需求推出搭载华为乾智驾系统的新版型，同时价格下探，进而让全新岚图梦想家覆盖更宽价格区间，给高端MPV消费者更多购车选择，为高阶智驾技术在MPV领域普及化贡献能量。事实证明，高端MPV用户群体对高阶智驾技术的需求始终存在，全新岚图梦想家乾版的推出，真正填补了高端MPV细分市场的战略空白。

与此同时，作为用户型科技企业，岚图汽车始终坚持以用户需求为第一出发点，在坚持核心技术全栈自研的同时，秉持开放合作的心态携手优秀伙伴，为用户打造行业领先的智驾新体验。发布会上，岚图汽车宣布，2025年年内将实现全品类搭载华为乾智驾和鸿蒙座舱，车型覆盖MPV、SUV和轿车，全力推动汽车行业智能驾驶的“超级+普及”。

随着全新岚图梦想家新版型上市，以及更多搭载华为乾智驾方案的产品蓄势待发，岚图汽车将和用户实现双向奔赴，让高阶智驾惠及更多用户，为中国汽车产业的高阶智驾普及贡献岚图力量!

关于岚图

岚图汽车创立于2019年4月，是东风汽车旗下高端智慧新能源品牌，整合东风公司55年造车技术和优势资源，以用户为中心构建创新商业模式，是中国“造车新实力”，致力于成为“中国高端电动汽车领先者”。作为根植于中国文化诞生的品牌，岚图以“让汽车驱动梦想，为美好生活赋能”为品牌使命，以“淡、静、雅”的品牌人格，为当代社会新中坚力量创造现代格调的美好生活。

岚图汽车产品以性能驾控、极致安全和中国美学为基因，为用户提供可靠、安全和豪华的出行体验，形成了高端新能源“SUV+MPV+轿车”的产品阵营，是产品布局最完整的中国新能源车企。

岚图品牌发布四年以来，已先后相继推出“公路旅行家”岚图FREE、“梦想的移动城堡”岚图梦想家、“新行政电动旗舰”岚图追光和“新奢纯电SUV”岚图知音，形成了“三年三品类 四年四款车”的产品布局。2024年9月19日，“全景豪华科技旗舰MPV”全新岚图梦想家正式上市，是全球首款搭载华为乾智驾和鸿蒙座舱的MPV。