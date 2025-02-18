华为乾智驾全面赋能 阿维塔07 Pro+上市21.99万元起

2025年2月18日(重庆)，阿维塔科技宣布，阿维塔07 Pro+焕新上市，阿维塔07 Pro+增程版全国建议零售价21.99万元，阿维塔07 Pro+纯电版全国建议零售价22.99万元，均标配华为乾智驾ADS SE。

与此同时，针对本次阿维塔07 Pro+的上市，阿维塔还推出了重磅购车礼遇，即日起至2025年3月31日，下定用户可享六大限时权益：支付5,000元定金抵扣15,000元尾款、10,000元限时上市补贴、价值6,000元的保险补贴、至高19,800元的3年0息金融政策、价值4,000元的21英寸轮毂升级抵扣券、首任车主三电终身质保。

华为全面赋能，每一位用户都值得更好的智驾

阿维塔07 Pro+搭载华为乾智驾ADS SE，将华系车领先且好用的智驾体验覆盖至更广泛的用户群体。华为乾智驾ADS SE与ADS高阶版共享GOD与PDP算法网络架构，通过“GOD网络+PDP网络+本能安全网络”，实现了“障碍物识别――懂路”到“驾驶场景理解――懂事”的跨越式进步，进而构筑了行业领先的安全性能与驾乘体验。

安全才是最大的豪华，阿维塔07 Pro+搭载多达17项主动安全配置，提供“前向+侧向+后向”的全向主动安全，为用户带来360°的智驾安全呵护，全方位守护驾乘人员的安全，让用户的出行更安心，更放心。

截至目前，华为乾智驾ADS SE已覆盖全国超过98%的高速公路。基于高感知传感器与尖端智驾方案的融合，阿维塔07 Pro+为用户带来了更轻松、更安全的高速智驾体验。阿维塔07 Pro+在高速路况下，可实现智能上下匝道、主动变道超慢车、智能避障绕行等功能，驾驶表现媲美老司机。

高速可以放心开，城区也能轻松开。阿维塔07 Pro+在城区支持城区车道巡航辅助City LCC功能，支持智能车道巡航功能，面对上下班高峰时的拥堵路况，也能轻松应对。同时，阿维塔07 Pro+还搭载智能避障、智能红绿灯控车等功能，让用户的日常通勤更加省心便捷。

阿维塔07 Pro+在泊车层面，同样给予用户超越想象的用车体验。在华为乾智驾ADS SE的赋能下，阿维塔07 Pro+车位识别与发现能力强，支持的泊车场景多，泊车方式多，支持代客泊车辅助AVP、离车泊入等多种泊车方式，真正做到了可见即可泊。

加舒适，加氛围，触手可及的舒享座舱

阿维塔07 Pro+的智能座舱迎来了多维升级，以前瞻科技诠释未来豪华出行体验。阿维塔07 Pro+标配价值12,000的舒享套装，同级唯一的前排双零重力座椅，通过坐垫、靠背、腿托的多角度调节，可模拟宇航员在无重力状态下的失重姿势，根据人体的曲线特性，让座椅充分贴合人体，使体压均匀分布，为用户带来全身”零压“的轻松体验。同时，前排双零重力座椅还集加热、通风、按摩等多功能于一身，将舒适性提升至更高的维度。

阿维塔07 Pro+还以绚丽灯光艺术，营造恰如其分的静奢氛围感。升级的IP台环形氛围灯带采用“厚壁聚光”技术，将228颗LED灯珠连成一条长达2854mm的光带，并与智驾域、座舱域全面打通，实现了更直观的ADAS安全闪烁预警，以及语音交互时的流水动效回应。

随着阿维塔07 Pro+版车型的加入，阿维塔科技的智驾体系得到了进一步完善，依托于华为乾智驾ADS SE，实现了前沿智驾的平权化，让更广泛的用户群体能够领略到尖端软硬件赋能下，华系智驾的独特魅力。未来，阿维塔还将在品牌、技术、产品、渠道、服务等方面齐驱并进，以领先的技术实力，重新定义未来豪华出行的全新标准，不断推动用户体验的升维。