遭到车企正面硬刚，懂车帝冬测发生了什么？

这两个月新能源汽车市场热闹非凡，前有小鹏华为的AEB之争，后有李想放言增程取代PHEV，而最近懂车帝冬测又引起车企集体质疑，引发不小的争议。

在新能源时代，新能源车型的能源问题一直是用户关注的重点，不仅仅是续航、补能，甚至是极端低温之下电池达标率骤减的问题也受到不少关注。正因如此，懂车帝冬测才备受瞩目。

从懂车帝公布的结果来看，这次大约有20个车型参与冬测，其中比亚迪仰望U8以85.08%的纯电续航达成率，在纯电车型中排名第一，紧随其后的是同为比亚迪旗下的宋PLUS DM-i，纯电达成率为63.8%。第三名则是理想L7，达成率降低至51.26%，之后的车型均未突破50%达成率。

而排名最后的，正是10月份给整个新能源市场带来震撼的问界新M7，上市狂砍10万大定单，成为下半年最传奇的神话。但就是这样一款高热车型，在懂车帝冬测中，纯电续航达成率仅为31.6%。而这也正是余承东在朋友圈直呼懂车帝是「坑人的测试」的原因，并且其还强调，「科学与严谨才是应该遵循的基本规则」。

排名倒数第二和倒数第三的，则是11月刚刚达成月销过万的领克08 EM-P，以及今年全新品牌银河旗下的银河L6，两者的共同点就是都隶属于吉利汽车集团旗下。也正是如此，常年活跃在微博上的吉利集团副总裁杨学良同样发声控诉。

「关于懂车帝发布的《2023 懂车帝冬测》混动车型纯电续航达成率这项测评结果，我也是不认同的。我同样认为测评过程不科学、不严谨，结论不令人信服，不仅误导了消费者，还伤害了懂车帝自身的公信力」

除此之外，长城汽车官方更是“重拳出击”，发布微博称，将在12月14日15点召开「懂车帝冬测标准质疑沟通会」，甚至用上了「硬刚」、「爆料」、「揭真相」等字眼，可见其愤慨。榜单上，长城旗下的哈弗猛龙纯电续航达成率仅为35.83%，位列倒数第五。

更有意思的是，起亚中国的一名高层也发布朋友圈称，起亚某款车型希望参加懂车帝的冬测却被拒绝。一时之间，懂车帝冬测的公平性受到多方质疑，争论声此起彼伏。

面对外界质疑，懂车帝公布了测试流程。简而言之，在测试前一晚，懂车帝会将参测车型充满电加满油，并在-20℃的环境下静置一夜。第二天，所有测试车辆同时解锁，统一上电，并开始为期一小时左右的统一整备。

整备的过程包括在参测车型上记录相关信息，架设拍摄设备以及测试设备，以及调节驾驶模式和各种参数设置。但要注意的是，在这个过程中，参测车型将会全程开启空调，而空调恰恰是新能源车型中的耗电大户。

在测试纯电续航时，所有车型都将以纯电模式行驶，并且使用测试车辆最经济的驾驶模式，将保电量设置为最低，动能回收调至最强模式，空调设置在24℃的自动模式。

不过这一流程在此之前就已经受到问界方面质疑，问界汽车表示，经过参测车型后台数据以及测试媒体确认，问界新M7在正式测试前进行了共计71分钟的空调制热，在车内温度达到24摄氏度后，又持续制热40分钟。在此过程中有十余次开关车门、车窗的操作，其中最长时间超过3分钟，大大增加了空调能耗，导致电量快速下降。在严寒极限及空调持续制热条件下，上述操作严重背离用户真实使用场景。

随后杨学良也公布后台数据，「我们后台调取的数据显示，吉利银河L6在测试前的整备过程中，车辆原地怠速70分钟，期间4次打开车门，最长两次开门时长均超过10分钟;领克08在测试前原地怠速71分钟，期间车门打开了6次，最长一次开门时间6分39秒。这些操作极大增加了空调能耗，导致车辆在正式发出前电量已经下降很多」。

在测试过程中，懂车帝的操作也遭受其他车企的质疑。在懂车帝公布的测试流程中提到，混动车型一旦在行驶过程中启动发动机，那么就将视为纯电续航测试结束。乍一看这一设计十分合理，但细究就能发现这其中存在着重大漏洞。

长城旗下的坦克品牌执行副总经理谷玉坤表示，「车辆数据显示，参测的坦克400 Hi4-T在电池电量剩余29.2%时，油门深度达到84%，未提供匹配的动力，发动机此时介入，因此触发懂车帝所谓的测试终止条件。但剩余的29.2%电量却未能计入整体测试结果」。

坦克提到的这个问题，是混动车型中普遍存在的情况。例如领克08 EM-P所制定的超级增程电动方案就是，当车速低于88公里每小时时，用户可以选择纯电模式驾驶。当车速超过88公里每小时时，发动机会介入并与电动机联合驱动。

为了自证，懂车帝计划于12月14日早上9点在漠河举行「2023冬测开放日」，邀请参测车企以及媒体共同参与，打消外界质疑。

但对于汽车行业而言，正如长城汽车在声明中写道，「媒体的评测是监督、是鞭策，为中国汽车行业带来了全新视角，也让更多用户关注中国新能源汽车。我们呼吁并将全力推动中国汽车行业监管机构、车企、测评机构、媒体和用户共同协力，制定更加贴合用户实际应用场景、实际环境条件、实际工况条件的新能源测试标准。为全球用户提供更严谨、更公正、更客观的评测结果，推动中国汽车行业高质量发展。」

建立一个客观、公开，且极具公信力的测试平台，为用户提供权威的参考数据，是打消一切质疑的最好方式。目前有关懂车帝冬测的风波仍在持续发酵，最后会走向何处仍不得而知。