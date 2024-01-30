航空公司下场？吉祥汽车现身，跨界造车层出不穷

最近两年，新能源汽车行业发展迅猛，乘联会数据显示，2023年汽车行业收入超10万亿元，同比增长12%，利润为5086亿元，同比增长5.9%，全国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到了31.6%。

作为当下为数不多仍保持高速增长的行业，新能源市场自然被其他行业所垂涎，有不少品牌选择跨界造车。即使刚刚过去的2023年，整个新能源行业都深陷价格战的泥潭，但也无法阻止其他新玩家涌入。

吉祥航空下场造车

最近，国内吉祥航空正式宣布，旗下吉祥汽车首款车型命名为吉祥AIR，同时放出更多新车图片。根据官方说法，吉祥AIR的设计理念源于航空美学，属于极简主义风格。整个车头颇有民航客机的感觉，C柱大幅靠后，A柱则明显靠前，整体造型圆润。

车头大灯部分棱角分明，十分凌厉，与圆润的车身相比极具反差。同时，新车前包围造型动感，有种向前俯冲的感觉。而在尾部设计上，采用悬浮式贯穿尾灯设计，科技元素十足。加上底部搭载的大尺寸扩大器设计，使得整车动感十足。

从官图来看，吉祥AIR采用新能源汽车惯用的全景天幕设计，车内视野会更加开阔。不过，这款新车之所以会受到如此广泛的关注，还是因为其背后的航空背景。

众所周知，吉祥汽车实际为吉祥航空跨界新能源汽车行业的一次尝试。早在去年11月，吉祥航空母公司均瑶集团正式公布了“吉祥大出行”战略，同时公布集团旗下全新智能出行科技品牌“吉祥汽车”，也成为首个进军汽车行业航空公司。

不久后，吉祥航空就展示了首款车型的概念。官方宣称，新车灵感来源于飞机，整车采用「一体式未来设计」，并且实现同级车型最优风阻系数。吉祥汽车将其定义为现实AI出行助理，并采用全栈自研的车辆平台进行打造。正是基于如此背景，才会出现官图中作为背景出现的民航客机元素。

虽然近年来造车牌照下发政策收缩，但吉祥汽车的牌照来自于云度汽车，这也是其能够入场的重要原因。

小米跨界打入汽车行业

如果说跨界品牌中最知名的玩家，莫过于小米手机。曾经在手机市场带来1999元震撼的价格屠夫，以新人姿态进入新能源汽车行业，本身就已经极具话题度。更别说小米首款汽车一上来就在硬件和技术层面直接拉满，延续了小米手机的一贯做法。

尤其是在小米汽车首场技术发布会结束后，有关小米汽车SU7的热度达到顶峰。形似保时捷Taycan的设计让小米汽车SU7迅速出圈，并且占据各大社交媒体榜单，同时强大的技术实力加上小米本身就有着极强的智能化属性，使得新车被大部分用户所看好。

小米跨界造车的原因也十分简单粗暴，除了新能源市场是一块沃土之外，还有一个最大的原因就是小米所坚持的「人车家全生态」。本身就手握庞大IoT市场的小米，怎么会将这其中最重要的一环，白白拱手让人？

因此，小米汽车SU7的出现，是补足小米智能生态的最后一块版图，也是小米需要倾尽全力切入的第二主要市场。所以才有了如此极致的配置和技术堆叠，甚至很多业内人士也认为，小米汽车是所有跨界品牌中，最有可能对整个新能源市场造成冲击的品牌。

不过，对于现阶段的用户而言，小米身上的性价比标签过于深厚，小米SU7在强大硬件和软件实力下，能否保持性价比，在日益内卷的汽车市场也带来手机行业的1999元震撼，是小米首款车型上市前最后的悬念。

从扫地机器人到新势力造车

去年，以扫地机器人闻名业内的石头科技宣布跨界造车，说起来石头与小米还有一段渊源，最终两者还是新能源市场相见。但与后者的出圈热度不同，石头汽车的首款车型极石01上市后并没有掀起什么水花，反而迅速归于沉寂，再无消息。

极石01上市后，11月仅仅交付154台，可以说是天崩开局。新车可以说从宣发还是定位都像素级复刻了理想汽车，为其赋予露营、越野的属性。在设计上，极石01也有着自己的想法，极石01不仅将「卧室」搬到车内，还集成了「厨房」。极石官方提供定制餐厨系统，可以把后备箱改装成一个厨房，并配备天幕等露营装备。

从各个方面来看，极石01都在理想L系列的基础上多做了一点，并且根据越野露营的需求增加了设计，不过34.99万元起售的价格，实在难以掀起什么浪花。尤其是营销方面，除了发布之初还能在网络上看见极石01的身影，之后就如同隐身一般，彻底消失在网络上。

极石01的现状，也证实了跨界造车并非易事。

除了这三个品牌之外，魅族在去年11月份也宣布即将推出自己的首款汽车。甚至就连iPhone的代工厂富士康也来参一脚，成立河南富士康新能源汽车产业发展公司。其他行业诸如恒大推出过恒驰、创维也打造了创维汽车等等，但无一例外的是，选择跨界造车的品牌都落得跟极石01相似的结局。

诚然，新能源市场最近几年确实发展迅速，但对于这样一个行业而言，仅仅造车早已无法满足市场需求，如何实现智能化，如何形成生态，如何把控造车环节中的每个细节，都不是新玩家一朝一夕就能掌握的，这也是跨界品牌最终都归于沉寂的主要原因。

从目前的情形来看，跨界品牌中，除了自身资源和资金足够充裕的小米有望真真打入这一市场，也就只剩背靠吉利这颗大树的魅族有望冲出重围，而其他新玩家，极有可能在这一过程中沦为新的炮灰。