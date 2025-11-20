ÐÂ¿îÏí½çS9Ðøº½Ê×²âÊÓÆµ·¢²¼£¬Êµ²â´ï³ÉÂÊ³¬90%£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
Õâ¼¸ÌìÅóÓÑÈ¦¶¼±»È«ÔË»áË¢ÆÁÁË£¬µ«¾ÍÔÚ´óÍåÇø£¬ÁíÒ»³¡¡°Ðøº½È«ÔË»á¡±ÕýÔÚÇÄÇÄ½øÐÐ¡ª¡ªÖ÷½Ç¾ÍÊÇ¼´½«ÔÚ11ÔÂ20ÈÕÉÏÊÐµÄÐÂ¿îÏí½çS9¡£Êµ²âÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬ÐÂ¿îÏí½çS9Æ½¾ùÐøº½´ï³ÉÂÊ³¬¹ýÁË90%¡¢Æ½¾ùµçºÄµÍÖÁ13.64kWh/100km£¬½»³öÁËÒ»·ÝÁîÈË¾ªÑÞµÄ³É¼¨µ¥¡£Õâ¿î¶¨Î»¡°È«¾°ÖÇ»ÛÆì½¢½Î³µ¡±µÄºèÃÉÖÇÐÐÆì½¢9Ïµ£¬ÒÑÈ»ÓÃÊµÁ¦Ö¤Ã÷ÁË³å»÷¸ß¶ËºÀ»ªÊÐ³¡µÄÓ²ºËµ×Æø¡£
³¬³¤Ðøº½£¬ÈÃ´¿µçÀï³Ì½¹ÂÇ³É¹ýÈ¥Ê½
´Ë´Î×ÛºÏ²âÊÔº¸ÇÁË³ÇÊÐµÀÂ·¡¢¸ßËÙµÈÈÕ³£ÓÃ³µ³¡¾°£¬È«Ãæ¿¼Ñé³µÁ¾ÔÚ²»Í¬¹¤¿öÏÂµÄÐøº½±íÏÖ¡£ÁîÈË¾ªÏ²µÄÊÇ£¬ÔÚÈ«³Ì¿ªÆô¿Õµ÷µÄÌõ¼þÏÂ£¬³µÁ¾±íÏÔÐøº½ÓëÊµ¼ÊÐøº½¸ß¶ÈÎÇºÏ£¬×îÖÕÕÛËãÏÂÀ´£¬Æ½¾ùÐøº½´ï³ÉÂÊ³¬¹ý90%£¬ÕâÊÇÐÐÒµÀï·Ç³£ÁÁÑÛµÄÐøº½±íÏÖ¡£
³öÉ«Ðøº½±íÏÖµÄ±³ºó£¬ÏÔÈ»Àë²»¿ªÐÂ¿îÏí½çS9ÉîºñµÄ¼¼Êõµ×ÔÌ¡£´¿µç°æ´îÔØµÄ800V»ªÎª¾Þ¾¨µç³ØÆ½Ì¨£¬Åä±¸100kWh´óÈÝÁ¿µç³Ø°ü£¬½áºÏ³¬µÍ·ç×èÉè¼Æ¡¢ÇáÁ¿»¯³µÉí¼¼Êõ¡¢¸ßÐ§µçÇýÏµÍ³¡¢µÍÑ¹ÄÜÁ¿¹ÜÀíºÍÏÈ½øµÄÈÈ¹ÜÀíÏµÍ³£¬ÊµÏÖÁËÄÜÐ§µÄ¼«ÖÂÓÅ»¯£¬ÈÃÐÂ¿îÏí½çS9´¿µç°æ×î¸ßCLTCÐøº½Àï³Ì¿ÉÒÔ´ïµ½816km¡£
¸üÖµµÃ¹Ø×¢µÄÊÇÆäÄÜºÄ±íÏÖ£¬13.64kWh/100kmµÄÆ½¾ùµçºÄ£¬ÉõÖÁµÍÓÚ¶àÊý½ô´ÕÐÍµç¶¯³µ£¬ÕâÔÚÍ¬¼¶±ð´óÐÍºÀ»ª½Î³µÖÐ¿°³Æ¾ªÑÞ¡£
¶ÔÓÚÓÐ³¤Í¾³öÐÐÐèÇóµÄÓÃ»§£¬ÐÂ¿îÏí½çS9Ôö³Ì°æ¸üÊÇÌá¹©ÁËÍêÃÀ½â¾ö·½°¸¡£´îÔØ»ªÎªÑ©û^ÖÇÄÜÔö³ÌÏµÍ³£¬²»½öÌá¹©´¿µç°ãµÄ¾²Ú×ÌåÑé£¬¸üÓµÓÐCLTC×ÛºÏÐøº½1378¹«ÀïµÄ¾ªÈË±íÏÖ£¬WLTC¹¤¿öÓÍºÄµÍÖÁ5.85L/100km£¬ÕæÕýÊµÏÖ¡°¿ÉÓÍ¿Éµç£¬×ÔÓÉ±¼¸°¡±µÄ³öÐÐÌåÑé¡£
¼«ÖÂ²¹ÄÜ£¬»úÐµ±Û×Ô¶¯³äµçÁÁµãÊ®×ã
¶ÔÓÚ´¿µç³µÐÍÀ´Ëµ£¬¹âÓÐ³¤Ðøº½¿ÉÔ¶Ô¶²»¹»£¬»¹ÐèÒª±ã½Ý²¹ÄÜ¡£Õâ´ÎÊµ²â»¹×¨ÃÅÑéÖ¤ÁËÆä800V¸ßÑ¹¿ì³äÊµÁ¦£º´Ó30%µçÁ¿³äÖÁ80%½öÐè15·ÖÖÓ£¬Ïàµ±ÓÚÒ»±¿§·ÈµÄÊ±¼ä¾ÍÄÜ²¹³ä400¶à¹«ÀïÐøº½£¬ÕâÈÃ¿ç³Ç³öÐÐ³¹µ×¸æ±ðµçÁ¿½¹ÂÇ¡£
ÕâÖÖ¸ßÐ§µÄ²¹ÄÜÄÜÁ¦£¬µÃÒæÓÚ800V¸ßÑ¹Æ½Ì¨µÄÏÈ½ø¼Ü¹¹£¬ÅäºÏºèÃÉÖÇÐÐÈ«¹ú²¹ÄÜÍøÂç¡ª¡ª¸²¸Ç3105+³Ç¡¢Çø¡¢ÏØ£¬140Íò+ºÏ×÷³äµç×®£¬³ÇÇøÆ½¾ù10·ÖÖÓ¡¢¸ßËÙÆ½¾ù20·ÖÖÓ¿É´ï³äµç×®£¬ÕæÕýÊµÏÖÁË¡°ËæÊ±¼ÓÂúµçÁ¿¡±µÄ±ã½ÝÌåÑé¡£
¸ü¾ß´´ÐÂÐÔµÄÊÇÆä»úÐµ±Û×Ô¶¯³äµç¹¦ÄÜ¡£¼ÝÊ»Ô±Ê¹ÓÃÀë³µ²´Èë¹¦ÄÜºó£¬³µÁ¾×Ô¶¯²´Èë»úÐµ±Û³äµç³µÎ»£¬ÊÖ»úÒ»¼ü²Ù×÷¼´¿É´ò¿ª³äµç¸Ç°å£¬´Ó²åÇ¹¡¢³äµçµ½°ÎÇ¹È«³ÌÎÞÐèÈË¹¤¸ÉÔ¤¡£Õâ²»½öÍêÃÀ½â¾öÁËÓêÌìÁÜÓê¡¢¶¬Ìì¶³ÊÖµÄÊ¹ÓÃÍ´µã£¬¸üÈÃ³äµçµÄ±ã½ÝÐÔÏÔÖøÌáÉý£¬Õ¹ÏÖÁË¿Æ¼¼½ø½×Îª³öÐÐ´øÀ´µÄÕæÕý¸ïÐÂ¡£
Ó²ºË°²È«£¬´òÔìÈ«·½Î»·À»¤ÌåÏµ
³ý´ËÖ®Íâ£¬ÔÚ±¸ÊÜÓÃ»§¹Ø×¢µÄµç³Ø°²È«²ãÃæ£¬ÐÂ¿îÏí½çS9Í¬Ñù×öµÃÏàµ±³öÉ«¡£15²ãÓ²ºË°²È«±£»¤¡¢µç³Ø°üÎÞÂûÑÓ¼¼Êõ¡¢ÖÇÄÜÒºÀäÉ¢ÈÈÏµÍ³¡¢ÖÇÄÜ²úÈÈ¹ÜÀíµÈ¹¹³ÉÁË¼áÊµµÄ¡°Ó²°²È«¡±»ù´¡¡£Í¬Ê±£¬Í¨¹ýÒ»Ð¾Ò»¸ÐÖª¡¢µçÐ¾¼¶ÖÇÄÜµçÑ¹¼à¿Ø¡¢200+ÖÇÄÜ¸ÐÖª½ÚµãµÈ¡°Èí°²È«¡±¼¼Êõ£¬ÊµÏÖÁË¶ËÔÆÐÍ¬¡¢È«ÌìºòAIÖÇÄÜ·ÖÎöÔ¤¾¯£¬È«Î¬¶ÈÌáÉýµç³Ø¹ÜÀíË®Æ½£¬´øÀ´¸üÇ¿´óµÄµç³Ø°²È«±£ÕÏ¡£
½áÓï£º
ÔÚÕâ³¡Ðøº½ÄÍÁ¦ÌôÕ½ÈüÖÐ£¬ÐÂ¿îÏí½çS9ÓÃÓ²ºËÊµÁ¦Ö¤Ã÷ÁËÆä¡°Æì½¢9Ïµ¡±µÄ²úÆ·±êÇ©¾ø·ÇÐéÃû¡£µ±Ò»¿îµç¶¯³µÄÜ¹»Í¬Ê±½â¾öÐøº½½¹ÂÇ¡¢²¹ÄÜ²»±ã¡¢°²È«µ£ÓÇµÈ¶àÖØÍ´µã£¬²¢ÔÚºÀ»ªÌåÑé¡¢ÖÇÄÜ¿Æ¼¼µÈÎ¬¶ÈÈ«ÃæÍ»ÆÆÊ±£¬Ëü´ø¸øÏû·ÑÕßµÄ½«²»½öÊÇ³öÐÐ¹¤¾ßµÄ¸Ä±ä£¬¸üÊÇÕû¸öÉú»î·½Ê½µÄÈ«ÐÂÉý¼¶¡£
Ô¤ÊÛ¼Û31.8ÍòÔªÆð£¬ÊÕ»ñ72Ð¡Ê±¶©µ¥Í»ÆÆ8000Ì¨£¬ÕâÑùµÄ³É¼¨³ä·ÖÖ¤Ã÷ÁËÊÐ³¡¶ÔÆäµÄ¸ß¶ÈÈÏ¿É¡£11ÔÂ20ÈÕÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬Õâ¿îºèÃÉÖÇÐÐÄê¶ÈÑ¹ÖáÁ¦×÷ÓÐÍû¿ìËÙ³å»÷Õû¸öºÀ»ª½Î³µÊÐ³¡£¬´ÓÒÔBBA¡°56E¡±Îª´ú±íµÄ´«Í³ºÀ»ª³µÊÖÖÐ¿ìËÙÇÀµÃ¶©µ¥!
Ä¿Ç°£¬Ëæ×ÅÖÐ¹úÆ·ÅÆÔÚ¸ß¶Ëµç¶¯³µÁìÓòµÄ¼¼Êõ²»¶ÏÍ»ÆÆ£¬ÐÂÄÜÔ´Æû³µÊÐ³¡¾ºÕùÒÑÈ»½øÈëÁËÒ»¸öÈ«ÐÂµÄ½×¶Î¡£¶ÔÓÚÄÇÐ©×·ÇóÈ«·½Î»×¿Ô½ÌåÑéµÄÏû·ÑÕß¶øÑÔ£¬ÐÂ¿îÏí½çS9ÎÞÒÉÊÇÒ»¸öÖµµÃÖØµã¹Ø×¢µÄÊµÁ¦Ö®Ñ¡¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â