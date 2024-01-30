极越07将亮相4月北京车展，下半年开启交付！

用「汽车机器人」的定位，在内卷加剧的新能源市场强行划分属于自己的一亩三分地，吉利联手百度的美好愿景并没有在极越01上如愿实现。不过极越的下一款车型，极越07已经蓄势待发。

最近，极越官方宣布，旗下第二款电动车型极越07将会在4月份的北京车展上首次亮相，并在今年下半年正式开启交付。新能源市场中，7字辈竞争最激烈，无论是极氪007、智界S7、小鹏P7还是尚未上市的小米SU7，似乎7就代表了旗下车型中的走量款。极越01没能完成的愿望，极越显然将其寄予在极越07身上。

极越07内部代号为「Venus」，在希腊神话中是代表美和爱的神，也想证极越07在造型设计上追求极致优美姿态，在智能化层面追求极致领先的前瞻设计。集度CEO、极越CEO夏一平表示：「将Venus最终定名为极越07，也代表着极越将正式进入竞争激烈的“7”系轿车市场，有信心夺下2024最美智能掀背轿车头衔」。

从官方图片来看，极越07拥有全新的绿色外观配色，极具辨识度。车头部分采用封闭式进气格栅，这也是新能源车型的常规做法。车灯采用贯穿式的日间行车灯，而大灯则是采用Y字形设计，犀利且富有科技感，配合灯带，科技感十足，整体风格与极越01基本一致。

车身侧面可以明显看到，新车采用溜背轿跑的设计风格，运动氛围浓郁。隐藏式门把手，加上饱满圆润的车身线条和光滑的车身，带来优雅的姿态。

车位部分同样采用贯穿式灯带设计，尾灯向两侧延伸，并在两侧形成分叉灯组，与车头的大灯交相辉映，使得整体设计更加完整考究，也提升了整车颜值。

既然被冠以「汽车机器人」的名号，极越07自然在智能化方面拥有自己独到理解。同样是在外观设计上，极越07加强了人与设计之间的交互，配置智能AI像素大灯与车内外语音功能，让用户与AI智能助手SIMO进行人性化的交流与情绪表达，而这也正是其「汽车机器人」的核心。

极越07的车内设计也与极越01十分相似，前舱拥有一块长条形屏幕，不出意外的话应该是极越01同款的35.6英寸6K一体屏，分为仪表盘、中控屏和副驾娱乐屏，中间没有黑边阻隔，沉浸感拉满。车机芯片应该也是采用8295芯片，在流畅度方面无需担心。

前舱还配备了与特斯拉车型相似的Yoke方向盘，同样拥有游戏手柄的肩键，在游玩车上游戏时提供更加舒适的体验。在最新的极越车机系统首个大版本更新中，极越01的智能化更上一层楼，从中也能窥见极越07之后的智能化水平。

智能座舱方面，百度技术加持的文心一言大模型将从3.5升级为4.0，智能AI伙伴SIMO也将充分融合文心一言，从「可见即可说」进化为「可说即可做」，并且用户开关车门以及车外唤醒SIMO即可立刻暂停泊车。在未来的版本升级中，基于AI大模型重构的百度地图、小度也即将全面融入SIMO。

在智能驾驶方面，极越07大概率采用极越01同款的国内首个BEV+Transformer「纯视觉」高阶智驾技术方案，配备来自于百度的Apollo智能辅助驾驶技术，搭载双英伟达Orin X智驾芯片，算力高达508TOPS。

极越01作为一辆支持高阶智能辅助驾驶的车型，并没有搭载激光雷达，已经能够做到点对点领航辅助PPA，目前仅凭视觉能力就跑通了上海城区的主要核心道路。不过，在最新的OTA更新中，极越的智驾能力又更上一层楼，加入了OCC占据网络，通过对眼前空间的占有率计算，选择可通行路段，泛化能力大大加强，并且极越还宣布2024年将开通200+城市的PPA。

尽管如此，极越07会不会重蹈极越01的覆辙还不好说。当初极越01头顶首款「汽车机器人」的名号上市，热度加持之下本该获得不错的市场口碑。但过高的价格和复杂的SKU令其性价比不如同价位车型。加上极越01并非基于800V SiC高压平台打造，而是选择了400V平台，在极具内卷的新能源市场中，天生就比800V车型低了一个身位。

目前极越并没有公布极越07的动力数据，但笔者猜测，新车应该拥有400V和800V两种平台，400V主攻性价比，800V走高端路线，与小米SU7、银河E8如出一辙。但最终结果如何，极越07能否承担起极越走量的重任，还要看新车正式发布之后的价格与实际配置，对于极越而言，极越07任重而道远。