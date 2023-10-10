华为智驾再遥遥领先，阿维塔无图NCA开放6城

阿维塔将逐步开启无图智驾NCA，华为智驾再次遥遥领先。

10月9日，阿维塔正式开启不依赖高精地图的无图智驾NCA，首批开放北京、上海、广州、重庆、深圳以及杭州6座城市，并按照6城-16城-全国范围内的进度交付，在今年年底实现高速-城区-泊车的智驾功能。

为什么要无图？

进入2023年以来，新能源汽车智驾能力越来越受到用户重视，各大车企也早已不满足于此前的高速NOA，转而向城区NOA发展，也正是这一趋势才让行业内掀起了「重感知、轻地图」的浪潮。

过去，各家智能驾驶系统能够实现高速NOA，主要是依赖高精地图配合各项传感器才能实现。虽然高精地图一直存在鲜度问题，无法时时更新地图信息，但对于变化不大的高速而言，彼时的鲜度问题还不算是大问题。

而来到城区NOA时代，鲜度不足就成为各家智驾系统进军城区的最大阻碍。加上国家严格的测绘管理标准，除了高速路段以外，仅开放了北京、上海、广州、重庆、深圳以及杭州6座城市的高精地图采取权限，进一步限制了城区NOA的发展。

中国城市路况复杂，道路要素信息过多，修路基本上就是家常便饭，很难做到短时间内采集完全，加上高精地图成本过高，更新数据工作量大，这就导致目前市面上城市级的高精地图产品鲜度更新频率通常最短都是以季度为单位计算。因此，无图化刻不容缓。

阿维塔+华为ADS 2.0如何实现

目前在售的阿维塔11标配华为ADS 2.0高阶智能辅助驾驶系统，全系标配包括3颗激光雷达、6颗毫米波雷达在内的34颗智驾传感器，最远探测范围可达210米，硬件基础扎实。

华为ADS 2.0能够快速实现无图智能驾驶NCA，主要还是依赖两个算法，「看得懂物」的GOD 2.0网络和「看得懂路」的RCR 2.0。

如何识别异形物，或者为标注的物体一直以来都是感知难题，而华为的GOD 2.0网络也叫通用障碍物检测网络，整个算法从感知到结果运算在10ms之内完成，可以识别通用障碍物白名单外的异形物体，障碍物种类精细识别(如区分救护车、警车等)，识别率高达99.9%。

过去高精地图为汽车智能辅助驾驶提供高精度驾驶的参考线，类似于火车铁轨，在拥有高精地图覆盖的区域，用户只需要选择目的地，系统就会自动建设一条「铁轨」，汽车会沿着这条铁轨驶向终点。无图之后，智驾系统就要解决两个问题：1.如何确定汽车行驶在车道内;2.路口如何确定车道关系，确保自己转弯或者直行走在正确车道。

华为给出的答案就是RCR 2.0，也就是道路拓扑推理网络，可以实现导航地图与现实世界的匹配，通过视觉算法技术，确定车辆行驶在车道内，并且根据人类使用的SD导航地图提供的路线信息以及路口视觉感知信息，RCR来推理路口车道之间的关系，从而实现领航辅助。

此外，阿维塔采用通过大数据建模让用户参与共创的智驾策略，阿维塔11所搭载的华为ADS 2.0具备业界领先的1.8E Flops学习训练算力，每5天就能实现一次模型更新迭代。同时可以记录车主的常用路段、判断车流密集程度和驾驶习惯，为用户带来更佳的智驾体验。

华为智驾继续「遥遥领先」

最近两个月，「遥遥领先」不断出现在网络上，无论是凭空出世的「华为5G芯片」，还是成功翻身的问界新M7，都让外界对华为信心十足。在9月12日的发布会上，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU 董事长余承东就宣布问界新M7将覆盖全国城区NCA功能。

而华为ADS 2.0最早出现在4月份发布的问界M5智驾版上，以感知为核心，摆脱高精地图限制，融合BEV网络和华为自研的GOD网络，用更强的感知能力率先实现无图智驾。

反观同期新能源市场其他智驾系统，被誉为国内最强智驾的小鹏XNGP目前仅仅开放了北上广深四座城市，年底预计开通50城。而理想也在家庭科技日上宣布，下半年开放城区NOA，年底开通100城，距离华为ADS 2.0的全国范围覆盖仍有巨大差距，更不要说其他仍在规划的其余智驾系统。

总结

随着国内新能源汽车竞争进入白热化，智能化早已是不可忽视的一环，以城市高阶辅助驾驶为代表的自动驾驶技术，或将成为突破口，而在这条赛道上，华为已经遥遥领先。