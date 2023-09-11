领克08悬崖勒马，惊喜价格扭转局势，245超长续航Halo版最值得入手!

领克终于还是认清现实，将内卷进行到底。

9月8日，在领克08「超电之夜」上，吉利汽车集团副总裁、领克销售公司总经理林杰正式公布领克08上市价格，20.88-28.8万元。同时限时推出9000元领享金，优惠后领克08起售价打入20万元内，19.98万元的价格让不少用户感到惊喜。

发布会上，林杰还宣布一系列对应购车权益，例如全系标配价值1万元的哈曼卡顿23扬声器、16通道音响系统，时间限量版终身NOA功能免费使用，其他版本5年NOA功能免费使用，同时还有6000元置换/增购补贴，三电终身质保，2年内免费充电桩上门安装等一系列权益。

消息一经公布，就如同一颗炸雷般在各大车主群彻底炸响，“领克牛逼”、“领克遥遥领先”等字眼不断刷屏，也让此前不少看衰领克的用户改变想法，转而下定甚至锁单。

从之前的预售价来看，领克08 21.8-28.8万元的价格要是放在一两年前，绝对会让不少用户直呼“真卷”。毕竟领克08基于领克最新的CMA Evo架构打造而来，首发全新EM-P超级增程电动解决方案，凭借1.5T四缸专用电混引擎+至高P1+P3+P4三台电机的极致硬件堆料，实现包括纯电、增程、混动、直驱等多达数十种行驶工况，将纯电动车、增程车、混动车的优势全部集成，从技术层面实现了动力和性能的最优解。

动力方面领克08的实力毋庸置疑，配合领克一贯深厚的底盘调教功力，驾控体验超越同级车型没有太大问题。同时，领克08一改过去智能化被人诟病的缺陷，车机搭载由魅族Flyme团队全力打造的Flyme Auto系统，重塑用户交互体验，引入手车互联技术，彻底解决车机生态不足问题。

从「硬实力」来看，领克08的素质相当出众，但奈何其生不逢时，诞生于新能源市场最卷的2023年。从年初由特斯拉牵头打响的第一次价格战，到08公布预售价后卷土重来的第二次价格战，都刷新用户对于新能源车型的价格期待。惨烈价格战下，新能源车型不仅配置要够「硬」，价格也要够「香」，必须做到量大管饱才能打动用户。

在这种环境下，领克08的预售价面对早已被市场“养刁”的用户，显然性价比堪忧。且不说比亚迪唐DM-i入门版只要20.98万元，同级别的深蓝S7和零跑C11更是卷到极致。即使领克08秉持了吉利与沃尔沃一贯的高品质感、高操作性和高安全性，但是在价格面前消费者会用手中的资金来投票。

而高配价位区间，领克08又要面对老大哥极氪001的狙击，以及同样26万元还带空悬的新岚图FREE威胁，更高品质更低价格，领克08实在没有太多优势。

面对市场铺天盖地的“负反馈”，领克内部一定进行过激烈讨论，最终通过权益让领克08起售价来到此前被不少车主认为绝无可能的19.98万元。看来08战线拉的太长，领克还是不得不向市场妥协，选择回归用户，参与到这场惨烈的价格战中。

为了满足用户不同需求，领克08推出四种配置和一款限量版车型：

・120长续航Pro 指导价20.88万元，权益后19.98万元;

・120长续航Halo指导价21.58万元，权益后20.68万元;

・245超长续航Halo指导价23.58万元，权益后22.68万元;

・220四驱性能Halo指导价26.18万元，权益后25.28万元;

・时间限量版指导价28.8万元，权益后27.9万元;

其中两款120长续航版搭载宁德时代21.2kWh电池，WLTC纯电续航102km;245超长续航版搭载蜂巢能源39.8kWh电池，WLTC纯电续航205km;220四驱性能版和时间限量版搭载宁德时代39.6kWh电池，WLTC纯电续航185km。

领克08提供了丰富的选装包：1.哈曼卡顿23扬豪华扬声器，目前预订用户皆全系标配;2.科技为傲智享包，包含智能驾驶硬软件，32光源矩阵式大灯，天际线科技带、方向盘辅助提示灯、车内娱乐摄像头;3.撞色外观设计。

入门版120长续航Pro相较120长续航Halo版本便宜7000元，两者虽然动力上没有差异，但前者却少了92英寸AR-HUD、副驾座椅记忆、副驾腿托、后排按摩以及撞色外观选装资格，从实用性来看，这7000元确实没有必要省，毕竟增配的基本都是日常需求功能。

120长续航Halo与245超长续航Halo相比便宜2万元，除了电池更小，续航更短之外，也无法选装高级辅助驾驶选装包，这也意味着前者后期无法使用智能辅助驾驶功能。虽然245版本使用蜂巢能源电池，但更高的续航里程极大提升日常出行体验，对于有续航需求的用户而言，这个版本最适合购买，同时也是领克08最能走量的车型。

而220四驱性能Halo相比245超长续航Halo多出一个P4电机，更强的动力系统使得其续航减少20km，但换来的是436kW功率、905N・m扭矩的充沛动力和4.6S零百加速能力，同时标配21寸轮毂。不过价格却比后者贵出2.6万元，对于追求性能的用户而言，是否愿意花费这2.6万元获得一台完全体领克08，就仁者见仁智者见智了。

时间限量版仅上市1008辆，目前已全数售罄。与220四驱性能Halo相比，时间限量版拥有限定紫色外观与内饰配色，同时标配科技为傲智享包，座椅材质也从标配Nappa真皮升级至Nappa+麂皮，并且随车附赠一台魅族20 Pro手机，让用户完全感受手车互联带来的智能化生态体验，不过价格上还要贵出2.68万元。

对于不差钱的用户，时间限量版可以入。但对于实用主义者，245超长续航Halo兼顾性价比与续航，该有的都有，还能选配科技为傲智享包，是足以覆盖所有用户的车型。追求性能的用户，220四驱性能Halo也不失为一个好选择。如果囊中羞涩又钟爱领克，那么120长续航Halo是最优解，而入门版120长续航Pro个人最不推荐，虽然便宜7000元但减配过多，影响日常出行体验。

作为领克发力新能源市场的首款车型，领克08在配置堆料上依然带有足够诚意，经历过预售价格“风波”之后，领克“幡然醒悟"，及时“悬崖勒马”给出惊喜价格，也让08兼具性价比，整体产品竞争力提升一大截。从现在的车主群反馈来看，领克08扛起领克向新能源转型的大旗，没有任何问题。