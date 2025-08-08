26¿î001Éê±¨£¬¼«ë´ËÄ¿îÖ÷Á¦³µÐÍ¸Ä¿î¹ÙÐû£¬ÏÖ¿îÖ±½µ×î¸ß2ÍòÔª£¡
8ÔÂ8ÈÕ£¬¼«ë´¹Ù·½ÕýÊ½¹«²¼2025ÄêÏÂ°ëÄêºËÐÄ²úÆ·Éý¼¶¹æ»®£¬Í¬²½Æô¶¯Õë¶ÔÏÖ¿îÔÚÊÛ³µÐÍµÄ¡°Çå¿âÏÞÊ±²¹Ìù¡±£¬×î¸ß×ÛºÏ½µ·ù¸ß´ï2ÍòÔª£¬ÔÚ³µÈ¦ÄÚ¾í¾ºÕùÈÕÇ÷°×ÈÈ»¯µÄ±³¾°ÏÂ£¬´ò³öÒ»Ì×¼¼ÊõÉý¼¶Óë¼Û¸ñÈÃÀûµÄÏúÁ¿×éºÏÈ¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬¼«ë´ÕâÒ»Í¸Ã÷¹«¿ªµÄÌáÇ°¹ÙÐûÐÂÆ·¾Ù¶¯£¬Ò²±»ÖÚ¶à·ÛË¿ÆÀÎªÎ¬»¤¡°ÓÃ»§¿Ú±®¡±µÄÖØÒª×ªÐÍ¡£
ËÄ¼¾¶ÈËÄ³µ»ÀÐÂ£¬ºËÐÄ¼¼Êõµü´ú³É¹Ø¼ü
¾Ý¼«ë´¹ÙÐû¹æ»®£¬½ñÄê9ÔÂÆðÖÁËÄ¼¾¶È£¬ÆìÏÂÔÚÊÛ4¿îÖ÷Á¦³µÐÍ½«ÓÀ´¼¯ÖÐ¸Ä¿î£¬ÔÚ±£ÁôÕûÌåÔìÐÍÉè¼ÆµÄÇ°ÌáÏÂ£¬ÖØµãÎ§ÈÆÖÇÄÜ¼ÝÊ»ÓëÈýµçÏµÍ³½øÐÐ¼¼Êõµü´úÉý¼¶¡£
¡¤¼«ë´X£º9ÔÂÆðÉÏÐÂ£¬ÐÂÔö´îÔØ½ð×©µç³Ø°æ±¾£¬ÄÚÊÎÏ¸½Úµ÷Õû;
¡¤¼«ë´007£ºËÄ¼¾¶ÈÆð£¬Ö÷Òª¶ÔÄÚÍâÊÎÏ¸½Úµ÷Õû(´«Éè¼Æ¶ÔÆë007 GT);
¡¤¼«ë´7X£ºËÄ¼¾¶ÈÆð£¬¸ßÅä³µÐÍÉý¼¶´îÔØThor-UÐ¾Æ¬ºÍ900VÕû³µÈýµç£¬È«ÏµÄÚÍâÊÎÏ¸½ÚÎ¢µ÷;
¡¤¼«ë´001£ºËÄ¼¾¶ÈÆð£¬È«Ïµ±êÅäThor-UÐ¾Æ¬ºÍ900V¸ßÑ¹ÏµÍ³£¬ÄÚÍâÊÎÏ¸½ÚÎ¢µ÷¡£
´Ë´ÎÉý¼¶½ô¿Û¸ßÑ¹¿ì³äÓë¸ßËãÁ¦Ð¾Æ¬Á½´óÐÐÒµ¼¼ÊõÖÆ¸ßµã¡£001×÷Îª¼«ë´¸ß¶ËÆì½¢³µÐÍ£¬Ê×´ÎÊµÏÖThor-UÐ¾Æ¬Óë900V¸ßÑ¹Æ½Ì¨µÄË«ÖØ´îÔØ£¬¼¼ÊõÅäÖÃÖ±½Ó¶Ô±ê30Íò¼¶Í¬¼¶ÁìÏÈ£¬ÊÔÍ¼ÖØÐÂ¹¹½¨Æð²îÒì»¯²úÆ·¾ºÕùÓÅÊÆ¡£
¼«ë´Ò»Ö±Ç¿µ÷´òÔì¸ßÑ¹¿ì³ä¼¼ÊõµÄÐÐÒµÒýÁìÕß£¬ÓµÓÐ¡°³µ-µç-Íø¡±ÈýÎ»Ò»ÌåµÄ800VÈ«ÉúÌ¬ÌåÏµ¡£ÔÚÊÛ³µÐÍÈç001¡¢007¡¢009¡¢7XµÈ¾ù»ùÓÚÈ«Óò×¼800V¼Ü¹¹¿ª·¢;½ñÄêÊ×·¢V4¼«³äÕ×Íß×®£¬µ¥Ç¹·åÖµ¹¦ÂÊ1300kW£¬ÊÇÈ«Çò×î¸ß¹¦ÂÊ³äµç×®£¬Í¬²½¾ß±¸È«Õ»×ÔÑÐ800V³¬¿ì³ä½ð×©µç³Ø£¬ÊµÏÖÈ«ÇòÊÕ¿îÁ¿²ú800VÁ×ËáÌúï®µç³Ø£¬³äµç±¶ÂÊ¸ß´ï5.5C;³¬¿ì³ä»ù½¨¹æÄ£ÐÐÒµµÚÒ»£¬×ÔÑÐ¼«³äÕ¾½Ó½ü900×ù£¬£¬ÊµÏÖÈ«¹ú¡°Ç§Õ¾Íò×®¡±Ä¿±ê¡£
¶ø´Ë´ÎÐÂ³µÐÍ¸Ä¿î¼Æ»®£¬´Ó×¼800Vµ½×¼900VµÄ¼¼Êõµü´ú£¬½«³ÖÐøÒýÁì¼«ë´¸ßÑ¹¿ì³äÐÐÁìÏÈµØÎ»¡£
ÐÂ¿î001Éê±¨ÐÅÏ¢³öÂ¯£ºÈýµç¶¯Á¦ÔÙ´´áÛ·å
¾ÍÔÚ¼«ë´¹ÙÐûÐÂ³µ¹æ»®Ö®¼Ê£¬¹¤ÐÅ²¿µÚ398ÅúÐÂÄÜÔ´³µÉê±¨ÐÅÏ¢³öÂ¯£¬ÐÂ¿î001¡¢7X¡¢9XµÈºÕÈ»ÔÚÁÐ¡£
¾ÝÉê±¨Í¼¿´µ½£¬ÐÂ¿î001µÄÕûÌåÍâ¹ÛÉè¼ÆÓëÔÚÊÛ25¿î»ù±¾±£³ÖÒ»ÖÂ£¬Î²²¿ºó±£ÏÕ¸ÜÔö¼ÓºÚÉ«É¢ÈÈ·çµÀ£¬¿ÉÑ¡×°×²É«³µ¶¥¡¢FRÍ¬¿îÌ¼ÏËÎ¬´óÎ²Òí¡¢ÒÔ¼°Ôö¼ÓÁË¶à¸öÐÂµÄÂÖì±ÑùÊ½¡£
ÐÂ¿î001ÒÀÈ»Éê±¨ÁËÈý¸ö³µÐÍ°æ±¾£¬·Ö±ðÊÇ½ð×©Á×ËáÌúï®+Ë«µç»úËÄÇý¡¢ÄþµÂÊ±´ú÷è÷ëÈýÔªï®+µ¥µç»úºóÇý¡¢ÄþµÂÊ±´ú÷è÷ëÈýÔªï®+Ë«µç»úËÄÇý£¬·ûºÏÒ»Ö±ÒÔÀ´µÄWE°æ¡¢ME°æ¡¢YOU°æ»®·Ö¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ÐÂ001Èýµç¶¯Á¦ÔÙ¶ÈÉý¼¶£¬´îÔØ310kWÇ°µç»ú+370kWºóµç»ú£¬×Ü¹¦ÂÊ680kW£¬¶Ô±È25¿îÔÚÊÛ³µÐÍµÄÇ°270kW+ºó310kW×éºÏ£¬¹¦ÂÊ×ã×ãÓÖÔö¼ÓÁË100kW£¬¼«ËÙÒ²´Ó240km/hÌá¸ßµ½ÁË280km/h£¬Áã°Ù¼ÓËÙÓÐÍû´Ó3.3ÃëÌá¸ßÖÁ3ÃëÒÔÄÚ¡£
25¿î¼«ë´001¾ÍÒÑ¾´´ÔìÁËÍ¬¼¶×î´óÂíÁ¦ÐÔÄÜ£¬Ã»Ïëµ½ÐÂ³µÔÙ¶ÈË¢ÐÂ¸Ã¼ÇÂ¼£¬¿°³ÆÊÇ30ÍòÔª¼¶±ð¾ø¶Ô¡°ÐÔÄÜ¹ÖÊÞ¡±¡£
ÏÖ¿îÇå¿âÓÅ»Ý£¬¹ÙÐûÆÆ½â¡°±³´Ì¡±ÕùÒé
Óë¸Ä¿î¼Æ»®Í¬²½£¬¼«ë´»¹¹ÙÐûÁËÏÖ¿î³µÐÍµÄ¡°ÏÞÊ±È¨ÒæÓÅ»Ý¡±Õþ²ß£¬Ã÷È·»áÔÚ¸Ä¿î³µÐÍÉÏÊÐÇ°ÖÕÖ¹¡£
¡¤5000Ôª±£ÏÕ²¹Ìù+5000ÔªÏÞÊ±²¹Ìù(001/7X/007¿ÉÏí);
¡¤È¨Òæ°üÈýÑ¡Ò»£º°üÀ¨10000ÔªÎ²¿îÁ¢¼õ¡¢5Äê0Ï¢½ðÈÚ·½°¸¡¢16000ÔªÑ¡×°»ù½ð°ü¡£
ÆäÖÐ£¬16000Ñ¡×°»ù½ð°ü·Ö³µÐÍ²îÒì¡£001¿ÉÑ¡Ë«Ç»¿ÕÐü+CCDµç´Å¼õÕð»òLVµ÷¹âÌìÄ»+21´çÂÖì±´øËÄ»îÈû¿¨Ç¯;7X¿ÉÑ¡ºóÅÅµç¶¯É³·¢×éºÏ+¿Æ¼¼½»»¥Ì××°+NAPPAÕæÆ¤×ùÒÎ»òÒ»ÌåÊ½ÖÇ»ÛµÆÄ»;007¿ÉÑ¡×Ô¶¯ÃÅ+NAPPAÕæÆ¤×ùÒÎ»òÐÇ¼ÊÖ®ÃÅÌ××°¡£
×ÜÖ®£¬Èç¹ûÊ²Ã´ÅäÖÃ¶¼²»Ñ¡£¬Ïàµ±ÓÚ³µÐÍÔ¼ÛÁ¢¼õ2ÍòÔª¡£µ±È»£¬ÔÚÎÒ¿´À´£¬001µÄË«Ç»¿ÕÐü+CCDµç´Å¼õÕð¾ø¶ÔÊÇÐÔ¼Û±È×î¸ßµÄÑ¡×°£¬ÎÈ×¬²»¿÷¡£
¼«ë´´Ë´Î¡°ÌáÇ°¹ÙÐû+Çå¿âÓÅ»Ý¡±µÄË«ÏßÍ¬²½¹ÙÐû²ßÂÔ£¬ÎÞÒÉÊÇÓ¦¶Ô²úÆ·µü´úºÍÊÐ³¡¾ºÕùµÄºÏÀí½â·¨¡£¼ÈÖ÷¶¯Ô¤¸æ¸Ä¿îÉÏÊÐÊ±¼äºÍÃ÷È·Éý¼¶Ï¸½Ú£¬ÓÖÍ¨¹ýÏÞÊ±²¹Ìù¼ÓËÙÏÖ¿î¿â´æÈ¥»¯£¬ÈÃÇ±ÔÚÂò¼ÒÕÆÎÕ³ä·ÖÐÅÏ¢È¨£¬±ÜÃâÁËºóÐø¡°±³´Ì¡±ÕùÒé£¬Î¬»¤ÆðÆ·ÅÆ¿Ú±®¡£
2025Äê1-6ÔÂ·Ý£¬¼«ë´ÀÛ¼ÆÏúÁ¿9ÍòÓàÌ¨£¬½öÍê³ÉÈ«Äê32ÍòÁ¾Ä¿±êµÄ28.35%£¬ÈôÒª´ï³ÉÈ«ÄêÄ¿±ê£¬ÒâÎ¶×ÅÏÂ°ëÄêÐèÒªÆ½¾ùÔÂÏú´ï3.82ÍòÁ¾£¬ÊÇµ±Ç°ÔÂÏúÁ¿µÄ2.3±¶£¬Ñ¹Á¦¿ÕÇ°¾Þ´ó¡£
¸ü¹Ø¼üµÄÊÇ£¬ÓÉÓÚÈ¥Äê001³µÐÍµü´ú¹ý¿ì£¬µ¼ÖÂ¡°Ò»ÄêÄ¥Èý½£¡±Çé¿ö·¢Éú£¬ÌáÇ°Í¸Ö§Æ·ÅÆ¿Ú±®ºÍÓÃ»§ÐÅÈÎ£¬µþ¼Ó½ñÄêÒÔÀ´ÖÇÄÜ×ù²ÕºÍÖÇÄÜ¼ÝÊ»OTA¶à´ÎÑÓ³Ù£¬³µÖ÷ÓßÂÛ±§Ô¹ÉõÏù³¾ÉÏ£¬Æä¸ß¶ËÐÎÏó³ÖÐø±ÀËú£¬´ó·ùÓ°ÏìÆäÊÐ³¡ÏúÁ¿±íÏÖ¡£
´Ë´Î¸Ä¿îÖØµãÎ§ÈÆ¹Ø¼ü¼¼ÊõÉý¼¶£¬´îÅäÏÖ¿î¡°2ÍòÔªÓÅ»ÝÇå¿â¡±²¹Ìù£¬ÕâÖÖÆ½ºâ³¤ÆÚ¼¼Êõ´¢±¸Óë¶ÌÆÚ¼Û¸ñÕ½¾ºÕùµÄ¡°×éºÏÈ¡±£¬ÄÜ·ñ°ïÖú¼«ë´ÏÂ°ëÄê×ß³öÀ§¾³£¬ÊµÏÖÏúÁ¿ºÍ¿Ú±®µÄË«ÖØÍ»ÆÆ£¬½«ÊÇÒ»³¡¾Þ´óÌôÕ½¡£
