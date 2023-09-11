800V高压平台加持，合创V09拉开纯电MPV「突围战」序幕

32-46万元，合创V09正式开启预售，中国版「电动埃尔法」要来了。

种种迹象表明，内卷下的新能源市场“火花四溅”，MVP市场正成为竞争最活跃的汽车细分市场。乘联会数据显示，今年1-7月MPV累计零售为61.7万辆，同比增长20.1%;在狭义乘用车中的占有率也从去年的3.8%，提升至4.3%。

不过MVP月销量前十车型仍以传统燃油车为主，比亚迪腾势D9 DM-i作为新能源MPV翘楚，近几个月稳定占据榜单前三的位置。但如今汽车市场正身处传统燃油转型新能源时期，这也说明目前MPV市场依然存在变数。尤其新能源MVP尚未如同新能源轿车、SUV等车型那般迎来全面爆发，仍有较大增长空间，在智能化变革中，现有MPV市场格局将不可避免迎来洗牌。

过去，MPV往往是商务、安全、舒适的代表，新能源汽车补能问题依旧困扰不少用户，「里程焦虑」成为新能源MPV普及路上最大绊脚石。即使是目前广受用户欢迎的比亚迪腾势D9，销量最好的也是混动版本，因而续航成为目前纯电MPV亟需解决的一大问题。

作为去年首次亮相广州车展就备受用户关注的纯电MPV，合创V09横空出世有望成为破局者，加速纯电MPV更替传统燃油车型。

800V高压平台的出现，成为继蔚来换电模式之后最有望解决用户「续航焦虑」的技术。合创V09基于全域800V高压平台，选用高能量密度镍钴锰三元锂电池电芯，能量密度达到了257Wh/kg，满电状态下CLTC续航可以超过750km，相比腾势D9纯电版的600km，极氪009的702km和822km，以及岚图梦想家的475km和605km，这一数据都是相当亮眼的存在。尤其是面对使用麒麟电池的极氪009依然不落下风，可见合创V09续航之扎实。

合创V09包括充电机、电池包、空调、电机、DCDC等都支持800V，是目前最先进的方案之一。得益于此，合创V09基础版峰值充电功率可以达到158kW，即使是国网充电桩，也能获得比传统400V平台电车更快的充电功率。而采用4C电池的高阶版本，充电峰值功率可达380kW， 10分钟即可补能超过400km，极大缓解用户「续航焦虑」。

同时，在高压SiC电驱电源和高压附件加持下，合创V09整车效率提升4%，能耗降低7.8%，整体电耗更低，同样电池容量下获得相较400V平台更长续航。750km+的续航，加上10分钟400km的补能速度，即使是长途出行也完全无需担心续航问题，这是合创V09能够成为「破局者」的基础。

自从合创V09现身之后，网上不乏「中国版埃尔法」的言论。从外观来看，合创V09与丰田埃尔法确有那么一丝神韵相似。方正车厢搭配进气格栅，成为埃尔法在燃油车时代的独特设计美学，而新能源时代，合创V09则用自己的设计来凸显高端智能MPV的科技感。

合创V09采用星曜Shining Star造型，使用几何星芒型面，以锐利平直的线条和大胆的侧立面设计，增强整车未来感。一字星轨造型前灯和红色三角灯焰相连，前脸更具力量感和攻击性，相比其他新能源MPV，科技感更足，呈现出外星科技的机械美感。

新能源时代，智能座舱成为车企兵家必争之地，但与其他车型不同，MPV一直以来都有着更强的娱乐需求。合创V09前舱配备一块10.25英寸LED仪表盘+14.6英寸LED中控大屏+12.3英寸副驾屏，同时二排拥有一块超高分辨率的17.3英寸吸顶屏。两颗骁龙8155芯片配合H-VIP 3.0智能互联底层，充分保障前后舱娱乐系统的流畅运行，为跨屏互动、多屏联动提供性能基础。

在智驾逐渐被主流用户所认可之后，在可预见的未来，智驾需求将迎来全面爆发。合创V09搭载自研的H-VIP 3.0智驾互联系统，采用行泊一体域控制器，可实现更高阶的智能辅助驾驶功能。

相比埃尔法等传统高端MPV所使用的单摄像头+单雷达组合，合创V09是全球率先搭载激光雷达的量产MPV车型，最远探测距离可达300m，配合23个智能驾驶传感器，拥有L2+级智能辅助驾驶能力，提供多达30项行车辅助驾驶功能和16项泊车辅助功能，最高支持高度点对点NOA功能。

如果说腾势D9 DM-i撬开了传统MPV市场的大门，那么合创V09则极有可能带领纯电MPV吹响反攻的号角。合创V09从一开始就瞄准用户最关注的核心痛点，以解决用户「里程焦虑」为突破口，同时以极致堆料提升品质感和用户驾乘体验。这场纯电MPV的「突围战」，已经拉开序幕。