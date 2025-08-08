ÎÊ½çÐÂM7¡¢¼«ë´ÐÂ001ºÍ9X¡¢Ð¡ÅôX9Ôö³Ì£¬ÏÂ°ëÄêÐÂ³µ¼¯ÖÐÁÁÏà£¡
µÚ398Åú¹¤ÐÅ²¿Éê±¨Ä¿Â¼¹«²¼£¬¿°³ÆÊÇ½ñÄê×îÖØÒªµÄÒ»´ÎÐÂ³µ¼¯ÖÐÁÁÏà£¬ÆäÖÐ°üº¬ÁËÏÂ°ëÄê²»ÉÙÖØ°õÑ¹ÖáÐÂ³µ£¬ÍøÓÑÃÇÖ±ºô¹ýñ«¡£
¼«ë´Ïµ£ºÐÂ001¡¢ÐÂ7X¡¢9XµÈ
¼«ë´¸Õ¸Õ¹ÙÐûÁËÏÂ°ëÄê4¿îÖ÷Á¦³µÐÍ¸Ä¿îÏ¸½Ú£¬Ã»Ïëµ½¹¤ÐÅ²¿Ö±½Ó¸øÈ«±¬³öÀ´ÁË¡£
ÓëÔÚÊÛ25¿î001¶Ô±È£¬ÐÂ001Ô¤¼ÆËÄ¼¾¶ÈÄÚÉÏÊÐ£¬Íâ¹Û³ß´ç±£³Ö²»±ä£¬³µÎ²±£ÏÕ¸ÜÐÂÔöºÚÉ«ÊÎÌõ£¬ÒÉËÆÎªÉ¢ÈÈ·çµÀ£¬¹Ù·½³ÆÄÚÊÎÍ¬ÑùÓÐËùÎ¢µ÷¡£ÐÂ³µ½«ºËÐÄÉý¼¶Thor-UÖÇ¼ÝÐ¾Æ¬£¬ËãÁ¦700TOPS£¬Õû³µ¸ßÑ¹Æ½Ì¨´Ó×¼800VÌáÉýµ½×¼900V£¬Ç°ºóµç»ú¹¦ÂÊÔö¼ÓÖÁ310kW+370KW£¬×Ü¹¦ÂÊ´Ó580kWÌá¸ßµ½680kW£¬¼«ËÙ´Ó240km/h±ä³É280km/h£¬Áã°Ù¼ÓËÙ´Ó3.3ÃëÌáÉýÖÁ3ÃëÒÔÄÚ¡£
¼«ë´7X´Ë´ÎÉê±¨ÁËÁ½¸öºóÇý370kWµ¥µç»ú°æ±¾£¬Ò»¸ö½ð×©µç³Ø°æ±¾£¬ÁíÒ»¸öÄþµÂÊ±´úÈýÔªï®µç³Ø°æ±¾£¬ºËÐÄÍ¬²½Éý¼¶×¼900V¸ßÑ¹¼Ü¹¹+Ó¢Î°´ïThor-UÖÇ¼ÝÐ¾Æ¬£¬Í¬Ê±ÄÚÊÎÎ¢µ÷¡£
ÐÂ³µ·½Ãæ£¬¼«ë´Äê¶ÈÈ«³ß´çÆì½¢SUV-9XÕýÊ½ÁÁÏà¡£¸Ã³µ³¤5239mm¿í2020mm¸ß1819mm£¬Öá¾à3169mm£¬²ÉÓÃ6×ù²¼¾Ö£¬ÓÐÁ½ÖÖµç³Ø°ü¿ÉÑ¡£¬·Ö±ðÎª55.1¶ÈºÍ70¶È£¬´¿µçÐøº½Æð²½¿É´ï302¹«Àï¡£´îÔØ2.0T»ì¶¯·¢¶¯»ú£¬·åÖµ¹¦ÂÊ205kW£¬×îÉñÃØµÄµç»ú¹¦ÂÊÒÀÈ»´¦ÓÚ±£ÃÜ×´Ì¬¡£
9XµÄÑ¡×°Í¬ÑùÁÁµãÊ®×ã¡£ÓÐ255/60 R20£¬275/50 R21£¬285/45 R22ÈýÖÖÂÖÌ¥¹æ¸ñ£¬´îÅäËÄÖÖÂÖì±ÔìÐÍ£¬´øÓÐÐü¸¡ÂÖì±³µ±ê;¿ÉÑ¡DÖùÊÎ°å¡¢ºóÊÓ¾µ¡¢ÃÅ°ÑÊÖ¡¢ÂÖÃ¼µÈ²»Í¬ÑùÊ½ÑÕÉ«;ÓÐÁ½ÖÖ¹æ¸ñÌì´°£¬µÚÈýÅÅ¿É´ø¿É²»´ø;ÓÐÈýÖÖ009Í¬¿î½øÆø¸ñÕ¤£¬µ«¾ù²»Ö§³Ö¿É·¢¹âÉè¼Æ;Ö§³ÖÍÏ³µ¹³Ñ¡×°;ÄÚÊÎÓÐË«ÁªÆÁºÍ´óºáÆÁÁ½ÖÖ²¼¾Ö¡£
ºèÃÉÏµ£ºÎÊ½çM8 EV¡¢ÎÊ½çÐÂM7¡¢Ïí½çS9T¡¢ÉÐ½çH5µÈ
ÕâÂÖÉê±¨£¬À´×ÔºèÃÉÖÇÐÐµÄÐÂ³µÍ¬Ñù·Ç³£¶à£¬¶¼ÊÇ´ó¼Ò±È½Ï¹Ø×¢µÄÖØÒª³µÐÍ¡£
ÎÊ½çM8 EV´¿µç°æ½«´îÔØ97.644¶Èµç³Ø°ü£¬È«Ïµ²ÉÓÃÄþµÂÊ±´úÈýÔªï®£¬Ìá¹©µ¥µç»ú227kWºóÇýºÍË«µç»ú160kW+227kWËÄÇý£¬³µ³¤5190mm¿í1999mm¸ß1795mm£¬Öá¾à3105mm£¬¶¨Î»5×ùºÍ6×ù´ó³ß´çÆì½¢SUV¡£
ÎÊ½çM8EV½«ÐÂÔöÒ¹×Ï³µÆáÑÕÉ«£¬È«Ïµ±êÅä±ÕÊ½Ë«Ç»¿ÕÐü£¬Ê×·¢´îÔØ»ªÎª800VÌ¼»¯¹è¸ßÑ¹ÆßºÏÒ»µçÇý£¬Ô¤¼ÆÊÛ¼Û38-45ÍòÔªÇø¼ä£¬»áÔÚ8ÔÂ·ÝÕýÊ½ÉÏÊÐ¡£
ÎÊ½çÐÂM7Ö±½Ó´ó»»´ú£¬Íâ¹ÛÔìÐÍ¸ß¶È¿´ÆëM8£¬³¤¿í¸ß5080x1999x1780mm£¬Öá¾à3030mm£¬¶Ô±ÈÀÏ¿î´ó·ùÌá¸ß£¬Í¬Ê±·¢²¼Ôö³Ì+´¿µç°æ±¾£¬Ç°Õß´îÅä37¶ÈÁ×ËáÌúï®ºÍ53¶ÈÈýÔªï®µç³Ø£¬ºóÕß´îÔØ100¶ÈÈýÔªï®µç³Ø°ü¡£
´ÓÍâ¹Û¡¢ÄÚÊÎ¡¢µ×ÅÌ£¬ÔÙµ½ÖÇÄÜ¼ÝÊ»Ó²¼þ£¬ÎÊ½çÐÂM7»ù±¾ºÍM8±£³ÖÒ»ÖÂ£¬°üÀ¨ÐÂÔö3¿Å·Ö²¼Ê½4DºÁÃ×²¨À×´ï¡¢2¿Å4DºÁÃ×²¨½ÇÀ×´ï¡¢ÒÔ¼°1¿ÅºóÏò¹ÌÌ¬¼¤¹âÀ×´ï¡£¿ÉÒÔËµÐÂM7ÍêÍêÈ«È«ÊÇÒ»Á¾Õ¸ÐÂ³µÐÍ£¬²úÆ·Á¦Ê®·ÖÇ¿º·¡£
Ïí½çS9T´Ë´ÎÉê±¨ÁË´¿µç°æ±¾£¬È«Ïµ´îÔØ97.6¶Èµç³Ø°ü£¬Ìá¹©227kWµ¥µç»úºóÇýºÍ385kWË«µç»úËÄÇý°æ±¾¡£ÐÂ³µÑÓÐøS9Æì½¢½ÎÅÜ¼Ò×åÉè¼Æ£¬´îÔØ»ªÎª°ÙÍòÏñËØ³µÓï´óµÆ¡¢ËÄ¼¤¹âÀ×´ïADS¸ÐÖªÓ²¼þ¡¢×ð½çS900Í¬¿î¹á´©Ê½Î²µÆµÈ£¬È«ÏµÂúÅä¿ÕÆøÐü¼Ü+CDCµç´Å¼õÕð+»ªÎªÍ¾ÁéÆ½Ì¨3.0£¬²ÉÓÃ×ð½çÍ¾ÁéÁúÐÐÆ½Ì¨Í¬Ô´¼Ü¹¹£¬Ö§³ÖÁùÓòºÏÒ»Êý×Ö»¯ÖÇÄÜµ×ÅÌµÈ¡£
×÷Îª»ªÎªÓëÉÏÆûÁªºÏ´òÔìµÄµÚ¡°Îå½ç¡±£¬ÉÐ½çH5½«ÊÇºèÃÉÖÇÐÐÓÐÊ·ÒÔÀ´×î±ãÒËµÄÐÂ³µ¡£´Ë´ÎÉê±¨ÁË´¿µç°æ£¬Ìá¹©64.6¶ÈºÍ80¶ÈÁ½ÖÖµç³Ø°ü£¬³¤¿í¸ß4780x1910x1657mm£¬Öá¾à2840mm£¬¾ù²ÉÓÃµ¥µç»úºóÇý¶¯Á¦ÐÎÊ½£¬·Ö150kWºÍ180kW¡£
ÉÐ½çH5Í¬Ñù´îÔØÍ·¶¥¼¤¹âÀ×´ï£¬Ö§³Ö»ªÎªADS 3ºÍADS 4¸ß½×ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»£¬¹á´©¡°¿Æ¼¼ÆÕ»Ý¡±ÀíÄî£¬»ò½«³ÉÎª×î±ãÒËµÄ»ªÎªADS¸ß½×ÖÇ¼Ý²úÆ·¡£
Ð¡ÅôX9Ôö³Ì£ºÊ×Á¾³¬¼¶µç¶¯³µÐÍ
Ð¡ÅôÊ×¿îÔö³ÌMPV³µÐÍX9Ò²ÔÚ±¾´ÎÉê±¨Ãûµ¥¡£¸Ã³µ³¤5316mm¿í1988mm¸ß1785mm£¬Öá¾à3160mm£¬´îÔØÖÐ´´ÐÂº½Á×ËáÌúï®µç³Ø°ü£¬²ÉÓÃ210kWµ¥µç»úºóÇý£¬´îÅä110kWÔö³ÌÆ÷¡£
ºÎÐ¡Åô±íÊ¾£¬Ð¡ÅôX9³¬¼¶µç¶¯³µÐÍ½«ÓÚËÄ¼¾¶ÈÕýÊ½ÍÆ³ö£¬Ä¿Ç°Í¶Èë³¬ 1000 Ì¨²âÊÔ³µ£¬»¨ÁË³¬ 800 ÌìÊ±¼ä£¬ÅÜ±éÈ«Çò 20 ¸ö¹ú¼Ò£¬330 ¸ö³ÇÊÐ£¬ÀÛ¼Æ²âÊÔÀï³Ì³¬ 2000 Íò¹«Àï¡£Î±×°³µÍ¸Â¶³öÆð´¿µçÐøº½¿É´ï450km£¬×ÛºÏÐøº½³¬1500km£¬ÊÇÒ»Ì¨ÕæÕýµÄ¼ÒÓÃ´óÆß×ùMPV¡£
±ÈÑÇµÏÑöÍûU9£º4¿Å555kWµç»úÏµÍ³
±ÈÑÇ´Î´Ë´ÎÉê±¨ÖÐÐÂÔöÒ»¿î´¿µç³¬ÅÜU9³µÐÍ£¬´îÔØ4¿Å555kWµç»ú£¬×ÛºÏ¹¦ÂÊ³¬2200kW¡£
¸Ã³µ³¤4966/4991mm£¬¿í2029mm£¬¸ß1311/1351mm£¬Öá¾à2900mm£¬±êÅäÌ¼ÏËÎ¬³µ¶¥£¬¿ÉÑ¡×°ÔöÇ¿ÐÍÌ¼ÏËÎ¬´óÇ°²ù/Ì¼ÏËÎ¬±ê×¼Ç°²ù¡¢µç¶¯Î²ÒíµÈ¡£Ä¿Ç°U9ÔÚÊÛ³µÐÍÖ¸µ¼¼Û168ÍòÔª£¬Ô¤¼ÆÐÂ³µÐÍ½«»á¸ü¹ó¡£
á°Í¼×·¹âL£ºÈ«ÐÂÉè¼Æ+»ªÎªADSÖÇ¼Ý
á°Í¼ÓÀ´ÐÂFREE+±¬µ¥ºó£¬×îÐÂÓÖÉê±¨ÁË×·¹âLÆì½¢½Î³µ¡£
¸Ã³µ³¤¿í¸ß5125x1985x1522mm£¬Öá¾à3010mm£¬²ÉÓÃ»ì¶¯¶¯Á¦ÐÎÊ½£¬´îÅä105kW·¢¶¯»ú+150kW/230kWË«µç»ú£¬²ÉÓÃ·ä³²ÄÜÔ´Ìá¹©µÄÈýÔªï®µç³Ø°ü¡£
×·¹âL¶¨Î»¸ß¶ËÆì½¢½Î³µ£¬²ÉÓÃÁËÈ«ÐÂÍâ¹ÛÇ°Á³Éè¼Æ£¬ÒÔ¸ßÁÁÆÙ²¼¸ñÕ¤ÎªÁÁµã£¬´îÅä·ÖÌåÊ½´óµÆ+á°Í¼·¢¹âLOGO£¬ÂÖì±²ÉÓÃ¶à·ùÌõ×´£¬¿ÉÑ¡×°Ë«É«³µÉí¡¢´ó±ýÂÖì±£¬ÕûÌåÆøÖÊÃ÷ÏÔ¶¨Î»¸ß¶ËÐÐÕþÉÌÎñ³¡¾°¡£
×·¹âL½«´îÔØ¼¤¹âÀ×´ï¼Ó³ÖµÄ»ªÎªÂúÑª°æADS 4¸ß½×ÖÇÄÜ¼ÝÊ»¸¨ÖúºÍºèÃÉÖÇÄÜ×ù²ÕÈ«ÉúÌ¬¡£
´Ó±¾½ì¹¤ÐÅ²¿ÐÂ³µÉê±¨ÄÜ¹»Ã÷ÏÔ¿´³ö£¬ÏÂ°ëÄêÐÂ³µÈÈ³±¼´½«È«ÃæÕ¹¿ª£¬Ò»³¡±ÈÒÔÍù¸ü¼¤ÁÒ²Ñ²Ð¿áµÄÄêµ×ÊÕ¹ÙÖ®Õ½½«³¹µ×´òÏì£¬Èç¹ûÄãÈÔÔÚ³Ö±Ò´ý¹º£¬ÄÇÃ´Ò»¶¨ÒªÔÙµÈµÈÁË¡£
