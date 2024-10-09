张靓颖助阵  岚图知音即将在2024岚图用户之夜震撼上市

【2024年10月9日，武汉】10月13日，岚图汽车将以“与知音 共岚图”为主题，在杭州举办2024岚图用户之夜暨岚图知音上市发布会，届时不仅有岚图全球2000多位用户齐聚杭州，共同感受岚图品牌带来的专属美好，同时备受期待的岚图知音也将正式上市。

【2024岚图用户之夜暨知音上市发布会】

用户之夜是岚图汽车为用户打造的专属聚会，更是为用户专属定制的品牌超级IP，今年是岚图汽车第三年举办用户之夜。杭州宋韵文脉传承千年，文人雅士聚集，与岚图“淡、静、雅”的品牌人格和中式优雅的品牌调性交相呼应。杭州是弄潮之城，世界级的互联网、科技企业在这里奔流向上，走向世界、引领世界。岚图将2024年岚图用户之夜选在杭州，将与海内外广大用户一起狂欢，共同见证岚图知音的璀璨启航。

此次用户之夜，岚图汽车将为用户打造2个小时的音乐狂欢，届时将有华语乐坛实力唱将张靓颖、内地爆款民谣乐队鹿先森乐队登台助阵，还有岚图用户合唱团深情演唱，营造出浓厚而又热烈的演唱会级氛围，为现场嘉宾打造一场前所未有的音乐盛宴。岚图汽车还延续了去年用户之夜与用户的“共创”特色活动，继续设置户外特色Mingle区，为车友们打造展示平台，与广大用户共同打造一场快乐、难忘的品牌共创之旅。活动期间，将有华东5城近百人志愿者为本届用户之夜全程护航，随时为现场嘉宾提供优质服务。除杭州主会场之外，本次岚图用户之夜还将在全国130多个城市联动开展，将各地特色风尚与岚图用户之夜进行巧妙融合，拉满广大岚图用户的期待值。

作为用户型科技企业，岚图汽车坚持与广大用户共创共享共成长。自成立以来，岚图汽车相继开展穿越千里无人区、2021年VOYAH NIGHT岚图用户之夜、时间的朋友跨年演讲等活动，让广大用户共同见证品牌成长。2023年，岚图成立了用户共创委员会，与用户共同打造了“819用户之夜”的年度盛宴，也缔造了广州车展168位用户自掏腰包在广州电视塔“小蛮腰”给岚图打广告的行业佳话。岚图也助推用户形象登上纽约时报广场地标大屏，以感恩回馈广大用户的坚定支持。过去一年，岚图联合用户车友会举办了1500+场特色活动，很多用户主动成为岚图品牌和产品的代言人。

【岚图知音闪耀亮相武网赛场】

目前，岚图汽车已完成“三年三品类 四年四款车”的产品布局。今年，岚图相继推出岚图FREE 318、全新岚图梦想家和岚图知音，其中全新岚图梦想家搭载华为乾智驾和鸿蒙座舱，产品实力领先行业一代，承载着东风第6000万辆汽车里程碑殊荣载誉前行，第四款车岚图知音即将在2024岚图用户之夜震撼上市。作为岚图汽车全新力作，岚图知音基于新一代纯电平台开发而来，不仅拥有“985学霸”级最强三电，即901km超长续航、全域800V高压碳化硅平台以及5C超级快充，而且搭载行业领先的智驾系统和智能座舱，并采用中欧双五星安全标准开发，以TOP级硬核实力为广大用户带来超越期待的出行体验。

千里知交欢聚，同心共创美好。10月13日晚，岚图将竭诚为全球广大用户打造一场精彩纷呈的视听盛宴，同时通过在线直播、话题互动等形式，让更多场外用户云端参与其中。敬请持续关注，收获更多精彩瞬间。

关于岚图

岚图汽车创立于2019年4月，是东风汽车旗下高端智慧新能源品牌，整合东风公司55年造车技术和优势资源，以用户为中心构建创新商业模式，是中国“造车新实力”，致力于成为“中国高端电动汽车领先者”。作为根植于中国文化诞生的品牌，岚图以“让汽车驱动梦想，为美好生活赋能”为品牌使命，以“淡、静、雅”的品牌人格，为当代社会新中坚力量创造现代格调的美好生活。

岚图汽车产品以性能驾控、极致安全和中国美学为基因，为用户提供可靠、安全和豪华的出行体验，形成了高端新能源“SUV+MPV+轿车”的产品阵营，是产品布局最完整的中国新能源车企。

岚图品牌发布四年以来，已先后相继推出“公路旅行家”岚图FREE、“梦想的移动城堡”岚图梦想家、“新行政电动旗舰”岚图追光和“985”全能学霸岚图知音，形成了“三年三品类 四年四款车”的产品布局。2024年8月28日，“全景豪华科技旗舰MPV”全新岚图梦想家开启预售，是全球首款搭载华为乾智驾和鸿蒙座舱的MPV，9月19日正式上市。8月30日，岚图知音开启预售，是岚图基于新一代自研纯电平台打造的首款车型，也是岚图首款面向全球的高端纯电SUV。