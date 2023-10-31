AION S的「MAX」时刻，埃安打响去网约车化战役

新能源时代，广汽凭借埃安，在纯电轿车领域站稳脚跟，但网约车形象依然制约了品牌发展，这次埃安推出最强改款AION S MAX，售价14.99-20.29万元，直奔C端市场而去。

作为广汽旗下的一员猛将，AION S累计销量已经突破40万辆，自从2021年推出AION S PLUS之后，就和AION Y成为埃安旗下的双子星，一度占据品牌90%左右的销量。但由于大量投入网约车市场，品牌形象一度限制了其在C端市场的发展，因此，一款产品力拉满且去网约车化的车型迫在眉睫。

外观内饰去网约车化

比起整体设计更加硬朗的AION S PLUS，AION S MAX显然收敛不少，没有凌厉的线条，显得更加圆润，就连贯穿的腰线也变成官方宣城的「双流星腰线」。前脸分体式大灯采用了类似珠宝的点缀，尾部则是采用贯穿式灯带，新能源气息十足。

这次AION S MAX的轮毂样式也有所变化，让整车视觉观感更协调，并且车上和轴距相比旧款分别拉长58mm和10mm，这也直接让车内空间更充裕，后排头部空间为965mm，腿部空间960mm。

内饰方面，AION S MAX显然借鉴了旗下另一个高端运动品牌昊铂，前舱采用游艇式座舱布局，昊铂GT同款14.6英寸悬浮式中控屏+10.25英寸全液晶仪表盘，以及怀档设置，都让新车更加新能源化。

除此之外，主驾15W无线充电、前排座椅通风加热、11扬声器、可躺卧的副驾以及承托感更强的座椅等等一应俱全，在旧款的基础上，AION S MAX用简约的设计语言完成了内饰升级，而似有若无的昊铂GT元素也让新车更加偏向年轻化的C端市场。

开卷智能化

过去AION S的智能化一直被诟病，不过对于一款10几万的A级车而言，也不能要求太多。但随着今年各家车企在智能化领域的全面发力，旧款羸弱的智能化显然无法支撑起用户与日俱增的需求。因此，AION S MAX必须主动发起智能化革命。

AION S MAX虽然采用与昊铂GT同款的14.6英寸中控屏，但显然没有采用相同的驱动芯片，而是搭载了AION Y同款的高通6125芯片，比起8155芯片在数据和图形处理能力上都要弱上不少。

虽然官方号称响应速度提升0.5s，可以做到上车即亮屏，车机应用支持个性化移动位置，并且在感知交互上也做了提升。但放在当下的同级车型来看，这样的座舱芯片还是略显诚意不足。

不过AION S MAX在有限的算力下，依然提供足够优秀的用户体验，搭载ADiGo4.5车机系统，车机UI全面升级，统一的色调、功能用卡片式的呈现、简化的使用层级、让这套 UI 界面更为简洁。

并且引入科大讯飞的 TDS 情感语音包，支持更加拟人化的连续对话，不仅局限于设置好的语音指令。这种体验有点类似刚刚上市的极越01上的智能语音助手Simo，并且支持连续语音对话。同时还支持自定义魔方、支持 OTA 的智能化场景，包括用电保持、洗车模式、后排睡眠模式等等。

智驾方面，AION S MAX在L2级智能辅助驾驶基础上，强化AI视觉感知能力，对行人骑行识别率提高96%，雨天逆光的车道线监测能力提高 93%。

除此之外，AION S MAX的智能辅助驾驶系统还能提供拥堵低速自动跟车、车辆具备紧急制动、前方碰撞预警、全速自适应巡航等常规功能。

产品力MAX了吗？

比起旧款，AION S MAX的产品可谓全面提升，与昊铂GT同款的180kW 电机、弹匣电池、中控内饰、比利时Premium音响等等，都是新车的核心优势，也是埃安去网约车化瞄准年轻家庭用户走出的重要一步。

不过即使如此，AION S MAX放在同级车型中，产品力依然显得有些不够看。以深蓝SL03纯电版为例，售价16.39-19.19万元，不仅标配8155座舱芯片，而且尺寸也全面优于AION S MAX。

动力上，AION S MAX虽然全系搭载一台永磁同步驱动电机，但只有20.29万元的顶配版采用了180kW电机，零百加速6.7s。其他车型电机功率仅有150kW，零百加速7.5s。同时两款80版本的车型搭载67.9kWh电池，CLTC续航里程为610km。70车型搭载60kWh电池，CLTC续航里程为510km。

反观深蓝SL03入门版的电机功率为190kW，零百加速5.9s，搭载58.1kWh的电池，CLTC续航里程达到了515km，19.19万元的顶配搭载79.97kWh电池，CLTC续航里程达到705km。无论是动力还是续航，都要强于AION S MAX。

作为一款14.99万元起售的车型，AION S MAX确实做出了自己的努力，但这个价格放在A级车上还是比较贵的，虽然明眼人都能看出新车主要还是对标比亚迪秦PLUS EV，想用低配去打后者的高配，但关键是秦PLUS EV的主力用户还是低于15万元的中低配车型，一旦价格高于15万元，用户能选的就很多了。

因此，尽管AION S MAX给出了自己的诚意，但碍于过高的起售价，低配或许能吸引部分秦PLUS EV的目标用户，可16-20万元价格区间内，另外三款配置也会遇见更多强如深蓝SL03的对手，要想实现突围难度不小。

AION S MAX想要去网约车化，可以说是必然趋势，但要凭借这款比上不足比下有余的新车攻占C端市场，可能「革命尚未成功」，埃安仍需努力。