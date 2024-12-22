ÎµÀ´È«ÐÂÆ·ÅÆfireflyÓ©»ð³æÕýÊ½·¢²¼£¬²úÆ·È«ÇòÊ×Ðã²¢¿ªÆôÔ¤ÊÛ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
2024Äê12ÔÂ21ÈÕ£¬2024ÎµÀ´ÈÕ(NIO Day 2024)ÔÚ¹ãÖÝ¾ÙÐÐ¡£fireflyÓ©»ð³æÆ·ÅÆÕýÊ½·¢²¼£¬²úÆ·ÓëÆ·ÅÆÍ¬Ãû¡£fireflyÓ©»ð³æÔÚÖÐ¹úÊÐ³¡¿ªÆôÔ¤ÊÛ£¬Ô¤ÊÛ¼Û14.88ÍòÔª£¬¼´ÈÕÆðÓÚfireflyÓ©»ð³æAppºÍ¹Ù·½Ð¡³ÌÐò¿ª·ÅÔ¤¶©¡£
×÷ÎªÎµÀ´´òÔìµÄÖÇÄÜµç¶¯¸ß¶ËÐ¡³µÆ·ÅÆ£¬fireflyÓ©»ð³æÒÔÔ´×ÔÎµÀ´Ê®ÄêµÄÑÐ·¢ÊµÁ¦¡¢Éè¼ÆÄÜÁ¦¡¢°²È«±ê×¼¼°ÖÇÄÜ»¯¿Æ¼¼£¬ÓÃÐÂÊ±´úµÄË¼Î¬ºÍ¿Æ¼¼£¬´øÀ´Ç°ËùÎ´ÓÐµÄ¸ß¶ËÐ¡³µÌåÑé£¬Âú×ãÓÃ»§×ÔÔÚ³öÐÐµÄ¶àÔªÐèÇó¡£
fireflyÓ©»ð³æÎªÈ«Çò×ÔÔÚ×ÔÐÅ¡¢ÈÈ°®Éú»îµÄÓÃ»§¶øÉú£¬ÖÂÁ¦ÓÚÎªÈ«ÇòÓÃ»§Ôì×îºÃµÄÐ¡³µ£¬ÕâÊÇÊµÏÖÎµÀ´¡°Blue Sky Coming ¹²´´¿É³ÖÐøºÍ¸üÃÀºÃµÄÎ´À´¡±ÆóÒµÊ¹ÃüµÄÖØÒªÒ»²½¡£fireflyÓ©»ð³æµÄÆ·ÅÆ¾«ÉñÊÇ¡°×ÔÔÚ·¢¹â freedom to glow¡±£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©×ÔÓÉÁé¶¯µÄ³öÐÐÌåÑé£¬³äÂúÇÉË¼¡¢°²ÐÄ¿É¿¿µÄÉú»î¿Õ¼ä£¬ÈÃÃ¿Ò»´Î³ö·¢¶¼³ÉÎª±í´ï×ÔÎÒµÄ·¢¹âÊ±¿Ì¡£Æ·ÅÆÉ«Ò²ÌåÏÖÁË×ÔÔÚ·¢¹âµÄÆ·ÅÆ¾«Éñ£¬µ×ÏÉ«´ú±í×ÔÔÚµÄ×´Ì¬£¬Ó©¹âÉ«´ú±íÄÜÁ¿Óë»îÁ¦¡£fireflyÓ©»ð³æµÄÆ·ÅÆ±êÊ¶Áé¸ÐÀ´×ÔÓÚ·ÉÎèÖÐµÄÓ©»ð³æ£¬Ð¡ÇÉÁé¶¯¡¢ÄÜÁ¿ÂúÂú¡¢»îÁ¦Ê®×ã¡£
fireflyÓ©»ð³æ»ùÓÚ¡°Áé¶¯¡¢ÇÉË¼¡¢ÐÅÀµ¡±µÄÆ·ÅÆDNA£¬ÒÔ¼«¾ß±æÊ¶¶È¡¢ÁîÈË¹ýÄ¿ÄÑÍüµÄÔ´´Éè¼Æ´òÔì³ö·ûºÏÖÇÄÜµç¶¯Ê±´úÉóÃÀ±í´ïµÄ¸ß¶ËÐ¡³µ¡£
fireflyÓ©»ð³æÇÉÃîµØ½«Èý¸öÁé¶¯µÄ¹â»·×é³ÉÈýÖØ×à´óµÆ£¬Êý×Ö¡°Èý¡±ÔÚÖÐ¹úÒâÓ÷¡°ÈýÉúÍòÎï¡±£¬ÔÚÈ«Çò¸üÓÐ"ºÃÊÂ³ÉÈý"µÄÃÀºÃÔ¢Òâ¡£×÷Îª±êÖ¾ÐÔµÄÉè¼Æ·ûºÅ£¬³µÉíÇ°ºó¶Ô³Æ²¼¾ÖµÄÈýÖØ×à´óµÆ£¬ÒÔ¼°È«³µ¶à´¦¿É¼ûµÄ½ºÄÒ»·£¬ÈÃÕû³µ¸ü¾ß±æÊ¶¶È¡£
fireflyÓ©»ð³æµÄÇÉË¼Éè¼Æ»¹¼æ¾ßÁËÉóÃÀÓë¹¦ÄÜ¡£³µÉíÏÂ°üÎ§²ÉÓÃ»·±£²ÄÁÏ£¬Í¨¹ýÀûÂäµÄÇ°ºóÐü¡¢Á÷³©µÄ³µ¶¥ÏßÌõ£¬´òÔì³ö±ðÖÂ¶ø·ûºÏ¿ÕÆø¶¯Á¦Ñ§Éè¼ÆµÄ³µÉíÂÖÀª¡£¶ÀÓÐµÄÁé¶¯Î²»·£¬ÈÃÕû³µ¼´Ê¹ÔÚ¾²Ö¹×´Ì¬ÏÂ£¬ÒÀÈ»ÐîÊÆ´ý·¢¡£´ËÍâ£¬fireflyÓ©»ð³æµÄ³µÉí±ÈÀý¼áÊµ¿É¿¿£¬×ËÌ¬×ÔÐÅ´ÓÈÝ£¬ÎªÐ¡³µ´øÀ´ÖµµÃÐÅÀµµÄ°²È«¸Ð¡£²»Ö¹Áé¶¯µÄÍâ¹ÛÉè¼Æ£¬fireflyÓ©»ð³æ»¹´øÀ´ÁËÈ«ÐÂµÄ×ù²Õ½»»¥ÌåÑé£¬ÎªÓÃ»§´´ÔìÁË³äÂúÁé¸ÐµÄÊý×ÖÊÀ½ç¡£
fireflyÓ©»ð³æÓµÓÐÁé¶¯µÄ¼ÝÊ»ÌåÑé£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´ÁËÍ¬¼¶×îºÃµÄ²Ù¿ØÐÔÄÜºÍÖÇÄÜ»¯ÌåÑé£¬ÊÇ×îÊÊºÏ³ÇÊÐÌ½Ë÷µÄ×ÔÔÚÐ¡³µ¡£4.7Ã××ªÍä°ë¾¶£¬²»½öÍ¬¼¶×îÐ¡£¬ÉõÖÁ±ÈÐ¡Ò»¼¶µÄ³µÐÍ×ªÍä¸üÇáËÉ;È«³¡¾°×Ô¶¯²´³µ¹¦ÄÜ£¬¿É¼û¼´¿ÉÍ££¬ÈÃfireflyÓ©»ð³æ³ÉÎªÒ»Á¾¡°×î²»Ìô³µÎ»¡±µÄ³µ¡£
fireflyÓ©»ð³æÍ¨¹ýÇÉË¼µÄ¿Õ¼äÔËÓÃ£¬²»½öÈÃÐ¡³µÓµÓÐÁË´ó¿Õ¼ä£¬»¹ÍØÕ¹ÁË¸ü·á¸»µÄÊ¹ÓÃ³¡¾°¡£Í¬¼¶ÈÝÁ¿×î´óµÄ92ÉýÇ°±¸Ïä£¬Ìá¹©·Ö²ã´¢ÎïºÍÅÅË®¹¦ÄÜ¡£¶þÅÅ×ùÒÎ·ÕÛºó£¬ÐÎ³É³¬1,250Éý´¿Æ½¿Õ¼ä£¬ÇáËÉÊÕÄÉ°Ù±ä×°±¸£¬ÍØÕ¹¸ü¶àÔªµÄÉú»î·½Ê½¡£
µÃÒæÓÚÎµÀ´µÄÈ«Ãæ¸³ÄÜ£¬fireflyÓ©»ð³æÒÔÆì½¢¼¶µÄ°²È«Éè¼Æ£¬½â¾öÁËÐ¡³µ°²È«ÄÑÌâ£¬ÒÔ×îÐÂÖÐÅ·ÐÂ³µ°²È«ÆÀ¼Û¹æ³ÌË«ÎåÐÇÒªÇóÉè¼Æ¿ª·¢£¬ÔÚ³µÉíµÄ½á¹¹Éè¼Æ¡¢²ÄÁÏÇ¿¶È¡¢³ËÔ±²ÕÖØµãÎ»ÖÃ±£»¤µÈ·½Ãæ¶¼×öÁË¼Ó¹ÌºÍÉý¼¶£¬ÈÃÐ¡³µÖµµÃÐÅÀµ¡£
ÔÚ³µÉí½á¹¹Éè¼ÆÉÏ£¬¸ßÇ¿¶È¸ÖÓëÂÁºÏ½ðÊ¹ÓÃÕ¼±È¸ß´ï83.4%£¬±ÈÀý¿´ÆëºÀ»ª³µÐÍ¡£°×³µÉí¿¹Å¤¸Õ¶È¸ß´ï35,700Å£.Ã×/¶È£¬±íÏÖÍ¬¼¶×îÇ¿¡£fireflyÓ©»ð³æµÄ³µÉíÕýÃæ²ÉÓÃË«¸ù³¬¿í·À×²Áº£¬Ç°³µÃÅ²ÉÓÃ1,500Õ×ÅÁ³¬¸ßÇ¿¶ÈÈÈ³ÉÐÍ¸Ö£¬Ê¹³µÃÅÔÚ¼¤ÁÒÅö×²³¡¾°ÏÂÄÜ¹»ÓÐÐ§µÖÓùÅö×²ÄÜÁ¿¡£
²»Ö¹°²È«ÓÃÁÏÇ¿¶È¸ß£¬fireflyÓ©»ð³æ»¹±êÅäÁË9¸ö°²È«ÆøÄÒ£¬ÊýÁ¿Í¬¼¶×î¶à£¬±È¼çºÀ»ª³µÐÍ¡£ÆäÖÐ±êÅäµÄË«Ç»Ô¶¶ËÆøÄÒ£¬¿ÉÒÔÊµÏÖ¶ÔÇ°ÅÅ³Ë¿ÍÍ·²¿ºÍÐØ²¿µÄÓÐÐ§±£»¤¡£Í¬Ê±£¬fireflyÓ©»ð³æµÄ²àÆøÁ±Éè¼Æ¹á´©AÖùÖÁCÖùÇøÓò£¬»¹¼Ó´óÁË²àÆøÁ±ÔÚ¶þÅÅµÄ¸²¸ÇÃæ»ý£¬½ÏÍ¬¼¶³µÐÍÔö¼Ó40%£¬±£»¤¸üÈ«Ãæ¡£
fireflyÓ©»ð³æÊÇÎµÀ´Ê®Äê³ÖÐø¸ßÑÐ·¢Í¶ÈëµÄ½á¾§£¬»ùÓÚ¡°Áé¶¯¡¢ÇÉË¼¡¢ÐÅÀµ¡±µÄÆ·ÅÆDNA£¬Æ¾½èÁìÏÈµÄÖÇÄÜµç¶¯¿Æ¼¼£¬fireflyÓ©»ð³æ½«Í¨¹ý¹ýÄ¿ÄÑÍüµÄÔ´´Éè¼Æ¡¢Áé¶¯µÄ¼ÝÊ»ÌåÑé¡¢ÇÉË¼µÄ¿Õ¼äÔËÓÃ¡¢¿ÉÐÅÀµµÄ°²È«Éè¼Æ£¬¿ªÆô¸ß¶ËÐ¡³µµÄÖÇÄÜµç¶¯Ê±´ú¡£
Ô¤¶©ÓÃ»§¿ÉÏíÊÜÓ©¹âÉÁË¸Àñ£¬199ÔªÔ¤¶©½ðµÖ2,000Ôª¹º³µ¿î¡£ÎµÀ´¼°ÀÖµÀÆ·ÅÆÓÃ»§¹ºÂòfireflyÓ©»ð³æ¿ÉÏíÊÜÓ©¹â×¨ÊôÀñ£¬Ìá³µ»ñÔù30,000»ý·Ö£¬ÆäÖÐES8´´Ê¼°æÓÃ»§Ìá³µ»ñÔù50,000»ý·Ö¡£³ýÉÏÊöÏÞÊ±Ô¤¶¨È¨Òæ£¬Ô¤¶©½ðÓÃ»§¸ü¿É½âËøAppÓ©¹â¼Æ»®×¨ÊôÌØÈ¨£¬Ó®È¡·á¸»¾ªÏ²ºÃÀñ¡£fireflyÓ©»ð³æÍ¬Ê±·¢Æðproject glowÆ·ÅÆ¾«Éñ´´ÒâÊÓÆµÕ÷¼¯»î¶¯£¬ÓëÓÃ»§Ò»Æð×ÔÔÚ·¢¹â¡£fireflyÓ©»ð³æ½«ÓÚ2025Äê4ÔÂÕýÊ½ÉÏÊÐ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â