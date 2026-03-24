2026年3月23日，华为春季全场景新品发布会在长沙隆重举办。此次发布会的新品涵盖消费者多元应用场景，智慧出行方面，尚界Z7、尚界Z7T、问界M6正式开启预订;智界V9官宣4月下旬展车进店;享界S9、享界S9T、智界R7、智界新S7、问界M7、问界M8焕新上市。

鸿蒙智行全系累计交付超130万辆。43个月达成百万交付，创新势力达成纪录。鸿蒙智行现有销售门店数量1835个，服务门店数量946个，全国城市覆盖率达90%，实现全域覆盖的销售和服务网络。预计年底销售门店数量增加至超2459个，服务门店数量增加至超1459个，全国城市覆盖率超94%，带来更广的覆盖、更强的服务。鸿蒙智行坚守“安全是最大的豪华”理念，截至2026年3月22日，鸿蒙智行旗下车型主动安全避免可能的碰撞超370万次。

尚界Z7双车齐发，预售价22.98万元起，引领科技轿跑新范式

尚界Z7、尚界Z7T双车正式亮相，并同步开启预订。新车采用都会美学设计，拥有前卫动感的掀背造型、都市流光大灯、钻石晶簇尾灯和多达10款个性车色，辅以5C2B涂装工艺和百万级豪车同款清漆，颜值一眼惊艳。新车还提供追风运动套件和前245mm后275mm鸳鸯胎可选，提升运动感的同时，加减速、过弯也更加稳健。座舱方面，尚界Z7、尚界Z7T拥有更年轻的空间设计，内饰首搭随动屏、灵感橱窗，搭配5款时尚配色，带来满满的情绪价值。鸿蒙ALPS健康座舱2.0同步上车，MOFs可吸附降解材料+全新水离子空调，不仅能保持空气持久清新，更能保湿，带来更加豪华舒适的出行体验。以领先科技重新定义新时代科技座驾，尚界Z7、尚界Z7T全系标配华为896线双光路图像级激光雷达，实现超高清、超精准、超远距。华为途灵平台、华为巨鲸800V高压电池平台同样全系标配，CLTC纯电续航至高可达905km。安全方面，尚界Z7、尚界Z7T车身高强钢与铝合金占比91%;全车14处2000MPa潜艇级热成型钢，为乘员舱提供坚实保护，以及5.8倍车重车顶抗压;正置电芯架构设计，可有效防止高压爆燃，用硬核实力诠释安全是最大的豪华。

尚界Z7、尚界Z7T已正式开启预订，尚界Z7预售价22.98万元起，尚界Z7T预售价23.98万元起。即刻预订，可享至高价值11,000元购车权益，包括价值5,000元选配权益，以及价值6,000元的电光紫粉/晚山新绿外饰限时免费。

预售价26.98万元起，问界M6开启新锐生活篇章

新锐智慧SUV问界M6在本次发布会正式开启预订，增程版预售价26.98万元起，纯电版预售价28.98万元起。问界M6是满足Z时代年轻人实现自我表达，年轻品味的SUV，采用“大气场”的新锐美学设计，车身尺寸4960×1985×1736mm，轴距2950mm，正体态中大型SUV，每次出场都大气磅礴。搭载晶曜大灯，每次相视都大开眼界。整车采用空气动力学设计，使风阻系数降低至0.239cd，让每次出行都能大出风头。标配华为途灵平台，应急涉水深度可达700mm，每次跋涉都大步流星。

问界M6拥有1.915m的宽敞乘坐空间，为驾乘者带来开阔自由的舒适体验。纯电版至高202L超大容量智能前备箱支持智能电动开合、智能防夹。前排全新人机工学运动座椅采用宽体包裹、极简绗缝。前排配备双零重力座椅，展开后呈现零压舒享姿态，为午间小憩、长途驾驶中的短暂休息带来放松体验。

提供紫慕白、引力红、电光橙三款双拼色内饰，以及韶华杏单色内饰。座舱内创新采用“大脑洞”的“百变副驾”设计，支持墨彩相册、律动香氛等多种配件。灵感橱窗可作为年轻人的专属潮玩展台，陈列萌粒、迷你车模、官方磁吸IP公仔等，让副驾交互更有趣，内部支持磁吸，外部采用防爆钢化玻璃盖板，确保车内乘客安全。

辅助驾驶方面，问界M6全系标配896线双光路图像级激光雷达，具备一流的“大视野”。“大有乾的老司机”，让每一次出行更有安全保障。

即刻预订问界M6，可享价值10,000元权益，包括2,000元意向金抵5,000元尾款、价值5,000元的冷暖箱免费升级、价值2,000元的电吸门免费升级。

颜色焕新、科技进阶，享界S9T、享界S9焕新上市

享界旗舰9系轿旅双车焕新上市。享界S9T新增星玫粉车色，享界S9新增月绒白车色，可选全新星云红内饰、专属豪华轮毂，陪你自由穿行旷野、都市，赴一场浪漫的春日之约。此外，新车搭载华为乾智驾? ADS 4 高阶版，提供全球量产最高规格896线激光雷达配置版本，辅助驾驶能力全面进阶，智慧出行更安全、从容、悦己。

享界S9T、享界S9 896线双光路图像级激光雷达配置版，官方建议零售价31.98万元起，即刻下定至高可享70,000元购车权益。

智界R7、新S7焕新上市，发布即交付，智界V9官宣4月下旬展车到店

智界R7、新S7焕新上市，带来外观颜色、内饰材质、安全守护三大升级。新增“暗夜紫”与“活力橙”两款鲜活车色，内饰新增赤茶橘配色，结合溜背低趴的轿跑造型，更显都市时尚感。升级全新鸿蒙ALPS健康座舱，新增MOFs抗菌滤芯与可吸附降解材料，持续吸附分解醛类有害物质和异味。全系可选896线双光路图像级激光雷达，辅助驾驶和主动安全能力全面进阶。全系采用华为巨鲸电池平台，纯电版最高可选100kWh大电池，看齐旗舰，超久耐用、超长续航、全维安全。智界R7纯电版在中汽研风阻测试中以0.217超低系数刷新全球量产SUV专业机构检测最低纪录!

智界R7 896线双光路图像级激光雷达配置，官方建议零售价25.98万元起;智界新S7 896线双光路图像级激光雷达配置，官方建议零售价23.98万元起。2026年5月7日前下定，智界R7可享至高64,000元限时购车权益，智界新S7可享至高74,000元限时购车权益。现已经开启全国交付。

鸿蒙智行首款旗舰MPV智界V9实车正式亮相。发布会官宣展车将于4月下旬陆续进店。智界V9不仅在外观和内饰设计上极具豪华质感，更凭借多项华为首发黑科技和颠覆性配置备受市场关注和用户期待。新车将搭载途灵平台、后轮转向、鸿蒙ALPS健康座舱等前沿科技，以及二排旋转座椅、零重力座椅等豪华配置，全面兼顾智能、驾控与舒适，用科技豪华重塑MPV市场格局。

问界M7焕新发布：夜紫新色加持，安全实力再进阶

问界M7迎来重磅焕新，安全层面，问界M7新增896线双光路图像级激光雷达，感知能力全面突破，为用户带来更安心的出行保障;同时，问界M7以95.0%的综合得分率，刷新C-NCAP历史纪录，安全实力获权威认证。外观设计层面，新增夜紫车色，搭配全新21英寸星芒轮毂，更显精致豪华。

自上市以来，问界M7通过持续的产品进阶，已累计收获超43万用户的信赖;问界M7 Pro+搭载舱内激光视觉方案，预计4月起全量推送城区NCA领航辅助，实现辅助驾驶能力从高速到城区的关键跨越。

此次焕新，问界M7外观设计与安全感知双重进阶，进一步夯实“幸福旗舰”的定位。问界M7 896线双光路图像级激光雷达配置，官方建议零售价30.98万元起。2026年5月7日前下定该配置车型，可享至高价值70,000元限时购车权益。

问界M8焕新升级，颜值、辅助驾驶进化尽显家庭旗舰实力

家庭智慧旗舰SUV问界M8迎来焕新升级，外观上新增湛蓝、瑞红两款专属新车色，搭配全新21英寸曜影运动轮毂，进一步强化整车的运动与豪华属性。新车升级搭载896线双光路图像级激光雷达，具备超高清、超精准、超远距三大核心优势;新增左右侧高精度固态激光雷达(共3颗)，帮助用户有效规避侧向碰撞风险;底盘通过软硬件升级，操控更灵活，乘坐更舒适。细节交互再添温情巧思，新增松鼠松果迎宾灯语，为每一次出行增添专属仪式感。新车新增升级Max增程长续航版，配备896线双光路图像级激光雷达，搭载53.4kWh电池，CLTC纯电续航322km，综合续航达1590km。问界M8 896线双光路图像级激光雷达配置，官方建议零售价36.98万元起，即刻下定至高可享价值63,000元购车权益，权益截止时间为2026年5月7日。