太刺激！邓超亮相成都车展岚图展台，追光L内饰险被提前曝光

“这也太好看了，我可以定这个吗？”8月29日，邓超现身岚图展台，在看过岚图追光L后，向岚图汽车CBO邵明峰提出了这样的问题。5分钟前，邓超已现场激情下定一台岚图梦想家。

这一日，岚图汽车在2025成都车展举办“超”级见面会，品牌大使邓超空降岚图展台，一举清空其它展馆，岚图展台成为顶流。值得注意的是，岚图追光L于本次成都车展上首次进行外观亮相，并在特定展区单独展出，其内饰在展车上尚属保密状态。活动上，岚图邵明峰意外“行使特权“，打开车门请邓超参观岚图追光L的内饰。引得邓超直呼好看，并询问“我能定这台吗？”，现场掏出手机想要拍照，险些造成其内饰设计被提前曝光。

岚图追光L定位为新时代旗舰轿车。该车已确定采用800V+5C超充+超大电池的插电混动形式，同时配备63kWh超大三元锂电池，仅需12分钟即可实现20%～80%电量补能。同时根据现有消息，新车型将确定搭载包括最新版华为乾智能辅助驾驶以及鸿蒙智能座舱的“华为全家桶”。

此次活动中，品牌大使邓超在现场激情下定一台梦想家，并在首看了岚图追光L内饰后大力赞美，不难猜出，在拥有了销冠MPV岚图梦想家，和SUV双子星岚图FREE+和岚图知音后，岚图品牌希望在轿车领域依靠追光L成为破局者。而追光L如果能依靠其强大产品力，在今年四季度取得销量上的突破，相信会成为岚图汽车年销量更上一层楼的关键钥匙。