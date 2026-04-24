ÎµÀ´È«ÐÂES8Ðþ½ðÌØ±ð°æÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬ÊÛ¼Û45.68ÍòÔª
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
(4ÔÂ24ÈÕ£¬±±¾©)½ñÌì£¬ÎµÀ´ÔÚ±±¾©³µÕ¹·¢²¼ÁËÈ«ÐÂES8Ðþ½ðÌØ±ð°æ£¬ÊÛ¼Û456,800Ôª£¬²ÉÓÃBaaSµç³Ø×âÓÃ·½Ê½¹ºÂò£¬ÊÛ¼Û348,800Ôª£¬°ÂÔË¹Ú¾üÎâÃôÏ¼³ÉÎªÊ×ÈÎ³µÖ÷¡£È«ÐÂES8Ðþ½ðÌØ±ð°æÕ¹³µÒÑÂ½ÐøµÖ´ïÈ«¹úÎµÀ´ÃÅµê£¬¼´ÈÕÆð¿Éµ½µêÌåÑé¡£
ÎµÀ´È«ÐÂES8 Ðþ½ðÌØ±ð°æ¼Û¸ñ
È«ÐÂES8Ðþ½ðÌØ±ð°æÐþÔÌ·æÃ¢£¬½ðê×´ÓÈÝ£¬ÔÚ6×ùÇ©Ãû°æµÄÅäÖÃ»ù´¡ÉÏ£¬Ôö¼ÓÁË×¨ÊôÉè¼Æ¡£Íâ¹Û²ÉÓÃ¼«Ò¹ºÚ³µÉ«£¬Åä±¸×¨ÊôºÚ¸õÍâÊÎÌ×¼þ¡¢È«ÐÂ22Ó¢´ç¶ÍÔìÐþ½ðÐÇÒ«ÂÖÈ¦ÓëÊï¹â½ð¿¨Ç¯£¬²¢±êÅäÐÐÀî¼Üµ¼¹ì£¬Õ¹ÏÖÁËÎµÀ´¶ÔÉÌÎñÃÀÑ§µÄÉî²ãÀí½â;Ê×·¢È«ÐÂÑÅµ¤³ÈÄÚÊÎÖ÷Ìâ£¬¶à´¦²ÉÓÃ×¨ÊôÏ¸½ÚÉè¼Æ£¬´òÔìµ×ÔÌÉîºñ¡¢Æ·Î¶¶Àµ½µÄÉÌÎñ×ù²Õ;Í¬Ê±Ìá¹©ËÕÄ¾ºìÄÚÊÎÖ÷ÌâÑ¡Ôñ¡£
¼´ÈÕÆð£¬È«ÐÂES8ËùÓÐ°æÐÍÍ¬²½¿ª·ÅÑÅµ¤³ÈÄÚÊÎÖ÷ÌâÑ¡×°£¬¼Û¸ñÎª8,000Ôª¡£
ÎµÀ´È«ÐÂES8Ðþ½ðÌØ±ð°æ
ÎµÀ´È«ÐÂES8Ðþ½ðÌØ±ð°æÑÅµ¤³ÈÄÚÊÎÖ÷Ìâ
°ÂÔË¹Ú¾üÎâÃôÏ¼ÒÔÈ«ÐÂES8Ðþ½ðÌØ±ð°æÊ×Î»³µÖ÷µÄÉí·Ý£¬ÁÁÏà±¾´Î±±¾©³µÕ¹ÎµÀ´Õ¹Ì¨£¬ÎµÀ´´´Ê¼ÈË¡¢¶ÊÂ³¤¡¢CEOÀî±óÇ××ÔÎªËý½»¸¶ÐÂ³µ¡£ÔÚ½»¸¶ÏÖ³¡£¬ÎâÃôÏ¼±íÊ¾£¬Ñ¡ÔñÈ«ÐÂES8Ðþ½ðÌØ±ð°æ£¬ÊÇÒòÎªËüÈ«³¡¾°³öÐÐ´ÓÈÝÊ¡ÐÄ£¬¸üÏóÕ÷×ÅËýÇÐ»»ÈüµÀºóµÄ¡°µÚÒ»½ð¡±¡£×÷ÎªÒ»Ì¨È«³¡¾°¿Æ¼¼Æì½¢SUV£¬È«ÐÂES8ÐËÒµ¡¢âù¼Ò¡¢ÔÃÒÑ£¬ÒÑÊÕ»ñ³¬Ê®ÍòÃûÀ´×Ô¸÷ÐÐ¸÷ÒµÉç»áÖÐ¼áÁ¦Á¿µÄÇàíù¡£
ÎµÀ´È«ÐÂES8Ðþ½ðÌØ±ð°æÑÅµ¤³ÈÄÚÊÎÖ÷Ìâ
×÷Îª¸ß¶Ë´¿µçSUVÒýÁìÕß£¬È«ÐÂES8¿ªÆô½»¸¶215Ìì´ï³ÉÊ®ÍòÌ¨£¬´´ÔìÁË40ÍòÔªÒÔÉÏÖÐ¹úÆ·ÅÆµ¥¿î³µÐÍÊ®ÍòÌ¨×î¿ì½»¸¶¼ÍÂ¼¡£4ÔÂ23ÈÕ£¬Àî±óÔÚ±±¾©Î´À´¿ÆÑ§³ÇÎµÀ´ÌåÑéÖÐÐÄ£¬Ç××ÔÏòÈ«ÐÂES8µÚ100,000Ì¨ÓÃ»§¡ª¡ª±±¾©ËÉÑÓ¶¯Á¦¿Æ¼¼¼¯ÍÅ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾´´Ê¼ÈË¡¢¶ÊÂ³¤½ªÕÜÔ´½»¸¶ÐÂ³µ£¬¹²Í¬¼ûÖ¤ÁËÀúÊ·Ê±¿Ì¡£
´Ó2025Äê12ÔÂÆð£¬È«ÐÂES8ÒÑÁ¬ÐøËÄ¸öÔÂÕ¶»ñ´óÐÍSUVºÍ40ÍòÔªÒÔÉÏ²»·ÖÄÜÔ´ÐÎÊ½¡¢²»·Ö³µÐÍ¼¶±ð¡¢²»·Ö³µÉíÐÎÊ½µÄÏúÁ¿¹Ú¾ü£¬³ÖÐøÁìÅÜ´óÈýÅÅSUVÊÐ³¡£¬ÅÅÃûËùÓÐÄÜÔ´ÐÎÊ½µÚÒ»£¬¼ÌÐøº»ÊµÔÚ¸ß¶ËSUVÊÐ³¡µÄÍ³ÖÎµØÎ»¡£2026ÄêµÚÒ»¼¾¶È£¬È«ÐÂES8ÁãÊÛÏúÁ¿´ï45,160Ì¨£¬ÔÚÈ«¹ú77¸ö³ÇÊÐµÄ´óÐÍSUV¼¶±ð£¬ÒÔ¼°48¸ö³ÇÊÐµÄ40ÍòÔªÒÔÉÏÊÐ³¡ÖÐ¾ùÎ»¾ÓµÚÒ»¡£
¼´ÈÕÆðÖÁ4ÔÂ30ÈÕ(º¬)£¬¶©¹ºÎµÀ´È«ÐÂES8²¢³É¹¦Ëøµ¥µÄÓÃ»§£¬¿ÉÏíÏÞÊ±¹ºÖÃË°²¹Ìù10,000Ôª£¬¼ÛÖµ22,800ÔªµÄÎåÄêNOP+Ãâ·ÑÊ¹ÓÃÈ¨£¬¼ÛÖµ2,980ÔªµÄ·Éº½Í·µÈ²ÕÎå¼þÌ×£¬ÒÔ¼°¼ÛÖµ5,000ÔªµÄ±±¾©³µÕ¹¹º³µÀñ°ü¡£´ËÍâ£¬ÎµÀ´»¹ÎªÈ«ÐÂES8ÍÆ³öÁËÆßÄê84ÆÚµÍÏ¢½ðÈÚ¹º³µ·½°¸£¬Ê×¸¶µÍÖÁ20%Æð¡£ÒÔBaaSµç³Ø×âÓÃ·½°¸¹º³µÎªÀý£¬Ê×¸¶µÍÖÁ59,760ÔªÆð£¬ÔÂ¹©µÍÖÁ3,144ÔªÆð¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â