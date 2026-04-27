2026 年 4 月 24 日，第十九届北京国际汽车展览会上，面壁智能携其全新升级的端侧智能座舱解决方案――SuperMate重磅亮相。此次升级围绕全场景 Agent 服务、全模态交互能力、多芯片平台适配三大方向展开，不仅展示了面壁智能对下一代智能汽车交互的深度思考，更通过实车演示，让与会者亲身体验到“无感智能”带来的真实服务。

从“功能堆砌”到“无感默契”，开启⽆感智能时代

在智能座舱陷入“卷配置、卷屏幕、卷语音指令”的当下，面壁智能给出了不同的答案：真正的智能不应是喧哗与打扰，而应是在恰当的时刻出现，真正理解用户，并主动做出恰如其分的回应。

SuperMate并非一个简单的“记忆数据库”，而是一个属于用户个人的“行为模式库”。它能够在深层理解用户状态与意图的基础上，主动完成服务闭环，例如，当系统感知到用户带着疲惫上车，便会自动调暗灯光、调节空调温度、播放解压音乐;一句“我有点晕车”，即可触发自动关窗、调节悬架;一句“等会儿我有事要上车”，系统即进入隐私模式，将来电静默切换至头枕扬声器;甚至询问“墨镜去哪了”，系统也能基于车内OMS记录与物品记忆，快速进行回溯与提示。

三大核心能力，支撑“无感智能”体验

为实现这种「⽆感智能」，SuperMate构建了三大核心能力支柱：

全双工全模态感知“五官”：⾯壁的全双⼯全模态模型 MiniCPM-o 4.5，能够实现边看、边听、边说的自然交互，它不再依赖“一问一答”的回合制对话，而是可以随时被打断，并能根据用户的实时反应调整回应，让交互如真人对话般自然流畅。

端侧自主编排“大脑”：通过意图识别、思维链与端侧极致推理能力，能够理解用户的模糊目的，而非机械执行指令。例如，当用户说“东西掉椅子下面了”，系统能自动识别为“掉落寻物”场景，并联动车灯与座椅调整，创造便捷的取物环境。

分层记忆的“行为模式库”：⾯壁引⼊了⾏为模式库，类似于 AI 的“海⻢体”，它模拟了⼈类⼤脑从 L1 到 L5 的记忆分层机制，让 Agent 拥有了「抽象」的⾼维度能⼒，当数据积累到⼀定程度，会升华为⼀种类似于⼈的“本能”。

AI Box算力底座，让端侧AI普惠每一款车

为支撑全场景Agent与全模态交互的落地，并适应不同车型、芯片与成本结构的现实约束，此次⻋展，⾯壁智能展出了与英特尔联合开发的 AI Box 解决⽅案。该方案基于英特尔先进制程的Core Ultra平台，提供最高180 TOPS的稠密AI算力，支持最高350亿参数规模的模型在端侧运行。作为全球首个实现大规模量产的AI Box产品，它将PC级高性能计算引入汽车座舱，为大模型在车端的本地化运行提供了强大的标准化算力载体。

场景化落地，从事故处理到主动关怀

在车展现场，面壁智能通过实车演示，生动展现了SuperMate在多个核心场景下的智能化服务：

智能事故处理Agent：主动介入以安抚驾乘人员情绪，并分步骤引导完成现场处理。在定责理赔等专业环节，系统可调用旗下“松果有理”助手的专业能力，提供全流程指引。⾯壁智能将与太平保险共建⻋事故多智能体场景，共建从事故感知到理赔服务的全链路智能化场景，并计划在北京开展试点。

主动式座舱服务：系统支持多用户身份识别与记忆加载，一句“去接孩子”即可自动补全目的地并规划路径。行程中，系统能主动串联车控功能、推荐应用，并根据环境与乘客状态静默调节车窗、空调，实现“无感”舒适。

主动安全守护：系统能实时识别儿童危险行为并自动介入，识别哭闹后联动环境进行安抚;系统还能主动抓拍行程中的高光瞬间，并在离车后自动进入低功耗哨兵模式，持续守护车辆与周边环境安全。

车展期间，面壁智能联合清华大学车辆与运载学院、中国汽车报共同发布了《智能座舱：定义 AGI 时代的汽车新范式》白皮书。核心观点指出，下一代智能座舱的竞争关键，在于以自然语言为统一交互入口，实现从“功能响应”到“意图理解与场景闭环”的转变。这依赖于端云协同的分层架构，根据时延、隐私与算力需求，动态调度车端与云端能力。长远来看，智能汽车将向融合驾驶、离车持续服务的“个人AI节点”演进。

面壁智能CEO李大海表示，预计到2026年底，将有30万辆汽车搭载面壁的端侧模型。目前，SuperMate已在吉利、长安马自达等品牌的多款量产车型中实现搭载交付。未来，面壁智能将持续与产业链伙伴合作，推动端侧智能座舱的普及，让汽车成为全时陪伴用户的智能伙伴。