ÐÂÄÜÔ´ºÀ»ªMPVÆÕ¼°Õß£¬¶«·ç·çÐÐÐÇº£V9Ô½ÏíÉÏÊÐ£¬²¹Ìùºó14.99ÍòÔªÆð
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
2025Äê8ÔÂ21ÈÕ£¬20ÍòÄÚÎ¨Ò»ÖÐ´óÐÍ²å»ìMPV¡ª¡ª¶«·ç·çÐÐÐÇº£V9Ô½ÏíÏµÁÐÕýÊ½ÉÏÊÐ¡£ÐÂ³µ¹²·ÖÊæÊÊÐÍ/ºÀ»ªÐÍÁ½¸ö°æÐÍ£¬¹Ù·½Ö¸µ¼¼Û·Ö±ðÎª17.99/19.99ÍòÔª£¬¹ú²¹Ñë²¹ºóµÍÖÁ14.99/16.99ÍòÔªÆð¡£Æ¾½èÐøº½¡¢¿Õ¼ä¡¢ÊæÊÊ¡¢°²È«¡¢Æ·ÖÊÎå´óÉý²Õ£¬¶«·ç·çÐÐÐÇº£V9Ô½ÏíÏµÁÐÒÔÈ¼ÓÍ³µµÄ¼Û¸ñ£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´¸ß¶ËÐÂÄÜÔ´³µµÄºÀ»ªÌåÑé£¬±êÖ¾×Å¡°20ÍòÄÚÐÂÄÜÔ´ºÀ»ªMPVÊ±´ú¡±ÕýÊ½µ½À´¡£
·¢²¼»áÏÖ³¡£¬·çÐÐÐÇº£V9Ã÷ÐÇÍÆ¼ö¹Ù¡¢ÖÐ¹úÏã¸ÛÑÝÔ±ÎâÕòÓî¾ªÏ²ÁÁÏà£¬ÓëÐÇº£V9Ô½ÏíÏµÁÐÊµÏÖÊµÁ¦ÅÉµÄË«Ïò±¼¸°¡£ÎâÕòÓî½áºÏ×ÔÉí¶àÄêÉÌÎñ³µ³Ë×ø¾Ñé£¬Óë¶«·ç·çÐÐÐÇº£V9²úÆ·×Ü¼à³ÂÕýÓî³©Ì¸µ±ÏÂÖÐ¹úÆ·ÅÆºÀ»ªMPVµÄáÈÆð£¬¶ÔÐÇº£V9Ô½ÏíÏµÁÐ¡°´ó¿Õ¼ä¡¢´óÆ·ÅÆ¡¢´óÖÊ¼Û±È¡±µÄÉý²ÕÊµÁ¦£¬±í´ïÁË¸ß¶ÈÈÏ¿É¡£
2025Äê8ÔÂ11ÈÕÆðÖÁ9ÔÂ30ÈÕ24µãÇ°£¬ÓÃ»§Íê³É¹º³µ¿ªÆ±£¬»¹¿ÉÏíÓÐ¼ÛÖµ2.9ÍòÔªµÄ×¨ÊôÈ¨Òæ£¬¼°¼ÛÖµ4ÍòÔªµÄÔ½ÏíÈ¨Òæ£¬ÒÔ¼°8Äê»ò16Íò¹«ÀïµÄÕû³µÖÊ±££¬ÈÃÓÃ»§È«ÉúÃüÖÜÆÚÓµ³µÎÞÓÇ£¬ÇáËÉÊµÏÖ¡°Éú»îÉý²Õ¡±¡£
25ÄêÌåÏµ»ýµí£¬¾«×¼¶´Ï¤ÓÃ»§ºËÐÄÍ´µã
Ò»´úÈË£¬ÓÐÒ»´úÈËµÄMPV¡£´Ó2001ÄêÊ×¿îÁâÖÇÖÕ½áºÏ×ÊMPVÂ¢¶Ï£¬µ½2025ÄêÐÇº£V9Ô½ÏíÏµÁÐÉÏÊÐ£¬¶þÊ®ÎåÄê£¬¶«·ç·çÐÐ³ÐÏ®¾ü¹¤¾«Éñ£¬Ê¼ÖÕ½ô¸úÊ±´úÂö²«£¬ÎªÃ¿Ò»¸ö¼ÒÍ¥Ìá¹©×îÌù½üÕæÊµÉú»î³¡¾°ÓëÐèÇóµÄ²úÆ·£¬ÍÆ¶¯MPVµÄÆÕ»Ý½ø³Ì£¬·çÐÐÆ·ÅÆMPVÈ«ÇòÀÛ¼ÆÏúÁ¿ÒÑ´ï118ÍòÌ¨¡£
¡°¶«·ç·çÐÐÉî¸ûMPVÊÐ³¡µÄ³õÐÄÊ¼ÖÕÎ´±ä£¬ÎÒÃÇÖÂÁ¦ÓÚ³ÉÎª¡®MPV¿ªÍØÕß¡¢ÆÕ¼°ÕßÒÔ¼°ÒýÁìÕß¡¯¡±£¬¶«·çÁøÖÝÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾×Ü¾ÀíÁÖ³¤²¨Ç¿µ÷£¬¡°Ïû·ÑÕß²»ÔÙ½ö½öÂú×ãÓÚÓµÓÐÐÂÄÜÔ´³µ£¬ËûÃÇÆÚ´ý¸ü³ÉÊì¿É¿¿µÄ¼¼Êõ¡¢¸ü·á¸»ÊµÓÃ´´ÐÂµÄ¹¦ÄÜ¡¢¸üÊæÊÊ°²È«ÇÒÎÂÅ¯µÄÌåÑé£¬²¢ÇÒÏ£ÍûÕâÐ©¼ÛÖµÄÜ¹»´¥ÊÖ¿ÉµÃ¡£»ùÓÚÕâÐ©µã£¬¶«·ç·çÐÐÕýÊ½ÍÆ³öÈ«ÐÂÁ¦×÷¡ª¡ª·çÐÐÐÇº£V9Ô½ÏíÏµÁÐ!¡±
ÎªÕæÕýÁË½âÓÃ»§Í´µã£¬¶«·ç·çÐÐµ÷ÑÐÁË°üÀ¨´ó¼ÒÍ¥¡¢ÕþÆó¹«ÎñÈËÔ±¡¢ÖÐÐ¡Î¢ÆóÒµÖ÷¼°·ºÍËÐÝÈËÈºÔÚÄÚµÄ10000ÃûÇ±ÔÚÓÃ»§ºÍ±£ÓÐ¿Í»§£¬¶´Ï¤ÁË20ÍòÔªÒÔÏÂMPVÓÃ»§µÄÎå´ó¡°ÒâÄÑÆ½¡±£ºÒ»ÊÇÐøº½ÄÜÁ¦²»×ã£¬¶þÊÇµÚÈýÅÅ³Ë×øÓëºó±¸ÏäÄÑÒÔ¼æ¹Ë£¬ÈýÊÇ¶þÈýÅÅµÄÊæÊÊÐÔ²»×ã£¬ËÄÊÇ°²È«½¹ÂÇ£¬ÎåÊÇÆ·ÖÊµ£ÓÇ¡£
¶«·ç·çÐÐÐÇº£V9Ô½ÏíÏµÁÐ£¬¾ÍÊÇ½â¾öÎå´óÒâÄÑÆ½µÄ×îÓÅ½â£ºÒ»¿î»ùÓÚ¶«·ç·çÐÐ25ÄêMPVÁìÓòÉî¸û¾Ñé¼°ÌåÏµÄÜÁ¦´òÔì£¬¼æ¾ß³¤Ðøº½¡¢´ó¿Õ¼ä¡¢ÊæÊÊ¼Ý³Ë¡¢Ç¿°²È«ºÍ¸ßÆ·ÖÊÓÅÊÆµÄÖÐ´óÐÍ²å»ìMPV£¬Ò²ÊÇ20ÍòÄÚÎ¨Ò»ÖÐ´óÐÍ²å»ìMPV£¬ÊµÏÖÁË¡°20ÍòÔªÄÚµÄ¼Û¸ñ£¬40ÍòµÄºÀ»ªÌåÑé¡±£¬¿ªÆôMPVºÀ»ªÆ½È¨Ê±´ú¡£
Îå´óÉý²ÕÌåÑé£¬20ÍòÄÚMPVºÀ»ªÆ½È¨
¶«·ç·çÐÐÐÇº£V9²úÆ·×Ü¼à³ÂÕýÓî½éÉÜ£¬ÎªÈ«Ãæ½â¾öÓÃ»§µÄÎå´ó¡°ÒâÄÑÆ½¡±£¬ÐÇº£V9Ô½ÏíÏµÁÐ¶Ô±êÔ½¼¶ºÀ»ªMPV³µÐÍ£¬½øÐÐÁËÐøº½¡¢¿Õ¼ä¡¢ÊæÊÊ¡¢°²È«¡¢Æ·ÖÊÎå´óÉý²Õ£¬ÖØËÜÁËºÀ»ªMPVµÄ¼ÛÖµÐÂ±ê×¼£¬ÊµÏÖMPVºÀ»ªÌåÑéÆ½È¨¡£
Ðøº½Éý²Õ£¬3ÏîÍ¬¼¶µÚÒ»£¬Áã½¹ÂÇÁìÂÔÈËÉúÃÀ¾°¡£Õë¶Ô³¤Í¾³öÐÐÐøº½ÄÜÁ¦²»×ã£¬ÒÔ¼°È¼ÓÍMPV³öÐÐ³É±¾¸ßµÄÍ´µã£¬ÐÂ³µ´îÔØÁËÓÉ¶«·ç¼¯ÍÅ¸³ÄÜ£¬ÈÙ»ñ¡°ÖÐ¹úÐ¾¡±Ê®¼Ñ·¢¶¯»úµÄÂíºÕË«Çæ»ì¶¯ÏµÍ³£¬ÒÔ3ÏîÍ¬¼¶µÚÒ»£¬ÊµÏÖÁËÈ«ËÙÓò¡¢È«³¡¾°ÏÂ£¬ÐÔÄÜÓë½ÚÄÜµÄË«ÖØÍ»ÆÆ¡£ CLTC´¿µçÐøº½Àï³Ì200kmÍ¬¼¶µÚÒ»£¬Ã¿¹«ÀïÊ¹ÓÃ³É±¾0.12Ôª;CLTC°Ù¹«ÀïÀ¡µçÓÍºÄ5.27LÍ¬¼¶µÚÒ»£¬Ïà½ÏÍ¬¼¶Ò»Äê¿ÉÊ¡³ö10000Ôª;×ÛºÏÐøº½Àï³Ì1300kmÍ¬¼¶µÚÒ»£¬±±¾©µ½ÉÏº£Ò²¿ÉÖ±´ï¡£¶ø³¬¼¶¿ì³äSOC 30%-80%½öÐè18·ÖÖÓ£¬µÈ´ýÒ»±¿§·ÈµÄÊ±¼ä£¬¼´¿ÉÔÙ´ÎÆô³ÌÁìÂÔ¸ü¶àÈËÉú·ç¾°¡£
¿Õ¼äÉý²Õ£¬72±äÄ§Êõ¿Õ¼ä£¬²»ÀË·ÑÃ¿Ò»´ç¿Õ¼ä¡£¾Û½¹´«Í³MPVµÚÈýÅÅÓëºó±¸ÏäÄÑÒÔ¼æ¹ËµÄºËÐÄÎÊÌâ£¬ÐÇº£V9Ô½ÏíÏµÁÐÒÔ³¬´ó³µÄÚ¿Õ¼ä¼°¾«ÃîÉè¼Æ£¬ÈÃ³µÄÚÃ¿Ò»´ç¿Õ¼ä¶¼·¢»Ó³ö×î´ó¼ÛÖµ¡£ÐÂ³µ³¤¿í¸ß·Ö±ðÎª5230*1920*1820mm£¬Öá¾à3018mm£¬µÃ·¿ÂÊ¸ß´ï85.2%£¬Ã¿Ò»ÅÅ¶¼ÓÐ¿íÔ£ÍÈ²¿¿Õ¼ä¡£µÚÈýÅÅ²ÉÓÃÍ¬¼¶Î¨Ò»µÄ4/6ÏÂ³Á·ÅÆ½Éè¼Æ£¬¿ÉÓëµØ°åÆëÆ½£¬Ãë±äÇ××ÓÓÎÀÖ³¡»ò1.7Ã×´ó´²·¿¡£7ÈËÄ£Ê½ÏÂ£¬ÈÔÓÐÍ¬¼¶×î´óµÄ593Lºó±¸Ïä£¬ÇáËÉ×°ÏÂ1¸ö24Ó¢´çÐÐÀîÏä¡¢7¸ö20Ó¢´çÐÐÀîÏäºÍ7¸ö±³°ü£¬ÈÃ´ó¼ÒÍ¥³öÓÎ¸æ±ð¡°¶ÏÉáÀë¡±¡£2ÈËÄ£Ê½ÏÂ£¬¿ÉÊµÏÖ2616LÍ¬¼¶×î´ó×°ÔØ¿Õ¼ä¡£¶øÍ¬¼¶×î¶àµÄ42¸ö´¢Îï¿Õ¼ä£¬ÔòÈÃÃ¿Î»³Ë¿ÍµÄËæÉíÎïÆ·¶¼ÓÐËù°²·Å¡£
ÊæÊÊÉý²Õ£¬È«ÃæÔ½¼¶ºÀ»ªÌåÑé£¬È«¼Ò¶¼ÊÇÍ·µÈ²Õ¡£Ëø¶¨È¼ÓÍMPV³¤Í¾¼Ý³Ë²»ÊæÊÊµÄÍ´µã£¬ÐÂ³µ×ùÒÎÒÔÍ·µÈ²Õ±ê×¼´òÔì£¬²ÉÓÃ40Íò¼¶MPVµÄ30ºÁÃ×¸ß»Øµ¯º£Ãà×ùÒÎ£¬¾Ã×ø²»ÀÛ¡£³Ë¿Í³Ë×øÆµ´Î×î¸ßµÄµÚ¶þÅÅ×ùÒÎ£¬²»½öÍ¬¼¶Î¨Ò»¿É×óÓÒµ÷½Ú£¬ÊµÏÖÍ¬¼¶×î¿íµÄ200mmÍ¨µÀ£¬¶øÇÒ¼ÓÈÈ/Í¨·ç/°´Ä¦¹¦ÄÜÈ«²¿µ½Î»£¬³Ë×ø½ø³ö¶¼´ÓÈÝ£¬ÉÌÓÃ¼ÒÓÃ¶¼ÌåÃæ¡£¾ß±¸6ÖÖ²Ù¿Ø·½Ê½µÄË«²àµç»¬ÃÅ£¬´øÀ´³¬Ô½SUV¼°½Î³µµÄ¶ÀÓÐÊæÊÊÌåÑé£¬ÏÁÕ³µÎ»ÓÅÑÅÉÏÏÂ³µ£¬ÓêÌìÎÞÐèµ£ÐÄÁÜÊª¡£´ËÍâ£¬ËÄÒôÇø¶ÀÁ¢ÓïÒô»½ÐÑ¡¢ÎÞ¸ÐÆô¶¯&Ëø³µ²»¶Ïµç¡¢Í¬¼¶×îÐ¡6.15Ã××ªÍä°ë¾¶µÈÊæÊÊ¹¦ÄÜÓëÅäÖÃ£¬Ò²ÈÃÐÇº£V9Ô½ÏíÏµÁÐÊµÏÖÁËÔ½¼¶ÊæÊÊÌåÑé¡£
°²È«Éý²Õ£¬ËÄ´ó°²È«ÊØ»¤£¬ÖµµÃÐÅÀµµÄÒÆ¶¯±¤ÀÝ¡£°²È«ÊÇ¼ìÑéºÀ»ªµÄµÚÒ»±ê×¼£¬ÐÇº£V9Ô½ÏíÏµÁÐÒÔ¼«ÖÂ°²È«£¬ÊØ»¤ÓÃ»§µÄÃ¿Ò»´Î³öÐÐ¡£°üº¬8Ïî¹¦ÄÜµÄL2¼¶ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»¼°360¡ã³¬ÇåÈ«¾°Ó°Ïñ£¬¿ÉÖ÷¶¯¹æ±ÜÊÂ¹Ê·¢Éú£¬ÊµÏÖÖ÷¶¯°²È«¡£ÈÙ»ñ¡°2024ÖÐ¹úÊ®¼Ñ³µÉí¡±µÄÎåÐÇ¼¶°²È«³µÉí£¬ÔòÍ¨¹ý»·×´¡¢¶àÍ¨µÀµÄ´«Á¦Â·¾¶£¬ºÍÈ«°üÎ§ÈÈ³ÉÐÍ°²È«×ù²ÕÉè¼Æ£¬´øÀ´³¬Ç¿ºÇ»¤µÄ±»¶¯°²È«¡£ÓµÓÐËÄÎ¬·À»¤±£ÕÏµÄ¡°îø¼×µç³Ø3.0¡±£¬Í¨¹ý132Ïî³¬¸ß±ê×¼²âÊÔ£¬ÊµÏÖÕû°ü¼«¶ËÇé¿öÊ±30·ÖÖÓ²»Æð»ð²»ÂûÑÓ¡£ÔÚºÜ¶à´øÍÞ»òÕßÓÐÀÏÈË³öÐÐµÄÓÃ»§µ£ÐÄµÄ²ÕÄÚ¿ÕÆø½¡¿µ·½Ãæ£¬ÐÇº£V9Ô½ÏíÏµÁÐÈ«³µ0ÈÜ¼Á½º£¬²¢²ÉÓÃÄ¸Ó¤¼¶ÃæÁÏ£¬VOCÅÅ·Å¡¢ÆøÎ¶µÈ¼¶£¬¾ùµÍÓÚ¹ú±ê¡£
Æ·ÖÊÉý²Õ£¬Í¬¼¶×î³¤µÄÕû³µÖÊ±££¬Ô½¼¶ºÀ»ªÖÊ¸ÐÌåÑé¡£ÒÀÍÐ70ÓàÄêÔì³µµ×ÔÌ£¬¼°¶«·ç¼¯ÍÅ¼¼ÊõÆ½È¨¸³ÄÜ£¬ÐÇº£V9Ô½ÏíÏµÁÐ±ü³Ö¾ü¹¤¾«Éñ£¬¼áÊØÑÏ¿ÁÆ·¿Ø±ê×¼£¬Ìá¹©ÁËÍ¬¼¶×î³¤µÄ8Äê»ò16Íò¹«ÀïÕû³µÖÊ±££¬³¬³¤ÊØ»¤³¬¹ý30Íò¼¶ÒÔÉÏMPV²úÆ·ÖÊ±£Õþ²ß¡£Í¬Ê±£¬ÐÂ³µÒÔÖÐ¹úÔªËØ´òÔì¶«·½ÃÀÑ§£¬ÇàÔÆÌÝÇ°Á³ÈÚÈë¹Ê¹¬Ê¯½×Áé¸Ð£¬ÄÚÊÎ²ÉÓÃÉ½ÔÆ½§ÀíÄî£¬ÅäºÏÐÇ½¢»·±§×ù²Õ¡¢Ðü¸¡ÖÐµº¸±ÒÇ±íÆÁ¡¢Ë®²¨ÎÆÄÚÊÎÑùÊ½ÓëÐÂÔöÅäÉ«£¬¾¡ÏÔÔ½¼¶ºÀ»ªÖÊ¸Ð¡£
Ê×Åú³µÖ÷½»¸¶£¬×îÖµµÃÂòµÄ¼ÒÍ¥ÀñÎï
¡°Õâ´Î×øÐÇº£V9Ô½ÏíÏµÁÐ£¬ÎÒ¾õµÃÍêÈ«²»Êä½ø¿Ú³µ£¬¹»´ó¹»ºÀ£¬»¨²»µ½20ÍòµÄÇ®£¬Âòµ½40ÍòµÄÅäÖÃ£¬Ì«ÖµÁË!¡±·¢²¼»áÏÖ³¡£¬ÎâÕòÓîÏÈÉú»¹ÒÔ¡°Ã÷ÐÇÍÆ¼ö¹Ù¡±µÄÉí·Ý£¬½«ÐÇº£V9Ô½ÏíÏµÁÐµÄÔ¿³×£¬½»¸¶µ½ÁËÊ×Åú³µÖ÷µÄÊÖÖÐ¡£¡°ÐÇº£V9Ô½ÏíÏµÁÐ£¬ÈÃÄãÉú»îÉý²Õ£¬ÈËÉú¸ü¼ÓÉý²Õ¡±¡£´ËÇ°£¬ÐÇº£V9ÒÑÊÕ»ñ·®µÇ¡¢ºúÁáµÈÃûÈËÓÃ»§Çàíù£¬³ÉÎªËûÃÇ¼ÒÍ¥ÓëÉÌÎñ³öÐÐµÄÊ×Ñ¡×ù¼Ý£¬ÕÃÏÔÁËÃûÈË³µÖ÷µÄ¶ÔÐÇº£V9µÄÆ·ÖÊÓëÆ·Î¶Ë«ÈÏ¿É¡£
Æ¾½è20ÍòÄÚÎ¨Ò»ÖÐ´óÐÍ²å»ìMPVµÄ¾«×¼¶¨Î»£¬3ÏîÍ¬¼¶Î¨Ò»¡¢18ÏîÍ¬¼¶µÚÒ»¼°16ÏîÍ¬¼¶ÁìÏÈ£¬¶«·ç·çÐÐÐÇº£V9Ô½ÏíÏµÁÐÒÔ¡°ÐÂÄÜÔ´ºÀ»ªMPVÆÕ¼°Õß¡±Ö®Ãû£¬Ë¢ÐÂÁË20ÍòÄÚMPVµÄ¼ÛÖµ±ê¸Ë¡£Ëæ×ÅÐÂ³µÉÏÊÐ£¬·çÐÐÐÇº£ÐòÁÐÒ²½«ÒÔ¸ü·á¸»µÄ²úÆ·¾ØÕó£¬ÊµÏÖ¶àÔª»¯³öÐÐ³¡¾°µÄÈüµÀ²¼¾Ö£¬½ø¶øÍÆ¶¯¡°MPV¼ÛÖµÖØËÜ¡±µÄ¼ÓËÙ±ä¸ï£¬´ø¶¯ºÀ»ªÆ½È¨³öÐÐÊ±´úµÄ¸ü¿ìµ½À´¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â