2025年10月19日，以“至 前所未至”为主题的纵横G700全球上市发布会在安徽芜湖宜居国际博览中心落下帷幕，作为纵横旗下首款量产车型，新车定位“全领域豪华越野SUV”，共推出4个版型，官方指导价为32.99万元―41.49万元，限时超级焕新价30.49万元起，并带来十大上市专属购车权益，旨在为用户提供从购车、用车到玩车的全链路尊享体验。作为纵横首张成绩单，G700的横空出世，正是纵横以技术创新打破边界，以品类创新定义豪华，以场景创新重塑价值的集中体现。而纵横更是以G700的全领域实力，成就中国汽车工业从大变强的新里程碑，引领属于中国、面向全球的豪华越野新时代。

纵横G700上市购车权益：

① 纵享焕新礼：享25,000元超级置换现金补贴

② 纵享金融礼：享"3年20万0息"金融方案(价值至高18,000元)

③ 纵享质保礼：首任非营运整车终身质保(价值18,000元)

④ 纵享智驾礼：华为乾智驾®ADS 4 高阶功能包补贴(价值20,000元)

⑤ 纵享奢享礼：限时升级莱斯康剧院级立体音(价值10,000元)

⑥ 纵享星联礼：限时赠送苍穹互联卫星通讯功能(价值6,000元)

⑦ 纵享限定礼：限时赠送“梅里橙/昆仑灰”哑光高定车漆(价值8,000元)

⑧ 纵享悦野礼：限时赠送3次专享越野基地体验(价值4,999元)

⑨ 纵享补能礼：限时赠送7kW充电桩及安装服务(价值4,999元)

⑩ 纵享无忧礼：移动服务车上门(<100km)、免费代步车/代步补偿、3年免费车机娱乐流量(10G/月)

开辟全领域豪华新赛道 定义豪华越野SUV新坐标

放眼全球，新一轮科技革命和产业变革风起云涌，中国汽车工业也迎来了从汽车大国到汽车强国转变的关键时刻。只有经历过“市场换技术”的苦涩，才能更深刻理解自主创新、定义标准的重要。纵横敢为人先，探索中国汽车工业前所未有的发展道路。纵横G700横空出世，融合硬派越野与城市SUV二者之长，把陆地驰骋的强悍、水域穿越的从容及高原缺氧等复杂环境的卓越适应性集于一身，开辟了“全领域豪华越野SUV”新赛道，成为中国汽车工业突破豪华天花板、定义全球豪华越野标准的新坐标。

奇瑞汽车股份有限公司董事长尹同跃表示：“我们打造纵横G700，并不只是为了造一台更好的豪华越野车。我们真正的目标，是通过全球领先的智能电混技术、全场景系统创新能力，实现豪华越野平权――让更多人不再为经验不足而胆怯，不再为高成本而犹豫，能轻松、安全地握住方向盘，去体验翻山越岭的乐趣，去探索生活的更多边界，不仅为用户带来强大的功能价值，更带来有温度、有共鸣的情绪价值。”

【奇瑞汽车股份有限公司董事长 尹同跃】

纵横G700的磅礴登场，意味着长期被国际品牌垄断的豪华越野市场，终于迎来了以全领域技术立身、以用户体验为本的实力挑战者，标志着中国汽车品牌在全球豪华越野版图中刻下了属于自己的时代印记。

擘画豪华越野新蓝图 引领中国汽车纵横全领域

“至 前所未至”探索此前未抵达的陌生境遇，“享 前所未享”看未曾欣赏的美丽风景，这不仅是发布会主题，更是纵横G700的技术宣言。奇瑞汽车股份有限公司执行副总裁李学用表示：“它不是简单的技术堆砌，而是纵横对豪华的全新作答：它有中国品牌的技术自信，贴合全球用户的真实需求，更打破传统的边界。这份以中国方案交出的答案，正在告诉世界 ―― 豪华的新标准，可由中国品牌来书写。”

【奇瑞汽车股份有限公司执行副总裁 李学用】

承载奇瑞28年的技术沉淀，纵横以极致技术冗余打造过剩产品力，从发动机到三电，从底盘到混动，带来极致的用户守护。纵横G700以这种技术冗余为底气，由内而外融合纵横黑科技，集“海、陆、空、智、尊、享”全领域能力于一体，化身至前所未至、享前所未享的豪华越野新座驾，引领中国汽车进军国际豪华越野市场，开启全领域纵横时代。

至 前所未至：以海陆空全领域实力，纵横极境

作为“全领域豪华越野SUV”的核心支撑，纵横G700以硬核性能覆盖“海、陆、空”三大场景，发起从赛道到江河的极境挑战，在环塔拉力赛、可可西里无人区、长江横渡等实际考验中，印证“至 前所未至”的底气。

不久前，纵横G700完成了横渡长江壮举。面对江面暗流和水下漩涡，以方舟两栖技术定义“海之境”的纵横G700，凭借行业领先级密封工艺、整车一体式无孔油漆车身、主动空气循环系统与800V高压碳化硅高转速推进器系统，始终保持稳定浮水姿态，从容行进，最终用时22分钟，史无前例完成人类历史上第一次越野车横渡长江挑战，让水域不再是探索禁区。事实上，作为搭载同级唯一IP68级防水系统的豪华越野车，纵横G700的970mm最大涉水深度，在日常的自驾和越野场景，也能轻松应对暴雨、积水等复杂路况。

澎湃动力，是纵横G700征服陆地的底气。其最大输出904匹马力，性能媲美豪华品牌V8发动机，动力随叫随到，无论是陡坡攀爬还是崎岖越野，皆能从容应对。在2025环塔拉力赛中，作为唯一未上市的量产车型，纵横G700直面专业改装赛车，一举斩获5个赛段冠军，用赛道荣耀证明其可靠性与强悍性能，彰显“陆地强者”风范。

而纵横G700搭载的卫星通讯系统，即使在没有手机信号覆盖的无人区，也能沟通无阻永不断联，保障“空之联”。目前，这项技术已经在可可西里无人区等极限环境下，经历了“实战”考验，纵横G700已成为新华社“可可西里无人区特别策划”活动的唯一专用车，服务巡山队员日常工作，在高原极端低温、缺氧环境下，持续稳定输出中国品牌最强音――“中国的土地，由中国越野车守护!”

享 前所未享：以智尊奢全维度体验，重塑豪华

纵横极境，展现了G700陆地驰骋的强悍、水域穿越的从容，而作为一辆志在改变“越野=粗犷”刻板印象的全域豪华越野SUV，纵横G700也成功通过“智、尊、享”三大维度的先进配置与优质服务，将“移动豪华舱”搬进越野场景，让用户在越野探索中，拥有“享 前所未享”的超凡体验。

以智，驭见未来。纵横灵感座舱搭载35.4英寸山脉天际屏，15.6英寸中控触控大屏，17.3英寸家庭影院大屏，后排专属8.88英寸空调屏，灵感四屏联动，解锁全场景智能体验，让出行更舒适安心。华为乾智驾ADS 4辅助系统，全车27个感知元件，眼观六路，耳听八方，车位到车位2.0驾驶更类人，全国都能开，有路就能开，媲美老司机的驾驶体验，决策更安全、长途更轻松。

以尊，惟占豪华。外挂制氧机，快速制氧，保障G700自由纵横高海拔;AED小书包，远程IoT解锁，一键呼叫。巴彦淖尔渡阴山、克拉玛依魔鬼城、哈密大海道等13条纵横专属权益穿越线路，200+纵横驿站，结合专属VIP权益，纵横生态为用户带来了“极致旅行+尊享体验”。

以享，诠释奢华。百万级智能空气悬架+CDC，提升全路况驾驶体验。云憩座椅精选头层皮料，14层精心堆叠，六座独立座椅设计，支持通风加热、八点按摩、腿托等，实现媲美百万级豪车的奢享乘坐体验。更有顶级豪车同款莱斯康音响系统，经过专业声学调校，确保每个座位都是“黄金VIP听声位”，配合豪华舒适的内饰布局，让越野途中的每一段旅程，都成为听觉与触觉的双重享受。

纵横全球共赴新境 中国豪华越野时代正式开启

从赛道驰骋至市场，自高原跨越至江河，G700纵横极限之境，成功填补了全球“豪华+电混+越野”赛道的空白。此举不仅为中国豪华越野细分市场开创了“现象级”的辉煌开局，更将“无边界”越野生活的梦想，从想象转化为现实。

“心所向 自纵横”，纵横G700的全球上市，不仅是一款产品的登场，更是一个品牌的时代印记，是中国汽车工业在豪华越野领域从仰望到平视、从追随到引领的里程碑。它标志着“技术奇瑞”的深厚积淀已淬炼为征服世界的产品实力，宣告了中国品牌在全球豪华越野市场开始争夺话语权。

山河万里，征途无界。纵横G700的全球上市，不仅为用户开启“前所未至”的探索之旅，重新定义人生的坐标与生命的广度，更在“中国从汽车大国到汽车强国”的奋斗路上，刻下属于中国品牌的鲜明坐标。随着中国汽车工业在豪华越野领域迈出坚实一步，中国越野，纵横世界，指日可待。